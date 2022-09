S copri le ispirazioni che divertiranno i piccolissimi favorendo il loro sviluppo

Idee regalo per bambini che compiono 1 anno

Il primo anno di vita rappresenta un'avventura indimenticabile: è l'epoca dei primi passi, delle esplorazioni e di uno sguardo di puro incanto sul mondo. Per questo fare un regalo per un bambino così piccolo implica un po' di attenzione in più. Il compito può sembrare arduo per chi non ha figli o in generale non ha a che fare con bambini piccoli, ma fare regali per bambini di un anno o giù di lì non è una mission impossible.

Qualche idea regalo per bambini di un anno? Libri cartonati con finestrelle da alzare e spessori da seguire con il dito, cubi, le prime costruzioni da manipolare, in generale tutto ciò che rappresenta uno stimolo alla scoperta è una buona idea.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa si regala a un battesimo? La guida con 10 idee regalo

Ma quindi cosa regalare in occasione del primo compleanno o in altre occasioni a un bambino che ha circa un anno? Rispetto al giocattolo con qualche tasto che "fa" qualcosa, punta su ciò che il bambino può manipolare e sperimentare, smontare e ricreare: ti accorgerai che il primo tipo rimane ben presto in un angolo, mentre il secondo lo seguirà a lungo nel tempo. Di seguito la nostra selezione di idee su misura.

Alla conquista dell'equilibrio

Durante il primo anno di età avviene e si consolida il miracolo della posizione eretta: un bel giorno ecco che prende il via, muove i suoi primi passi e non si fermerà più! Alcuni giochi più di altri sono concepiti per allenare il senso dell'equilibrio e aiutare il bambino come supporto nelle sue prime esplorazioni. Per esempio, il carrellino deambulatore, che sorregge durante i primi passi e include attività utili per lo sviluppo psicomotorio.

Giochi sensoriali per bambini di 1 anno

Una palla morbida-morbida, in tessuto imbottito, con cui giocare sul letto o da lanciare in salotto, ecco uno dei giochi capaci di divertire i piccolissimi favorendo lo sviluppo della coordinazione. Fra i giochi sensoriali ideali per il periodo intorno a un anno di età i cubi morbidi e le tavole in legno con tante attività per iniziare ad apprendere le forme e distinguere i colori.

Le prime costruzioni

I mattoncini di grandi dimensioni possono entrare nell'orbita di interesse anche dei più piccoli: saranno al centro delle prime esplorazioni tattili e dei timidi tentativi di torri dal fragilissimo equilibrio. Le serie sviluppate per i bambini intorno a un anno di età prevedono costruzioni di cubi morbide o forme tratte dal mondo quotidiano come la fattoria con gli animali e la locomotiva, di solito molto apprezzata con il suo seguito di vagoni colorati.

Il momento della buona notte

Il momento fatidico in cui le mani di mamma e papà lasciano la presa può essere l'inizio di un brusco risveglio, lo sanno bene i neogenitori di neonati alle prese con interminabili notti in bianco. Ecco perché modalità di riposo come il letto basso in stile Montessori possono venire in aiuto e permettere ai più piccoli di conquistare l'autonomia dolcemente, con le coccole fianco a fianco, garantendo l'esplorazione senza sentirsi prigionieri delle sbarre. L'alleato della nanna? L'amico di pezza da stringere forte, che canta canzoni e illumina la stanza creando un'atmosfera magica.

Giochi per l'estate

Acqua, sabbia e l'occorrente per pasticciare fra secchielli, palette e formine, ecco che cosa può far felice l'estate di un piccolissimo. A proposito, per quanto riguarda la piscina puoi optare per un modello di piccole dimensioni, che sia facile da mantenere pulita e praticabile. Se lo spazio lo consente valuta un contenitore come una piccola cassetta in legno o un'apposita sabbiera per bambini: giocare con la terra è un must!

Libri per bambini di 1 anno

Attirati da ciò che produce musica, i libri sonori sono una bella scoperta per i bambini, che si divertiranno ad ascoltare e, nel caso siano presenti, far partire le arie azionando i tasti. Pagine in cartonato, di spessore, permetteranno anche ai più piccoli di manipolare il libro facilmente. Ci sono bambini più interessati alla lettura e altri più focalizzati sulla visione e illustrazioni: crea un piccolo scaffale dove sperimentare tanti generi, troverete la vostra modalità sperimentando stili di lettura diversi.

Piccolo parco giochi

In casa o in angolo del giardino, spazio permettendo, attrezzi come lo scivolo permetteranno di dare vita a uno spazio interattivo dove sperimentare il corpo in libertà: un piccolo centro di attività a cui potresti aggiungere un tunnel colorato e tanti quadrati morbidi con cui rivestire il pavimento di casa. Oggetto cult dell'infanzia insieme allo scivolo: l'altalena, dove dondolarsi e cullarsi in relax.

Cose utili

Vestitini e accessori come scarpe e calzine sono sempre utili, purché... si azzecchi la stagione giusta! Ricorda che un bambino cresce in fretta quindi valuta bene la taglia e il momento in cui un certo capo verrà indossato: a differenza degli adulti a loro la prossima stagione non andrà più bene. Nel dubbio scegli t-shirt (un must!) di taglia più grande: andrà morbida se indossata dai piccoli o eventualmente si potrà aspettare e mettere senza problemi in qualsiasi momento dell'anno.

Leggi anche:

Regali per una neomamma

Cosa regalare a un'amica incinta

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.