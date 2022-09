S copri le ispirazioni che possono rendere felici i bambini in occasione del secondo compleanno

Regali per bambini di due anni

Cosa regalare a un bambino di due anni? Due anni, ogni giorno è pura scoperta e rivoluzione. Con i "terrible two", come vengono chiamati i due anni d'età, ogni bambino manifesta le abilità acquisite: vuole essere indipendente e dire la sua. A due anni i bambini amano fare piccoli scherzi, sanno prendere parte a piccoli giochi di finzione. Scegliere l'abito da mettersi, travestirsi con collane e buffi accessori, giocare con l'acqua e la sabbia, lavarsi i denti (non sempre facilmente!), arrampicarsi ovunque, ecco le attività di una giornata tipo. Considerato ciò l'idea regalo per un bambino di 2 anni come deve essere?

I migliori regali per bambini di 2 anni o giù di lì devono puntare su tutto ciò che possa aiutarlo ad andare alla scoperta. La musica per esempio ha un potere d'attrazione intenso, insieme ai colori e all'universo naturale: i giochi capaci di coinvolgere i sensi divertiranno i più piccoli aiutando lo sviluppo. Altro grande interesse è rappresentato dalle parole e dagli oggetti quotidiani: i bambini vogliono sapere i nomi di ciò che vedono ogni giorno e spesso mostrano il primo interesse verso la scrittura e la lettura, aiutiamoli in questo meraviglioso processo di esplorazione con i regali adatti!

Il regalo musicale

Attrae tutto ciò che è suono e fa rumore. Il primo approccio con la musica è alla scoperta di tutte le varianti delle note: "fare" e ascoltarsi allena l'ascolto. Dalle maracas allo xilofono scoprire l'origine la modulazione del suono sarà un'avventura meravigliosa. Uno strumento affascinante è il tamburo etereo, che produce una musica ricca di armonia ed è facile da suonare, insieme a mamma e papà o con i fratelli e le sorelle più grandi.

Giochi con la palla

Stiamo parlando del gioco più antico del mondo, eppure per ogni bambino piccolo è un'incredibile attrazione e costituisce un momento di grande apprendimento: giocare a palla allena la coordinazione, mette in moto tantissimi muscoli e crea condivisione perché coinvolge più persone. Per un bambino di due anni ottimo un pallone non troppo grande e morbido, di spugna o gomma, che possa essere facilmente afferrato e rimbalzare. Attenzione, nonostante l'età acerba potrebbe stupirvi con la richiesta del ping pong, soprattutto per chi vede i più grandi: naturalmente all'inizio non saprà lanciare la pallina, tuttavia i tentativi di imitare gli altri e utilizzare la racchetta costituiscono già un ottimo inizio.

Giochi sensoriali per bambini di 2 anni

La scoperta del mondo diventa un imperativo quotidiano. A questa età tutto si impara attraverso i sensi... e le mani sono il primo oggetto di fascinazione, la parte del corpo che ogni guarda con meraviglia. Provando a imitare i grandi si inizia a essere interessati al funzionamento di lacci, fibbie, stringhe: bellissima la valigetta Montessori con tante zip e bottoni, per imparare a aprire, allacciare e slacciare, perfetta da tenere in auto durante viaggi e spostamenti. Un altro gioco che intorno ai due anni colpisce l'attenzione è il tavolo da lavoro, insieme alla valigetta, dove esercitarsi a usare viti, chiodi e martello.

Giochi per imparare le prime parole

Libri e non solo: l'esplorazione delle prime parole avviene attraverso il tatto. Uno dei giochi inventati dalla didattica Montessori è la scatola delle lettere smerigliate, attraverso cui il bambino, toccando e manipolando, inizia a percepire i contorni delle singole lettere dell'alfabeto: è il passo precedente, che porterà verso la scrittura, il momento magico in cui lo sguardo inizia ad associare suoni e forme.

Regali per la cameretta

Creare l'atmosfera giusta in cameretta non ha solo un aspetto ludico, ma presenta un importante risvolto a livello funzionale e organizzativo. Hai già pensato al lettino? Il modello Montessori abolisce le sbarre ed è comodo perché lascia al bambino autonomia e capacità di esplorazione, senza contare la comodità di addormentarsi insieme, fianco a fianco. Aggiungi un piccolo scaffale: sarà utile per i suoi libri e i giochi. A questa età si inizia a saper mettere in ordine e fare piccole scelte quotidiane, come il vestitino da mettere o il libro che si vuole leggere insieme: è importante che un bambino possa raggiungere autonomamente le sue cose.

Tutto per scavare

Secchiello e paletta non sono utili solo al mare, ma... ovunque sia possibile! Il rapporto con la Terra è viscerale come impellente e istintivo è il bisogno di toccare, manipolare, impastare. Tutto è sperimentazione. Ovvi ma imprescindibili i piccoli oggetti per lo scavo come rastrello, palette e secchi di dimensioni varie, senza contare la carriola, che piace perché è la miniatura di quella di casa e consente di portare in giro giochi e rametti. Ovviamente, ruspe, trattori e affini fanno la felicità dei piccoli appassionati del settore.

Libri per bambini di 2 anni d'età

Questo è il momento in cui si sveglia la curiosità verso le parole nuove: sapere tutto degli oggetti intorno a sé e del mondo, ecco l'imperativo categorico! I libri per piccolissimi con le prime parole, anche in lingue diverse dalla propria, possono solleticare la curiosità perché sono perfetti da leggere, pronunciando il nome dei diversi oggetti. A seconda degli interessi mostrati dai bambini può essere una bella idea scegliere un volume a tema, da sfogliare a tema. Opta per un libro ricco di illustrazioni o fotografie, ti sorprenderà la sua attenzione per i dettagli. La sorpresa che piace? I libri musicali: i più piccoli rimangono incantati dalle arie dei grandi compositori.

