L a risorsa definitiva per chi è davvero a corto di idee: tantissime ispirazioni per tutti i gusti, le età e le tasche per i regali di San Valentino

Regali di San Valentino: croce e delizia di chiunque sia in una coppia. Da chi non sa mai cosa regalare, a chi ha paura di esagerare col romanticismo, a chi invece deve sforzarsi di tirar fuori un grammo di romanticismo... qualunque sia il vostro problema qui troverete la soluzione.

Come per ogni regalo, il regalo di San Valentino deve essere commisurato ai gusti del destinatario, ma anche alle nostre tasche e all'importanza che decidiamo di dare alla ricorrenza nella coppia. Per questo meglio affrontare il discorso regali e festeggiamenti prima col partner e decidere insieme come regolarsi, scendendo a compromessi se avete idee diverse.

Ciò detto, di seguito trovate tante ispirazioni adatte davvero a tutte le occasioni: dal regalo piccolo ma romantico, fino ai regali più high budget per chi vuole fare le cose in grande. Buona ricerca e buon San Valentino!

La lampada romantica

Per chi vuole donare un segno tangibile del proprio amore, un oggetto che simboleggi la propria storia, la scelta è veramente varia, ma il top sono le lampade con la piastra luminosa con scritta personalizzata, o con foto.

Il kit per il calco delle mani

Idea perfetta se come coppia amate questo tipo di oggetti romantici e simbolici: il kit per produrre il calco delle proprie mani intrecciate è un regalo ad altissimo tasso di romanticismo.

Regali di San Valentino musicali

Se abbiamo un partner amante della musica questo può diventare un ottimo spunto per regali romantici un po' in tutte le fasce di budget. Dalla lampada Spotify con la canzone del cuore fino al vinile vero e proprio. E se avete voglia di fare un regalo un po' più costoso ma magari da tanto desiderato, perché non un bel giradischi?

Il portachiavi romantico

Per chi a San Valentino decide di scambiarsi regali piccoli e simbolici, è importantissimo puntare su un'idea simpatica e che strappi una risata. Ecco qualche idea:

Regali di San Valentino per amanti dei Lego

Ecco l'idea da regalare obbligatoriamente a chi è appassionato di Lego: per San Valentino ci sono i romanticissimi set con cui creare fiori!

Capsule con lettere d'amore

Altra idea per un pensiero economico ma super romantico (ma che richiedere un po' di applicazione da parte di chi lo fa). Stiamo parlando della bottiglia piena di capsule che contengono tanti bigliettini, tutti da riempire con parole d'amore e aprire un po' alla volta.

Regali di San Valentino dolci

Un grande classico di San Valentino che non può che essere apprezzato davvero da tutti? Dolci e cioccolatini a tema: le proposte sono davvero tantissime e non c'è che l'imbarazzo della scelta. Si tratta di un regalo semplice, poco impegnativo, ma che fa centro a colpo sicuro.

Capi da indossare in coppia

Se siete in cerca di un regalo che strappi un sorriso ecco l'idea giusta, che ovviamente va presa con la giusta ironia: dalle magliette ai grembiuli per cucinare in coppia, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Fiori eterni

Per chi ama regalare fiori, ma desidera qualcosa che duri per sempre, ecco un oggetto che può fare al caso vostro: si tratta dei cosiddetti "fiori eterni", cioè trattati in maniera tale da essere stabilizzati e resistere integri nel tempo.

Regali di San Valentino tech: i device di Amazon

Per chi ha voglia di fare regali più importanti e a budget più alto, ecco qualche idea per regali tecnologici. Ecco tutti gli ultimi modelli e le relative offerte:

