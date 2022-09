I giochi creativi che possono favorire crescita e coordinazione divertendo sono l'idea perfetta per i bambini che hanno tre anni o giù di lì: ecco tutte le idee regalo giuste

Idee regalo per bambini di 3 anni

Cosa regalare a bambini di tre anni o giù di lì? Tre anni è un'età magica: le abilità diventano complesse, le risposte si fanno sempre più argute e la curiosità diventa appetito insaziabile. Per questo i regali per bambini di tre anni o che si aggirano attorno a quell'età devono tenere conto di questo elemento

Colori, dai pastelli alle tempere con cui sperimentare la pittura su carta e pannelli, costruzioni, libri e non solo. C'è un mondo infinito di possibilità da esplorare là fuori. Piccoli naturalisti, giardinieri, cuochi... quante cose e mestieri si imparano da piccolissimi!

A tre anni si è sufficientemente competenti e pronti per sperimentare, insieme a un adulto, il complesso e intrigante universo del quotidiano. Perché in fondo proprio da questo sono attirati i più piccoli: l'interesse verso le attività che vedono in casa e per strada, il mondo dei grandi, di cui desiderano sapere e imparare tutto. Ecco alcune idee regalo per bambini di 3 anni che ti saranno utilissime se non sai cosa regalare.

Regali per esplorare il brivido della velocità

L'equilibrio si fa perfezionando e aumenta di giorno in giorno: è il momento giusto per iniziare a sperimentare il brivido della velocità, con la supervisione di un adulto: oggetti del desiderio come il monopattino e, per i più esperti, i pattini. Indimenticabile l'emozione della prima bicicletta, che di solito a partire dalla fine dei tre anni e nei quattro, rende felice ogni bambino.

Regali per stimolare la manualità

Come spiegava già Maria Montessori all'inizio del Novecento, la parola "lavoro" assume un'incantevole profondità di senso applicata all'universo dell'infanzia. I bambini quando sono al lavoro appaiono completamente assorti, concentrati e silenziosi: shhh, non disturbiamoli! Aiutiamoli a fare da soli, come direbbe la celebre educatrice, avvicinando loro i materiali e i giochi adatti a stimolare manualità e coordinazione esercitando l'inesauribile curiosità dei piccoli.

Costruire il proprio magico mondo

Alzi la mano chi non ha mai desiderato una propria casetta in miniatura: adesso l'idea è realtà, si trasforma in un lettino da abitare o una magica tenda capace di trasformare il salotto in un territorio della fantasia. Un oggetto che può riscuotere interesse è il tavolino interattivo, che produce musiche e parole in diverse lingue, oppure le versioni in legno, con piccolo giochi di coordinazione motoria, da posizionare in un angolo della cameretta.

Regali musicali

Il primo incontro con la musica è soprattutto un'esplorazione di suoni e fonti sonore: aiuta l'ascolto esercitarsi a sperimentare e sentire che oggetti diversi producono musiche diverse. Inoltre, sapere che lui stesso può produrre musica è un'avventura affascinante per un bambino, che all'improvviso si scopre creatore. Ogni bambino ama il ritmo e muoversi in sintonia con la musica. Attenzione, anche se piccolissimo nel caso mostrasse interesse prendi sul serio i suoi desideri: meglio optare per uno strumento autentico, di buona qualità e budget contenuto, anziché le versioni giocattolo, è una questione d'orecchio. Ricorda che alcuni dei più grandi musicisti hanno iniziato proprio a questa età, tre anni.

Libri per bambini da regalare a 3 anni

L'abilità e la precisione nel colorare inizia a farsi strada, insieme all'interesse verso pastelli, tempere e tutto ciò che lascia il segno. Il libro può diventare un compagno di giochi per leggere insieme e non solo: ritagliare, creare sagome, attaccare adesivi, scoprire tasselli segreti e pop up è un modo per andare alla scoperta delle parole e del racconto divertendosi. Un'attività da fare insieme? I racconti con cui sperimentare le diverse posizioni yoga, per imparare dal proprio corpo, fin da piccoli, con naturalezza. Un grande classico: le enciclopedie per bambini, con il mondo degli animali, i misteri della natura e i mezzi di locomozione, da sfogliare e commentare insieme.

Piccoli giardinieri

Paletta, secchiello, grembiule e via: per fare un giardino, o un piccolo orto, basta il terrazzino o anche il davanzale. Stendi un foglio di plastica a terra in modo da contenere la terra e datevi da fare. Insieme potrete piantare tanti semi, prendersi cura della natura giorno dopo giorno e veder crescere una piccola pianta è una lezione di vita. A proposito, se hai un giardino e desideri un mezzo in miniatura punta su uno a pedali: sarà un esercizio di resistenza!

Regali per cuochi in erba

Facciamo i biscotti e la pasta fatta in casa? La buona cucina insegna il gusto per le cose buone e la convivialità, perché in fondo dietro a una buona ricetta c'è un dolce ricordo dell'infanzia. Ecco un ottimo motivo per creare insieme, oggi, tanti momenti da condividere: farina, grembiule, un mattarello da grande e uno da piccoli. Il ricettario di famiglia potrebbe persino diventare un libro di memorie da tramandare generazione dopo generazione.

Naturalisti al lavoro

Osservare gli insetti, alberi, pietre, animaletti: la natura in tutta la sua fervida attività dietro a una lente di ingrandimento. Fare fotografie, disegnare e documentare può diventare un'attività incredibile, capace di regalare spunti ai bambini quanto agli adulti che li accompagneranno in questo intrepido viaggio. L'oggetto da avvicinare? Blocco da disegno, matita, ma anche una macchina fotografica semplice e resistente agli urti: per i bambini sarà emozionante imparare a inquadrare e scattare fotografie.

Regali per imparare a scrivere

Sono tantissimi i bambini che mostrano interesse verso la scrittura e la lettura. Imparare a scrivere e leggere a tre anni non solo è possibile, ma può diventare un piacevole divertimento ed è una meravigliosa avventura che renderà autonomo il bambino facilitando gli anni di scuola. Piccoli libri, lettere smerigliate come nel modello Montessori, carte con giochi: le proposte sono tantissime.

Regali per i giorni di pioggia

Colori per le dita lavabili, fogli giganti da stendere sul pavimento, kit da costruire e sassi da dipingere: quante cose si possono fare a casa anche in una giornata di pioggia! La chiave è usare la fantasia: quando osiamo volare sulle ali dell'immaginazione tutto può accadere!

