S copri le ispirazioni dedicate a chi ha il pallino per la cucina e la pasticceria, per gli amanti della preparazione di torte e di dolci in generale

Quali sono i migliori regali per chi ama fare i dolci? Scopriamolo insieme!

Regali per chi ama preparare i dolci

Che cosa possiamo regalare a chi ama preparare i dolci? Per le persone che amano stare ai fornelli le ispirazioni non mancano. Per prima cosa, puntiamo sugli indispensabili: attrezzi da cucina e tutto l'occorrente che può essere necessario per sperimentare una nuova ricetta potrà trasformarsi in un regalo apprezzato che non rischia di cadere nel "dimenticatoio".

Un altra idea regalo per la suocera o l'amico appassionato di dolci? Un manuale di ricette. Sarà stimolante sfogliarlo in cerca di nuove ispirazioni e lasciarsi conquistare dalle fotografie, oltre al fatto che un buon libro potrà diventare parte della cucina, da posizionare su una mensola e leggere ogni volta che vogliamo sperimentare qualcosa di nuovo. Ecco alcune idee che potrebbero far felice chi vuole cimentarsi con i dolci.

Accessori per la pasticceria

Dai kit per decorare le torte alle spatole in silicone o le siringhe per dolci, la scelta è davvero vastissima. Ecco l'idea giusta per un regalo senza spendere troppo ma di successo, che tornerà certamente utile in cucina.

Idee regalo per fare i biscotti

Mai più senza biscotti fatti in casa! Il mondo degli stampi è divertentissimo e può offrire l'occasione per un piccolo regalo originale (perfetto persino per chi di solito non cucina!): forme classiche rettangolari e rotonde come nella pasticceria francese, con gli animali, i numeri, a cuore o con i fiori... fare biscotti è divertentissimo, anche con i più piccoli, e le dolci creazioni potranno a loro volta trasformarsi in un pensierino da regalare a tutti.

Timbri per dolci

Ecco una chicca che farà sorridere gli appassionati. Hai mai sentito utilizzato o sentito parlare dei timbri per dolci? Permettono di creare decorazioni speciali e personalizzate, una piccola idea d'effetto che farà breccia nel cuore di chi è destinato a ricevere il regalo.

Cheesecake, le idee regalo giuste

Che cosa ne dici di un manuale illustrato? Anche in inglese, per chi desidera studiare le ricette originali... e ripassare la lingua. Dagli stampi ai preparati, ci sono i presupposti per un regalo golosissimo.

Stampo per torte: idee regalo

A cuore, l'idea regalo originale per l'anniversario, o quello per preparazioni alte e soffici come l'ormai celebre chiffon cake o la morbida angel cake: in silicone, ceramica o metallo, lo stampo per la torta è un'ispirazione semplice e assoluta. Evergreen sempre perfetto.

Idea regalo per chi ama i dolci

Il ricettario, o "recipe journal", ecco un'ispirazione antica che non passa mai di moda: come il diario ereditato dalle nonne, può diventare un'idea bellissima da regalare a figli e nipoti, oppure semplicemente utile, per annotare e tenere in vista sulla mensola della cucina le proprie ricette preferite.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.