M a chi ha detto che l'unico amore valido sia quello di coppia? Celebriamo l'amore delle nostre amiche con i regali san Valentino pensati per loro

Regali san Valentino per lei: che cosa regalare a un'amica?

San Valentino è la festa che celebra l'amore, quale migliore occasione per fare un pensiero a un'amica speciale? Le amiche sono un tesoro prezioso. Un'amica sa essere vicino nei momenti di felicità e nello stesso modo si trasforma nella spalla su cui piangere, è la persona che sa tutto di te e riesce a comprenderti come nessuno. Alcune amiche ci sono da sempre, altre da poco ma la sensazione è di conoscersi da tutta la vita: funziona così con l'amicizia autentica ed ecco perché è importante riconoscerla e celebrarla. E allora perché non fare i regali di San Valentino alle amiche?

Che cosa regalare a un'amica per esprimerle tutto il bene che vi lega? Per esempio, un piccolo gioiello speciale come l'anello dell'amicizia, spesso rappresentato con un nodo che simboleggia il legame: un modo per dire che ci sono relazioni che non si spezzano, in grado di unire due persone attraverso il tempo e gli eventi della vita. Se lei ama leggere potresti optare per un un nuovo libro o una raccolta di poesie. Dai regali tecnologici a un'idea regalo benessere, ecco qualche ispirazione per colpire nel segno.

Un messaggio speciale per un'amica

Il regalo è il messaggio. Perché ci sono pensieri capaci di fare la differenza nella giornata, incoraggiare e lasciare un sorriso sulle labbra anche nei momenti più duri. Se stai cercando un'idea regalo originale i messaggi in bottiglia o nella versione in capsule colorate saranno un'ispirazione coloratissima.

Anelli dell'amicizia, le idee regalo

A forma di cuore, con il sole e la luna, il simbolo dell'infinito o con una pietra: doppio, da condividere, o singolo, l'anello è da sempre il dono scelto per ricordare il profondo legame capace di unire due persone per la vita.

Bracciale: idee regalo per lei

Che cosa ne dici di un bracciale con una dedica o una data incisa? L'idea regalo personalizzata ha una marcia in più perché pensata su misura per la persona, un modo per aggiungere una dedica e il messaggio di quanto lei sia importante per il tuo cuore.

Album fotografico: idee regalo

Ecco un'ispirazione capace di emozionare. Infatti, regalare un album fotografico significa ripercorrere la storia che vi unisce, investire tempo nel raccogliere tracce di voi e scegliere le foto che vi faranno piangere e ridere. Aggiungi appunti, disegni, o piccoli messaggi. Sarà un piccolo dono da custodire per la vita.

Libro

Se lei non è mai senza un libro, allora una nuova raccolta di poesie, un'edizione speciale o un libro dell'autore preferito potrebbe essere una piccola idea regalo perfetta. Da mettere in borsa e portare con sé anche durante i tragitti verso il lavoro.

Idea benessere: regalo per lei

Un'ispirazione capace di solleticare il bisogno di relax è sempre un'idea vincente: dalla giornata alle terme al week end benessere, farà sicuramente piacere. In alternativa, punta su un tonico, un'acqua profumata o una crema di qualità. Un'idea regalo beauty sarà una coccola per la pelle capace di riattivare i sensi e ricordarci di prenderci sempre cura di noi.

Regali tecnologici per lei

Ama la tecnologia? Le idee potrebbero essere tantissime! Fra i regali tecnologici utili troviamo Ebook Reader, cuffie, mini casse per ascoltare la musica ovunque, ma anche pannello solare e power bank, due accessori perfetti per chi fa trekking ed è spesso in viaggio. Buon san Valentino!

