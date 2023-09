S copri tante idee per un regalo fatto con il cuore che non passerà inosservato, ecco le ispirazioni più belle

Regali per single

Che cosa regalare all'amica o all'amico single che vivono da soli? Le ispirazioni non mancano. Di solito i single amano le cose belle e i piccoli oggetti di design capaci di trasformare l'arredamento con una nota di buon umore. Fra le idee regalo che possono colpire nel segno troviamo anche i pezzi preferiti di abbigliamento e il materiale per lo sport, utile e trendy da indossare anche nei contesti al di là dell'allenamento.

Se non sai come orientarti impara a osservare: l'oggetto di cui c'è bisogno potrebbe essere dietro l'angolo, a portata di mano, per esempio un nuovo elettrodomestico per la cucina, dal set coltelli o un manuale di cucina alla friggitrice ad aria, con cui sperimentare nuove ricette. Spesso l'ispirazione capace di fare la felicità delle persone a cui vogliamo bene è un'idea piccola ma in grado di intercettare le loro necessità profonde.

Che cosa ne dici dei calici con un'incisione personalizzata? Potrebbe essere l'idea regalo giusta per chi ama il vino, ideale da conservare nel ripiano preferito ed estrarre all'occorrenza per brindare insieme. Fra le ispirazioni per gli appassionati dell'happy hour da considerare anche il kit per fare la birra a casa, il decanter, la cantinetta (per un regalo importante), il salvavino o il cavatappi elettrico.

Idee regalo per la casa

Di solito le case dei single godono di ambienti estremamente piacevoli, perché sono pensate come dei piccoli nidi dove correre a rifugiarsi alla fine della giornata e ritrovare il piacere di una confortevole intimità. Punta sulle idee design e il made in Italy capace di fare la differenza: dal morbido pouf, ideale da posizionare nell'angolo giusto del salotto, a una lampada in grado di trasformare l'ambiente grazie al potere della luce, sarà un successo.

Regali utili in cucina

Che cosa manca? C'è sempre qualcosa in grado di fare la differenza: l'elettrodomestico giusto potrebbe essere la friggitrice ad aria, per assaporare il gusto dei piatti più sfiziosi senza rinunciare al benessere, il fornetto elettrico, la centrifuga o l'essiccatore, utile anche per gli appassionati di funghi e di montagna. Fre le idee regalo utili in cucina non dimenticare gli attrezzi di qualità, come i set da coltelli, la pentola a pressione o un manuale, per esempio per cucinare sushi e cucina orientale.

Idee regalo che non passano mai di moda

Se non sai cosa regalare a una persona che ha già tutto potresti puntare sul pacchetto week end o una cena speciale, da scegliere insieme a una persona a cui vuole bene in un posto che ama. Investire tempo in ciò che ci rende felici è una delle ispirazioni più belle perché si tratta di un regalo che non punta su un oggetto bensì sulle emozioni. E le emozioni, lo sappiamo, costituiscono lo sfondo dei nostri ricordi più belli, per tutta la vita.

Idee regalo classiche

Dalla selezione di infusi, una piccola ispirazione felice per gli appassionati di tè, alla bottiglia di pregio, ecco un dono che non passa mai di moda: il cibo e tutto ciò che ha a che fare con la degustazione stuzzica i sensi e non delude, un'ottima occasione per un regalo sempre ben accetto.

Idee regalo per amanti della moda

Per chi è attento, o attenta, alla moda, le ispirazioni sono infinite. L'idea giusta potrebbe riguardare un accessorio, come il paio di occhiali da sole o una camicia, ma anche tutti i capi a tema stagionale, dal cappello per l'inverno al vestitino per la spiaggia, capaci di portare una nota di buon umore nell'armadio. Le ispirazioni non mancano e ce n'è per ogni prezzo.

Lui o lei amano lo sport, o al contrario, sono incredibilmente pigri? Prova a smuovere le loro abitudini con una piccola idea capace di sorprenderli: sarà un modo per uscire dalla zona comfort e festeggiare l'ingresso in un nuovo stile con cui affrontare la vita.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.