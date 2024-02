C he cosa regalare per stupire con un dono speciale? Ecco alcune ispirazioni per augurare un buon san Valentino

Regali di san Valentino originali

Gioielli, fiori, cioccolatini: ottimi, ma.... su che cosa puntare per un regalo di san Valentino originale? Le ispirazioni divertenti o i personalizzate possono essere un'ottima idea per stupire la persona del nostro cuore con un regalo di San Valentino pensato con ironia. Attenzione, da non sottovalutare anche le idee regalo utili. Sì, perché un regalo capace di colpire nel segno è un regalo su misura per la persona che abbiamo in mente, capace di interagire con i suoi desideri e i suoi bisogni.

Fra le idee originali per san Valentino troviamo la collana con il soffione e i ciondoli con i fiori come il piccolo non ti scordar di me, un pensiero dolcissimo per un gioiello non convenzionale. Chi desidera un regalo per la casa può puntare su un oggetto come il multibeverage, perfetto per chi ama caffè e cappuccino come al bar ma tutto in un unico prodotto. O persino, niente meno che un pezzo di terra. Proprio così: un vero pezzo di terra con tanto di coordinate in allegato. Ecco tutte le idee per regali di San Valentino originali.

Peluche gigante

Peluche sì, ma in versione maxi! Nessuno saprà resistere al fascino di un orso gigante tutto da abbracciare. Per tornare tutti un po' bambini.

Collana soffione con il dente di leone

Tarassaco, o dente di leone: il fiore del desiderio che soffiamo quando si trasforma. Un portafortuna per esprimere un desiderio di felicità e, da ora, un portafortuna da indossare sempre.

Regali personalizzati

Dal bracciale, alla collana o il ciondolo o il martello, dedicato agli appassionati di bricolage, ecco l'idea regalo da personalizzare con una dedica speciale o semplicemente le date importante per voi. Per un san Valentino da ricordare.

Regali per la casa

State pensando a un'idea per la casa? Con la macchina multibeverage tutte le bevande come al bar in un unico prodotto: cappuccino, montalatte, caffè, tè e cioccolata, facile da pulire e salvaspazio, senza cialde! Una coccola utilissima.

Non ti scordar di me: bijoux con il fiore

Myosotis, o non ti scordar di me, il piccolo fiore azzurro capace di parlare d'amore con la sua semplicità disarmante: orecchini, ciondoli o collana, sarà il bijoux perfetto anche per il regalo di san Valentino a un'amica.

Regalare un pezzo di terra o una stella

Un vero pezzo di terra, con tanto di certificato di proprietà o persino una stella: questa potrebbe essere un'ispirazione capace di stupire dedicata ai viaggiatori o a chi sogna un Paese che ha sempre nella mente. Ovviamente attenzione, si tratta di un regalo simbolico!

Cosa ne dite di un bracciale magnetico dove attaccare viti e chiodi durante i lavoretti? Ovviamente un regalo per gli appassionati di fai da te, un'ispirazione utile che aiuterà a non perdere tempo nella ricerca dei piccoli attrezzi durante il lavoro.

Spezie per aromatizzare il cocktail

Tanti profumi per donare alla propria bevanda preferita l'aroma inconfondibile dei fiori e delle spezie, un'idea regalo tutta da gustare che renderà speciale il momento del proprio cocktail preferito, o del punch invernale.

