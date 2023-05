C he cosa regalare a chi ama il bricolage? Scopri le idee e gli attrezzi per creativi

Chi ama il fai da te ha sempre un motivo per smontare, (ri)montare, incollare e inventare nuove soluzioni. Quali regali scegliere per farlo felici? Ovviamente, gli attrezzi utili per il bricolage. I regali per amanti del fai da te devono essere ovviamente legati alla loro passione, ma non solo.

Si può anche spaziare immaginando nuove passioni: un nuovo utensile, come il multiuso per le incisioni su vetro e legno, o il kit da cucito può trasformarsi nell'inizio di una nuova avventura. Per chi ama avere le mani in pasta scoprire nuove tecniche e materiali è un'elettrizzante incursione nel mondo della creatività a cui attingere per dare forma a ispirazioni e lavori. Buon divertimento!

Pistola colla a caldo

Un piccolo attrezzo capace di fare la differenza, ecco perché regalare la pistola colla a caldo, l'idea per creare decorazioni, ciondoli, lavoretti, bijoux. Può essere utile per lavorare su supporti in legno, plastica, tessuto, ceramica, cartone, vetro.

Cosa ne dici di un libro che possa essere di aiuto per scoprire nuove tecniche? I libri sul fai da te offrono una scelta vastissima: il volume giusto sarà l'occasione per andare a caccia di nuove idee e diventare più esperti in un ambito che incuriosisce, dal legno alla lavorazione del vetro o le decorazioni da creare per la casa.

Cosa ne dici della cassetta degli attrezzi da riempire con tutto l'occorrente per il bricolage? L'importante è verificare che la persona a cui è destinato l'oggetto sia realmente interessata e non possieda già l'attrezzo in questione, a meno che non si tratti di un regalo divertente, come il martello personalizzato da rendere speciale con una dedica ad hoc.

Il pannello per gli attrezzi da appendere alla parete è un indispensabile per fare ordine fra gli strumenti di lavoro, ma anche un oggetto come il piano di lavoro portatile potrà risultare decisamente utile a chi ama il fai da te. L'idea per ritagliarsi il proprio angolo all'insegna del bricolage ovunque senza problemi di spazio.

Il regalo importante: il trapano

Non può mancare in casa e non solo per gli appassionati di bricolage: prima o poi un trapano può sempre tornare utile (anche nel caso in cui per saperlo accendere fosse necessario chiamare un vicino). Per gli amanti del fai da te si tratta di un attrezzo fra i più scelti, osservati e considerati indispensabili. Considerando il costo, è l'idea perfetta se l'occasione richiede un regalo "importante" o sei ha a disposizione un budget abbastanza alto.

La lampada di precisione

Chi si occupa di fa da te ha bisogno di una buona illuminazione. Le lampade di precisione potranno essere fissate sul piano di lavoro e illuminare agevolmente ogni dettaglio: i modelli dotati di lente di ingrandimento si rivelano estremamente funzionali.

Multi utensile per incisioni

Un multiutensile pensato per incidere e intagliare può diventare un'idea regalo utile e originale, perfetta per i curiosi che vogliono cimentarsi in nuove sperimentazioni provando a lavorare legno e vetro.

Piccoli regali utili per il bricolage

Forbici, spagno, set da cucito, rocchetti di filo e perline... quante possono essere le ispirazioni per chi ama il fai da te! Divertiti a scegliere una nuova idea, potrebbe essere l'inizio di una passione ancora da scoprire.

