Regali per appassionati di padel

Che cosa regalare a un appassionato di padel? Il padel è uno sport che si gioca con le racchette: la parola padel deriva dalla lingua spagnola e prima ancora dall'inglese paddle. Sembra che la sua storia inizi in Messico nel Novecento, per l'esattezza nel 1969 ad Acapulco quando Enrique Corcuera inizia la costruzione di un campo da tennis nella sua lussuosa dimora, ma, sbagliando le misure, considera l'idea di utilizzare le pareti come parte del gioco. In breve tempo, il gioco conquista tantissime persone.

Anche nel padel si utilizzano un tipo simile di racchetta e pallina, tuttavia attenzione a non confondere questa disciplina con il paddle tennis, già praticato dai marinai inglesi nell'Ottocento, e in cui sono presenti regole differenti. Excursus storico a parte, negli ultimi anni il padel ha conosciuto un successo incredibile, e sempre più numerosi sono gli appassionati. Per questo potrebbe capitarvi di dover scovare la perfetta idea regalo per chi gioca a padel, e se non ci capite niente noi siamo qui ad aiutarvi. Dalla racchetta al necessario per il gioco, ecco le ispirazioni che potrebbero far felice chi ama questo sport.

La racchetta da padel

L'accessorio principale, naturalmente, è la racchetta, il modo migliore per iniziare a giocare a padel. Sarà l'idea regalo adatta a tutti in grado di coinvolgere famiglia e amici. Insieme alla custodia e le palle, la racchetta può costituire la giusta ispirazione per buttarsi alla scoperta di questo sport.

Regali utili per il padel

Hai amici appassionati di padel? La borsa nuova potrebbe essere l'ispirazione per un regalo utile, insieme alle palline rimbalzanti, ideali per sviluppare riflessi e coordinazione.

Abbigliamentoda padel

Fra le idee regalo per gli sportivi l'abbigliamento è certamente una componente importante. Dalla felpa tecnica o le scarpe alla t-shirt (magari personalizzata!) il comfort è il comune denominatore in grado di aggiungere sicurezza, tenuta e praticità al fattore comodità.

Idee regalo per allenarsi a casa

Fra le idee regalo pensate a chi ama il tennis possiamo cogliere l'ispirazione di tutto ciò che riguarda strumenti e attrezzi per allenarsi direttamente fra le pareti domestiche. Il set per l'allenamento da posizionare in giardino potrebbe trasformarsi nello spunto fitness per la nuova stagione all'orizzonte, senza contare, per chi non disdegna le incursioni nel ping pong e nel tennis, le attrezzature per autoallenarsi.

Per saperne di più sul padel

Cosa ne dici di un libro? Leggere permetterà agli appassionati e ai neofiti di addentrarsi nella storia e nelle tecniche, imparando a padroneggiare le strategie di gioco. Il libro giusto da tenere in borsa.

Idee regalo beauty per sportivi

Nella borsa dello sportivo non può mancare il necessario per il dopo allenamento: shampoo, detergente, ma anche maschere viso, balsamo labbra o crema per i piedi. I prodotti per il corpo sanno coccolare anche la mente e il cuore: un piccolo dono gradito capace di fare la differenza. Buon allenamento!

