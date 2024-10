C he cosa regalare a chi ha il pallino per la scrittura? Che sia per lavoro o per passione, scopri le idee utili. Perché si sa, chi ama davvero scrivere... ama poterlo fare ovunque!

Passiamo sempre più tempo fra appunti e computer, dobbiamo ammetterlo: che sia con la classica penna o su un blocco in versione digitale, la scrittura ci accompagna per tutta la vita, dai tempi della scuola fino al lavoro. Qualche volta si tratta di una competenza su cui si costruisce l'intera vita professionale, mentre in altri casi è la nostra porta verso un'altra realtà, la chiave magica della propria immaginazione in cui trovare conforto e rifugio. La selezione dei migliori regali per chi ama scrivere.

10 idee regalo per chi ama scrivere

Che cosa possiamo scegliere come regali per una persona che scrive molto e ama scrivere? Per esempio, è un'ottima idea puntare su tutto ciò che è in grado di rendere più facile e immediata la scrittura. L'idea regalo si trasformerà in uno strumento utile, tanto più se si tratta di un oggetto piccolo, capace di seguirci ovunque, da tenere con sé anche in borsa o in viaggio. Perché si sa, chi ama davvero scrivere... ama poterlo fare ovunque. L'ispirazione può arrivare in qualsiasi momento.

Tastiera portatile

Perfetta per rendere lo smartphone in un supporto per lo studio e la scrittura, la tastiera portatile sarà un'alleata preziosa anche in biblioteca o per trasformare il caffè al bar in una postazione di lavoro temperanea ed efficientissima. Cosa ne dici della versione luminosa?

Taccuino

Mai uscire senza: il taccuino è fondamentale per chi ama scrivere. Puoi sceglierlo con i colori preferiti, con una copertina importante, o magari personalizzato, per fare un piccolo regalo unico dedicato alla persona a cui stai pensando.

Schizzi e appunti in digitale

I taccuini di nuova generazione sono tavolette di scrittura dotate di uno schermo collegato tramite Bluetooth su cui scrivere manualmente grazie a una speciale penna, in grado di rilevare pressioni e tratti differenti. Grazie al design compatto i taccuini digitali sono facili da portare con sé in borsa e nello zaino: a seconda dei modelli potrai trovare la modalità quaderno, con diverse pagine, o soluzioni che si avvicinano alle tavolette grafiche, perfette anche per chi fa disegno. L'esperienza avrà il fascino della scrittura a mano ma in digitale.

Tazza da scrittore e scrittrice

Per fare pausa con lunghi, lunghissimi, interminabili caffè che, si sa, di solito accompagnano la scrittura: la tazza con dedica è l'ispirazione per un'idea regalo piccola ma d'effetto. Col sorriso.

Manuali per scrittori

Un libro dedicato alla scrittura non serve solo a migliorare il proprio stile, ma anche a confrontarsi con altri, precisare il proprio progetto e aprire l'ispirazione a un orizzonte più vasto: regalare un libro può diventare un piccolo dono capace di scaldare il cuore e dare un messaggio di supporto rispetto alla propria motivazione.

Segnalibro

Il segnalibro è uno di quei doni che non passa mai di moda, perché si tratta di un piccolo pensiero prezioso, che accompagnerà chi ha l'amore per la lettura e la scrittura quotidianamente, giorno dopo giorno.

Penna a sfera

Ecco un'altra ispirazione evergreen che, a seconda del budget o dello stile, può trasformarsi nel presente perfetto per ogni occasione, dal pensiero dedicato al collega fino al regalo per un'occasione importante. In una versione personalizzata diventerà l'oggetto portafortuna da avere sempre con sé.

Regali tecnologici

Che sia il portatile nuovo o lo smartphone, la tecnologia oggi è un'alleata imprescindibile della scrittura. Però per l'acquisto del supporto tecnologico giusto è necessario considerare alcune domande importanti immaginando la persona che è destinata a riceverlo. Per esempio, dove verrà utilizzato: prevalentemente a casa o in giro? A quale scopo e in che contesti? Durata della batteria, grandezza dello schermo, peso, in rapporto all'utilizzo che ne dovremo fare, saranno variabili fondamentali.

Stilografica, inchiostro e ceralacca

Il fascino della scrittura come un tempo, fatta di passaggi lenti e precisione: può essere l'occasione per un biglietto importante o diventare semplicemente un momento di contemplazione. Il kit con stilografica, inchiostro e ceralacca per la persona sensibile all'elegante bellezza della calligrafia sarà un invito a sperimentare un nuovo hobby... e un nuovo modo di scrivere.

Mini stampante fotografica

Ecco un altro oggetto da tenere in borsa o nello zaino di chi ama scrivere: la mini stampante fotografica può essere molto divertente da usare. La buona notizia è che non servono ricariche di inchiostro, perché funziona tramite tecnologia con stampa termica: si tratta di un'idea regalo originale capace di trasformarsi in un piccolo aiuto utile, perfetta per stampare sul momento etichette e piccole fotografie che andranno subito a corredare i propri appunti o il diario della giornata.

