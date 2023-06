C he cosa regalare a chi ama il verde e le piante? Le idee per ispirare grazie al potere benefico della natura

Regali per chi ama le piante

Stai cercando un regalo per una persona che ama le piante? Ecco alcune ispirazioni all'insegna della natura. Oggi sono numerosi gli studi che confermano il potere rigenerante delle piante, ma in fondo si tratta di una consapevolezza che nel profondo conosciamo bene. Sì, perché quando ci troviamo nel verde ci rilassiamo naturalmente e ritroviamo l'autenticità delle nostre emozioni. Insomma con ogni probabilità avrai amici e amiche amanti di piante e giardinaggio, il che ti fornisce un ottimo assist quando si tratta di fare regali di compleanno e non solo.

Ma allora cosa regalare a chi ame le piante? Ovviamente regalare piante e piantine sarà la scelta d'obbligo (soprattutto se si conoscono bene i gusti), ma non dovremmo fermarci qui: sono tantissime le idee regalo utili e originali per gli amanti delle piante.

Ecco i regali per chi ama le piante, saranno un'ispirazione capace di portare felicità trasformando le pareti domestiche e l'ufficio.

Piante da regalare

Regalare una pianta può essere impegnativo per chi si considera con il pollice nero; in realtà potrebbe anche significare l'inizio di un nuovo splendido capitolo, con cui cominciare un'amicizia "green". Il pollice nero non esiste, è solo questione di cura, attenzione e pazienza... come l'amore! Per chi, invece, ama le piante una nuova arrivata sarà accolta con gioia nella "famiglia verde".

Idee regalo: libri per conoscere le piante

Una persona cara è particolarmente amante delle piante? Un libro potrebbe essere l'idea regalo giusta. In questo caso parti con un vantaggio considerevole perché puoi puntare sulla passione botanica come tema principale: sarà un modo per andare alla scoperta del suo universo preferito grazie a un manuale più tecnico oppure con una storia di giardinaggio. Esistono pubblicazioni bellissime dedicate al mondo dei giardini e al misterioso universo naturale, senza contare le ispirazioni utili e creative come i libri che insegnano i segreti erboristici o le tecniche per ottenere i colori dalle piante in modo naturale.

Regali per la casa a forma di pianta

Che cosa ne dici di un fermaporta a forma di cactus o girasole? Le piante possono diventare un motivo capace di ispirare le decorazioni di casa o trasformarsi in un oggetto utile pensato con un design originale in grado di scatenare il buon umore.

Vasi belli da regalare

Ti stupirebbe scoprire quante persone si accorgono di... non avere il vaso giusto per un bouquet di fiori! Dai vasi sospesi al modello classico in cristallo o le creazioni più spiritose, di vasi ne esistono per tutti i gusti. Regalare il vaso giusto potrebbe trasformarsi in un dono estremamente utile, o nell'occasione per conquistare nuove abitudini e avere ogni settimana un mazzolino di fiori freschi sulla tavola.

Regalare un albero

Regalare un albero è un simbolo di vita, prosperità, fortuna e un buon auspicio, infatti secondo molte tradizioni è un dono pensato per il momento della nascita, fatto da amici e parenti ai bambini piccoli oppure, attualmente, un'idea regalo in occasione del battesimo. Attenzione, però a considerare alcune domande fondamentali. Per esempio, il luogo dove andrà posizionata la pianta: c'è spazio a sufficienza? L'albero è adatto al clima e ben accolta da chi riceverà il dono? Altrimenti la gioia del dono potrebbe trasformarsi in un problema: in casi come questi meglio ripiegare su una pianta più piccola, o, perché no, in miniatura, come un bonsai.

Idee regalo: coltivare indoor

Basta un piccolo spazio di casa o un semplice davanzale per creare un angolo verde: via libera a serre indoor e kit per coltivare le erbe aromatiche. Insieme al magnifico aroma sprigionato, l'orto fai da te arricchirà le ricette quotidiane e diventerà un antistress capace di distogliere la mente dai pensieri di fine giornata. Piccola terapia zen a portata di tutti.

Attrezzi per orto e giardino

Un amante del fai da te nell'orto e in giardino non potrà che apprezzare un nuovo attrezzo utile. Qualche esempio? Forbici da potatura e da innesto, kit di irrigazione, robot tagliaerba, oppure anche un'idea piccola e smart come il set da giardinaggio con tanto di sgabello. Mai più senza.

