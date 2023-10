S copri le idee regalo che divertono a ogni età. Per tornare un po' bambini

Regali per bambini che piacciono anche ai grandi

Ci sono dei regali che piacciono ai bambini, ma anche ai grandi: sono i giochi capaci di risvegliare il nostro lato ludico. Si tratta di attività che impegnano la mente e le mani con creatività, per questo risultano coinvolgenti e interessanti a ogni età. Tu che cosa amavi fare durante l'infanzia?

Giocare con i propri bambini o con i figli degli amici è un modo per ritrovare i gesti di una manualità spesso trascurata e dimenticata. Sì, perché giocare è un vero e proprio antistress. Diverse ricerche hanno già da tempo dimostrato come il semplice fatto di colorare un disegno rilassi la mente e distragga, uno dei motivi per cui gli album per colorare dedicati agli adulti da alcuni anni costituiscono un nuovo trend. Dai mattoncini e le costruzioni di ogni genere alle attività da fare all'aperto, per esempio fresbee e pallone, o gli hobby creativi come la pittura (anche sul corpo!), ecco un tuffo nei giochi che risveglieranno la tua parte bambina.

Casette in miniatura

Una piccola casa in miniatura da costruire e abitare, con tanti mobili su misura e piccoli accessori. Un hobby creativo per tutta la famiglia durante le sere d'inverno, lo spunto per inventare tantissime storie.

Giochi di società

Un altro spunto per le riunioni di famiglia e le serate in cui si sta in casa è costituito dai giochi di società, che riescono a coinvolgere proprio tutti, dai nonni al piccolo di casa, che potrà stare in coppia con un altro giocatore. Unica regola: più siamo, meglio è. Alcuni modelli puntano su costruzioni e giochi di equilibrio, per questo saranno perfetti anche da portare in viaggio.

Pista per le macchinine

Piacerà davvero a tutti: creare una pista per le macchinine (anche in versione acquatica!) è una fantastica avventura, l'ispirazione per lasciarsi andare alla fantasia e... invadere tutta la casa con nuove strade e percorsi!

Costruire rifugi

Un periodo (lunghissimo!) della vita dei bambini è caratterizzato dalla tendenza a costruire rifugi: dalle capanne di cuscini sul divano ai fortini da montare in giardino (anche al buio!), una volta ultimata l'ardita costruzione sarà divertente organizzare il prossimo picnic in salotto e all'aperto. L'importante è avere a portata di mano tutto ciò che serve: mollette, coperta e magari... aste apposite.

Giochi all'aperto

Freccette (in versione magnetica sono perfette per adulti e bambini), frisbee, amatissimo anche dai più piccoli o un semplice pallone: le idee sono tantissime. A volte basta una semplice palla per trasformare una passeggiata o il pomeriggio all'aperto. Da quanto non lanci un pallone o non provi a fare canestro?

Blocchi da costruzione

I classici mattoncini o i blocchi di dimensioni più grandi, ideali anche per i bambini più piccoli, o addirittura in formato gigante: alzi la mano chi nonn resiste alla tentazione di dare forma alla propria immaginazione con case, fattorie, castelli e avventure per mano. A seconda dell'età le scelte possono essere tantissime.

Tavolo da gioco

Fra i regali per i bambini di 8 anni che possono scatenare l'entusiasmo (anche dei più grandi!) troviamo il set per il ping pong e il calciobalilla, perfetti per tornei senza sosta durante i week end in casa in grado di coinvolgere famiglia e amici, invitati compresi. La prossima cena in famiglia non sarà più la stessa.

Colori e hobby creativi

Fare braccialetti (hai mai provato?), usare pennarelli e acquarelli, o sperimentare la pittura diamantata, le tempere e persino i colori per il corpo: hanno tutti in comune il fatto che attivano mani e mente. Gli hobby creativi che risvegliano la fantasia sono per tutte le età, un modo meraviglioso per stare insieme condividendo tempo prezioso.

