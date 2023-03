C he sia alla sua prima esperienza o che si tratti di un over 60, niente paura: in vista del 19 marzo abbiamo preparato una selezione di regali pensati per accontentare tutti ma proprio tutti i papà

Manca poco al 19 marzo e per agevolarti abbiamo deciso di preparare una selezione di regali per la festa del papà in base all'età.

Dalle proposte spiritose e divertenti per i neo papà alle prese con pannolini e notti in bianco, fino ai classici intramontabili per i papà over 60, ce n’è per tutti i gusti e naturalmente per tutte le tasche.

Se sei in cerca di altre idee dai un'occhiata anche alla nostra raccolta di idee regalo originali per il papà.

Regali per neo papà

Papà alle prime armi? Anche per loro le proposte non mancano. Tra le idee più simpatiche il body per neonato con pratiche istruzioni per farlo indossare correttamente al bebè ma anche il manuale di sopravvivenza che raccoglie tanti consigli essenziali per la gestione del pargolo senza stress. Divertentissima anche la t-shirt con scritta dedicata.

Regali per papà giovani

A caccia di un’idea regalo per un papà giovane e scattante? In questo caso puoi puntare su idee divertenti ma anche su qualche proposta utile. Si va dalla tazza-console per i partiti della PlayStation fino al kit per preparare in casa una birra artigianale. L’idea in più? Il set di calzini stilosi con fantasia multicolore.

Regali per papà di 50 anni

Per i papà over 50 l’idea giusta può essere quella di puntare sui grandi classici. Sempre graditissimo, per esempio, il set da barba vintage edition ma anche la bottiglia di Whisky pregiato per veri intenditori. E se il papà è uno sportivo, largo anche allo smartwatch con fitness tracker e monitoraggio della salute.

Regali per papà di 60 anni

Papà sulla sessantina? Abbiamo pensato anche a loro! Anche in questo caso puntare sulla tecnologia può essere una scelta vincente. Se ancora papà non ne possiede uno, è arrivato il momento di regalargli un tablet con cui lavorare, leggere o godersi i suoi contenuti preferiti. Galaxy Tab A7 ha un design compatto e super maneggevole che lo rende perfetto anche per i meno esperti. È un tipo classico? Largo allora all’orologio in stile retrò, semplice ma elegante.

Regali per papà con più di 70 anni

Infine, per i papà over 70 largo a qualche coccola speciale! Si va dal massaggiatore plantare che permette di godersi un piacevole massaggio shatsu anche davanti alla tv fino alla luce da lettura da indossare intorno al collo per non affaticare gli occhi e per leggere con le mani libere. Per i più golosi, anche un kit di degustazione speciale Rhum & Chocolate per coccolare il palato...

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.