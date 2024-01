H ai già in mente che cosa regalare alla persona a cui stai pensando? Scopri le ispirazioni originali per un dono speciale

Idee regalo particolari

Come fare l'ennesimo regalo senza cadere nel banale? Se vuoi fare regali particolari puoi orientarti su piccoli oggetti capaci di fare la differenza nel quotidiano. Utili sì, ma progettati con un pizzico di ironia: l'ispirazione per un regalo piccolo ma d'effetto in grado di portare il buon umore nella vita di tutti i giorni. Questo in fondo corrisponde al cuore delle ricerche sul design perché un oggetto per colpire davvero deve avere forme originali e inconsuete, ma al tempo stesso saper rispondere a un nostro bisogno.

L'importante nella scelta di un regalo particolare è individuare la categoria di interesse della persona che lo riceverà. Per esempio, il set di penne come una volta con tanto di timbri e piume potrebbe essere un'ispirazione davvero originale e gradita, ma solo per chi ha il pallino per la scrittura! Stessa cosa il set per il gin o la tazza per la tisana: sono piccole idee deliziose ma solo se avrai in mente le abitudini e le passioni di chi è destinato a utilizzarle. Nessun regalo è per tutti: scegli con il cuore e sarai in grado di fare la differenza.

Regali per il buon giorno

Ci sono persone che celebrano la colazione come momento preferito della giornata e altri che appena svegli non riescono nemmeno a salutare: in entrambi i casi, per motivi differenti, un'ispirazione per il buon giorno potrebbe trasformarsi in una simpatica idea regalo. Fra le idee troviamo tazze per la colazione con un design divertente, modelli coloratissimi per la nuova moka e macchine per prendere l'espresso come al bar, o tante tovagliette e set per ricordarsi di prendere la giornata con il sorriso.

Idee regalo cartoleria

Quando entriamo in un negozio di cartoleria ritorniamo tutti un po' bambini. Matite colorate, penne gel, glitter, blocchi per gli appunti: in un attimo si risveglia la nostra creatività. Il set vintage con tanto di piuma e punte potrebbe essere un'idea regalo per chi ama scrivere. Ma la cancelleria può anche diventare un pensierino per l'ufficio e per i colleghi di scrivania. Cosa ne dici della matita che una volta consumata può essere piantata? In legno, contiene semi di fiori: nella terra, avrà nuova vita.

Idee regalo per chi ama l'happy hour

Che cosa regalare a chi ama cocktail e aperitivo? I kit per fare birra e gin in casa potrebbero essere un'idea ma anche il set per la degustazione per gli amanti del vino o un libro che spieghi tutti i cocktail: il prossimo happy hour insieme fra le pareti di casa sarà ancora più divertente.

Regali per chi ama la natura

Un'ispirazione utile e piacevole? Le idee regalo per la cura della pelle: per chi ama i prodotti naturali possono essere scelte con attenzione particolare verso le materie e le aziende vegan, un'ottima ispirazione per tutti in verità perché scegliere un prodotto cruelty free significa dare una mano agli amici animali con un piccolo gesto capace di fare la differenza. Un altro piccolo pensiero originale è il marimo, un'alga di origine giapponese che necessita pochissime cure e renderà più verde la casa, perfetto per chi ama le piante.

Idee regalo per chi ama tè e tisane

Se cerchi un piccolo pensiero per un amante del tè punta su una selezione speciale di infusi oppure scegli una tazza (magari con l'infusore o una dedica personalizzata) da tenere in ufficio: sarà un modo per fare pausa con tutti i colleghi all'insegna del benessere. Molto utile per la casa è la teiera con infusore oppure i modelli in ghisa, soprattutto per degustare le varietà di tè verde.

Idee regalo originali

A volte l'idea giusta è un pensiero piccolo e originale come il guanto da forno a forma di zampa di gatto o cane, un'idea regalo simpatica per chi ama cucinare (e non solo!). Se stai cercando un'ispirazione per la casa punta sulle lampade: la luce riesce a creare atmosfera. Inoltre, grazie a forme inedite diventerà un oggetto speciale. Fra i modelli da prendere in considerazione troviamo lanterne e lampade led, facili da ricaricare e perfette da portare anche in giro.

