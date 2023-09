T rova le ispirazioni più belle e l'idea regalo perfetta per un compleanno importante come quello dei 70 anni

Regali per i 70 anni

Che cosa regalare per un compleanno importante come quello dei 70 anni? Non sempre è facile trovare l'idea giusta per chi ha un'età così lontana dalla nostra, come possono essere i nostri genitori o i nostri nonni. Fra le ispirazioni più belle per i regali per chi compie 70 anni ci sono i viaggi, perché finalmente con la pensione c'è il tempo per fare tutto ciò che desta curiosità e stupore: basta rimandare! Inoltre, a colpire nel segno sono le idee regalo personalizzate: grazie alla dedica mirata diventano un modo per manifestare l'affetto che a volte non sappiamo esprimere a parole.

Per trovare il regalo giusto punta sulle passioni, dal giardinaggio alla cucina o il fai da te. Osservare la persona a cui stai pensando è il primo passo per scegliere un dono capace di entrare nella sua routine quotidiana. Un'altra ispirazione classica riguarda i bijoux e i gioielli, magari con una pietra a seconda del mese di nascita, un simbolo che non passa mai di moda e che diventerà un portafortuna da custodire con amore. Continua a leggere per scoprire tutte le migliori idee regalo per i 70 anni.

Idee regalo per il proprio hobby del cuore

Cosa ne dici di un nuovo attrezzo per i lavori di bricolage? L'ispirazione giusta potrebbe essere una dedica capace di rendere indimenticabile un oggetto di uso comune come il martello. Altrimenti punta su multiutensili per l'incisione del vetro e del legno, o il necessario per l'hobby preferito.

Idee regalo viaggi

I 70 anni sono un'ottima occasione per regalare un viaggio o un week end: dalle terme alle città d'arte, sarà un modo per godere del proprio tempo libero e immergersi in tante nuove ispirazioni in compagnia di chi si ama.

Gadget per i 70 anni

Che cosa ne dici del calice di vino con l'incisione o la bottiglia di vino personalizzata? L'idea regalo dedicata agli amanti del vino, naturalmente. Dalla t-shirt al grembiule, il regalo personalizzato può trasformarsi in una bellissima idea per fare gli auguri in modo semplice e originale.

Regalare una festa per i 70 anni

Tutto l'occorrente per i festeggiamenti e soprattutto... l'effetto sorpresa! Organizzare una festa a sorpresa per i 70 anni con tutte le persone di famiglia e gli amici di una vita non potrà che far commuovere. Non dimenticare palloncini, festoni e un video ricordo con il collage di tante fotografie indimenticabili: il proiettore potrebbe trasformarsi in un'idea regalo.

Idee regalo per appassionati di natura

L'ispirazione per chi ama la natura? Un bonsai di cui prendersi cura giorno dopo giorno, per ricreare l'atmosfera di un giardino incantato direttamente in casa. Ma anche i kit con tanti prodotti per la cura di sé, dallo shampoo all'olio vegetale o lo scrub, prodotti con materie prime naturali, oppure diffusore e set di oli essenziali. Per portare la spa a casa e terminare la giornata con una rigenerante seduta di aromaterapia.

Gioielli da regalare per i 70 anni

Dal bracciale agli orecchini o la catenina con un ciondolo, il gioiello costituisce un'ispirazione classica fra i regali di compleanno: un simbolo da custodire con affetto, capace di diventare testimone dell'amore delle persone care. Potresti scegliere una forma che per il festeggiato abbia un significato speciale, oppure un bijoux ispirato al segno zodiacale, o con la propria pietra fortunata in base alla data di nascita.

Regalare ricordi

Cosa ne dici di uno scanner per diapositive e pellicole? Andare a cercare le tante istantanee collezionate nel tempo e disperse nei cassetti di casa potrebbe essere un incredibile viaggio nel tempo. Perché i ricordi sono un tesoro prezioso. In alternativa, una bellissima idea regalo per il compleanno dei 70 anni è un album fotografico da condividere con tutti gli amici e i parenti: via libera a foto, dediche, aneddoti... leggerlo insieme sarà emozionante. Auguri!

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.