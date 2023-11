I nsengnanti, maestr*, professor*: per chi vuole fare un regalo a una di queste figure ma non sa da dove cominciare, ecco qualche idea

Regali alle maestre

Il regalo per le maestre è spesso croce e delizia per chiunque abbia dei figli. Nonostante possa mettere in crisi, allo stesso tempo è un gesto che può farci piacere fare, un gesto simbolico per in qualche modo ringraziare e omaggiare queste figure così importante. Questo vale anche se non abbiamo figli: che si tratti di un insegnante di un qualsiasi corso che abbiamo frequentato, può capitare di sentire il desiderio di fare un piccolo pensiero per ringraziare chi in qualche modo ci ha fatto crescere e imparare qualcosa di nuovo.

Un pensiero felice dedicato a maestre e maestri può essere l'occasione per manifestare sostegno e salutarsi.

Una buona regola da tenere a mente nella scelta di questo tipo di regalo è che deve trattarsi di un'idea piccola ma d'effetto, evitando doni troppo impegnativi o che possano creare disagio e imbarazzo. Meglio puntare su un oggetto simbolico come il segnalibro, oppure uno strumento utile per la scuola, dall'agenda al quaderno d'appunti: sarà bellissimo utilizzare questi materiali nei gesti di tutti i giorni.

Matite con frasi motivazionali... da piantare!

Ogni matita porta con sé una frase motivazionale capace di ispirare la giornata, ma soprattutto, una volta terminata basterà capovolgerla e piantarla per attivare la piccola capsula di semi nascosta al suo interno. Non trovi che sia una piccola idea felice meravigliosa? Buon umore assicurato.

Idee regalo: segnalibro

Di carta, in metallo, a forma di cuore oppure di nota musicale, o magari con una dedica personalizzata: il segnalibro si trasforma in un oggetto dalle mille forme e materiali. Un'idea classica e sempre d'effetto perché verrà utilizzato ogni giorno, perfetto per tenere il segno durante le lezioni o nelle letture, in grado di comunicare affetto e amore per i libri.

Idee regalo: bracciale

Si tratta di un gesto antico quello di legarsi al polso un filo che possa proteggere e sia di buon auspicio, ecco l'idea dietro al bracciale da donare: un piccolo portafortuna. Potreste rendere speciale l'idea trasformandola in un regalo personalizzato grazie a una parola da incidere, una dedica che resterà nel cuore.

Taccuini e quaderni

Un'idea per amanti della scrittura e non solo, la cancelleria a scuola è un must imprescindibile. Un taccuino o un quaderno da scegliere con il cuore saranno una bellissima ispirazione da utilizzare ogni giorno, in grado di trasmettere un pizzico di entusiasmo e buon umore.

Un diario per i maestri: l'agenda del docente

Il diario per i più piccoli è un classico di ogni anno scolastico, ma anche gli adulti ne hanno bisogno. L'agenda del docente è pensata per prendere appunti giornalieri e settimanali; scandirà il tempo e le cose da fare nell'anno scolastico che inizia, mentre a fine anno rimarrà una memoria dei mesi passati, con tutti gli appunti sul lavoro svolto e le ispirazioni nate insieme ai ragazzi.

La borraccia personalizzata

La borraccia è bella perché aiuta a essere solidali con l'ambiente. Inoltre, può diventare davvero speciale quando è personalizzata con il nome della persona destinata a riceverla: il maestro e la maestra ne saranno felici.

Portachiavi: piccole idee regalo utili

Fra i piccoli pensieri non mancano i portachiavi, da scegliere con una dedica su misura oppure personalizzare a seconda dell'insegnante.

Idea regalo: la penna

Un'ispirazione classica ma intramontabile, la penna diventa un dono speciale, da usare ogni giorno e conservare negli anni, ricordo di un capitolo di vita (e di scuola!) che resterà nel cuore.

