Le idee regalo giuste per chi è innamorato della Francia

Idee regalo per gli amanti della Francia

Se si parla di regali di compleanno a tema, uno degli ambiti che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione per fare un regalo indovinato sono sicuramente le passioni, che possono tradursi anche in amore per un luogo o una nazione in particolare. Ad esempio chi non ha un'amica amante della Francia, o fissata per Parigi? Per molti l'affascinante capitale francese è un luogo del cuore, e questo articolo è proprio per queste persone: abbiamo raccolto un po' di idee di regali per amanti della Francia.

Si tratta di idee simpatiche a tema, magari anche per approfondire la sua cultura e andare alla scoperta del Paese, a due passi dall'Italia. Dalla t-shirt per veri appassionati alla musica o il vino, colonna portante della cultura francese, l'ispirazione giusta potrebbe trasformarsi in un viaggio per tutta la famiglia. E allora continua a leggere per scoprire quali sono i migliori regali per gli amanti della Francia.

T-shirt per gli amanti della Francia

"Keep calm and... continua a bere vino francese": questa è solo una delle t-shirt, oltre alla classica bandiera stampata, ideate per chi della Francia ama proprio tutto. Per gli sportivi, naturalmente, l'idea si trasforma nella maglia della nazionale francese. Un modo per indossare la propria passione ogni giorno.

Francia on the road

Togliti dalla testa l'idea che regalare una guida sia noioso. Anzi, tutto il contrario. Di una guida si appassiona anche chi non è interessato alla lettura, perché questo non è un libro come tutti gli altri. Una guida ti permette di viaggiare cavalcando l'immaginazione, scoprire posti nuovi e nel frattempo... lavorare per concretizzare la prossima partenza!

Passione champagne

Se dici Francia, dici champagne! Esiste un'unica zona, per l'appunto lo Champagne, in cui può essere prodotto: alla geografia si sovrappone una lavorazione unica, immutata nel corso dei secoli. Le visite alle "caves", che durante la seconda guerra mondiale sono state persino trasformate in rifugi, costituiscono una delle tappe imperdibili in un viaggio alla scoperta delle vigne e della città di Reims. Nel frattempo, perché non gustarsi un assaggio del miglior champagne francese? La ricerca per veri appassionati: oltre ai grandi nomi più noti, lo champagne dei piccoli produttori, ognuno ha una storia familiare di grande passione e tenacia.

Francia al cinema

La nouvelle vague, l'onda che trasformò il cinema e la cultura francese alla fine degli anni Cinquanta, rimane nel cuore con il volto di attori come Jean Paul Belmondo e registi del calibro di Jean-Luc Godard, Truffaut, Rivette. Ma non solo, che dire di film come Chocolat o Il favoloso mondo di Amelie? La Francia al cinema incanta, crea magie e scenari ad alta densità emotiva. L'idea regalo giusta per serate fra amici all'insegna del cinema e della discussione.

Il vinile di Edith Piaf

Non è stata solo una cantante, Edith Piaf si è trasformata nell'emblema della Francia. Voce roca, difficile, vita complicata: tutte le carte in regola per trasformarsi in un mito intramontabile. Basta far partire una canzone e la voce di Edith Piaf trasforma l'atmosfera di casa e la abita scaldando il cuore. Ormai da qualche anno si assiste alla (ri)scoperta del vinile anche da parte dei più giovani: un'occasione preziosa per ascoltare la musica ritrovando sonorità che graffiano l'anima.

Le strategie per imparare il francese

Imparare una nuova lingua può essere un viaggio incredibilmente emozionante: ci mette alla prova e ci fa tornare giovani. Allena il cervello, la memoria e l'immaginazione. Inoltre, permette di assaporare una cultura nel profondo. Adesso studiare francese è ancora più facile, con gli strumenti giusti, a cui aggiungere la musica e il cinema.

Canzoni francesi

Di ritorno da un viaggio in Francia? Le canzoni sono un modo per continuare a vivere l'atmosfera. Dalle canzoni tradizionali agli autori più recenti e le colonne sonore più belle, un tuffo nella musica francese. Perché un Paese si conosce anche attraverso la sua musica, senza contare il piacere di trasformare la prossima cena fra amici in una danza scatenata.

Ricette di cucina francese

La cucina francese è un altro dei grandi miti di questo Paese dove l'alta cucina ha una tradizione storica. Qui entriamo in un territorio per veri appassionati. Regalare un libro di ricette diventa l'occasione per saperne di più, ma anche per divertirsi ai fornelli insieme a tutta la famiglia. Un viaggio nei sapori.

Non solo rosso

Champagne, ma... non esistono solo le bollicine! In Francia si produce un ottimo vino rosso pregiato, vanto dei vigneti intorno alla splendida città di Bordeaux. Perché non brindare insieme agli amici? Degustare e insieme andare alla scoperta di una storia antichissima. Cin Cin! O meglio... "A votre santé", alla salute!

