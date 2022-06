S copri le idee per chi ama la vita da spiaggia e le ispirazioni all'insegna del blu

Regali per gli amanti del mare

Si avvicina a grandi passi l'estate e con lei le vacanze: la voglia di fuga per gli amanti del mare ha il colore intenso del blu e la dolcezza dei gelati a piedi nudi al tramonto. Proprio per questo se devi fare regali di compleanno per chi compie gli anni in giugno o comunque durante i mesi estivi, puoi sfruttare le nostre idee per regali per amanti del mare.

Del resto la scelta non manca. Chi fa sport outdoor avrà bisogno di un equipaggiamento tecnico adeguato, come l'abbigliamento da vela, che in realtà non piace solo agli amanti della barca ma anche a tutti gli appassionati curiosi.

Ma non c'è solo lo sport. La vita balneare è l'emozione dei tuffi, lasciarsi cullare dalle onde (con il materassino giusto!), la bellezza dei pranzi all'aperto e l'aperitivo al tramonto, senza orari, assaporando il piacere di una vita libera e della natura. Scopri le idee regalo per gli amanti del mare che tutto l'anno sognano la vita da spiaggia.

Vestiti da spiaggia

Il costume è un grande classico perché diventa il simbolo della vacanza e di un'intera estate. Ma non c'è solo il costume: fra le ispirazioni per la bella stagione perché non portare una ventata di colore con i tessuti freschi, leggeri, intensi dell'estate? Prendisole, tuniche e abitini: mai come in questo periodo abbiamo voglia di osare e ce lo possiamo permettere.

Telo da spiaggia

Non si val mare senza asciugamani: scegli il telo giusto optando per le sfumature che ti ricordano l'estate. Morbidissimo in spugna, naturale in cotone o fibra di bambù, chi ama viaggiare leggero può optare per un telo da mare in semplice microfibra: si asciugherà rapidamente ed è capace di occupare il minimo spazio.

Windoo 3 skywatch

The weather Skywatch Windoo è una stazione meteo in miniatura che permette di misurare la direzione e la velocità del vento, temperatura, pressione, umidità tramite il collegamento con smartphone, auricolari e app. Dotato di elica multi-direzionale per la trasmissione della velocità del vento, sta in una mano e potrà seguirti ovunque.

Abbigliamento tecnico per la vela

Per chi sfida il mare l'abbigliamento tecnico è fondamentale. Ma un capo come la giacca a vento impermeabile diventa molto di più: pratica per fare sport diventa un accessorio per tutto l'anno.

Materassino gonfiabile

Gli appassionati della vita da spiaggia non possono proprio farne a meno, anche a costo di infilarlo in valigia e lasciare il resto: il materassino gonfiabile è il must dell'estate, perfetto per il mare e la piscina, da condividere con chi amiamo. Per chiudere gli occhi nella meravigliosa luce estiva e lasciarci cullare dalle onde.

Scarpe da spiaggia: infradito e non solo

Infradito: c'è chi le indossa anche d'inverno e chi non lo farebbe neanche d'estate. Per chi ama stare a piedi nudi rappresentano l'autentica libertà. Un'altra alternativa estiva? Espedrillas, anche queste solo per veri appassionati.

L'amaca

L'amaca, il modello classico da appendere a un albero o... la versione galleggiante, perfetta in acqua! Oppure la sedia sdraio, un'idea regalo smart perché pratica, leggera, comodissima: da tenere sempre in auto, pronta da utilizzare per la prossima fuga in spiaggia. Tu che cosa sceglierai per il tuo relax al mare?

Il cesto picnic

Il cesto da picnic è tornato di moda: dotato di tutto l'occorrente per organizzare il pranzo outdoor insieme a bambini e amici, è romantico in vimini, ma diventa una borsa hi tech se concepito in formato zaino termico. A proposito, non dimenticare la coperta: con il fondo impermeabile è perfetta anche in spiaggia.

Giochi da spiaggia

Che cosa fai quando sei in spiaggia? Racchettoni, palle, beach-volley, bocce o persino i passatempi capaci di riportarci in un istante all'infanzia, come le biglie, palette e castelli di sabbia. Per bambini e non solo. Perché non ritrovare l'istinto ludico con un regalo che solletichi l'ispirazione? Buon divertimento!

Per il ritorno

La malinconia del ritorno sta già per apparire all'orizzonte? Fatti un regalo: la lampada proiettore che ricrea l'effetto danzante dell'acqua sulle pareti della stanza. Colore, musica, luce: per sognare la magia del mare... anche da lontano.

