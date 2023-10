S e devi fare un regalo in questo periodo o vuoi giocare d'anticipo sui regali di Natale, ecco 10 idee regalo super scontate grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon

Festa delle offerte Prime di Amazon: 10 idee regalo

Il 10 e 11 ottobre 2023 torna il Prime Day autunnale di Amazon, quest'anno ribattezzato "Festa delle offerte Prime". Si tratta di un momento ottimo per risparmiare su tantissimi prodotti di tutti i tipi. In altre parole un'occasione perfetta se devi fare regali di compleanno o simili in questo periodo, e soprattutto se sei una di quelle persone iper organizzate che sta già pensando a fare i primi regali di Natale.

Le offerte sono su tantissime categorie e c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma proprio perché trovare quel che fa per noi può essere complicato in questa giungla di offerte, abbiamo creato una piccola selezione di idee regalo super convenienti adatte un po' a tutti. Ricorda solo che per sfruttare le offerte del Prime day devi essere abbonato al servizio Prime di Amazon. Per iscriverti a Prime clicca qui.

Il regalo per gli amanti della pizza

Perfetto per chi adora la pizza e soprattutto ama prepararla fatta in casa. I classici forni di casa spesso non raggiungono le temperature giuste per fare la pizza a regola d'arte, ma questo si. Quindi se avete un amico fissato con la pizza è proprio il regalo giusto.

Il gioiello importante da regalare

Se vi serve fare un regalo importante e il destinatario è una donna, la risposta è quasi sempre un gioiello. La classica collana Angeli di Swarovski placcata in oro rosa non passa inosservata, ed è uno di quei regali bling bling che lascia a bocca aperta chi lo riceve.

Il regalo per gli sportivi

L'accessorio must per qualsiasi sportivo: l'orologio digitale con fitness tracker. Questo modello di fitbit, oltre a vantare tutte le numerose funzionalità del celebre band, ha anche un design davvero elegante che si può indossare davvero in tutte le occasioni.

Il regalo di design per la cucina

Idea perfetta per gli amici che adorano gli oggetti di design anche e soprattutto in cucina: il bollitore di Alessi con fischietto a forma di uccellino è davvero adorabile.

L'orologio da regalare a lui

Restiamo in tema regali importanti, ma stavolta il destinatario è un lui: in offerta per questo Prime Day troviamo anche l'orologio super elegante e in acciaio firmato Emporio Armani.

Regalo per amanti dei Lego

Ognuno di noi ha un amico fissato con i Lego, e tra le offerte Prime Day di quest'anno troviamo qualcosa anche per lui. Si tratta dell'albero Bonsai, con tanto di fioritura.

Il regalo per le appassionate di Sneakers

Ognuno di noi ha un'amica appassionata di sneakers, che quasi sempre va matta per le Vans. Per questo Prime day ci sono molti modelli diversi in offerta, tra qui quelle in foto.

La borraccia termica

Eco friendly e comodissima: la borraccia è uno di quegli accessori di cui tanti di noi non riescono più a fare a meno, soprattutto per la sua comodità. Questa ha uno speciale tappo magnetico ed è perfetta anche per lo sport.

La macchina per caffé super accessoriata

Sempre alla voce regali importanti: questo è davvero perfetto per un matrimonio, o comunque per una coppia che vive insieme. De' Longhi Dinamica plus non è solo una macchina per il caffè, ma qualcosa che può avvicinare la cucina di casa a un vero bar: prepara anche ottimi cappuccini.

Le scarpe perfette per i runner

L'idea perfetta per chi deve fare un regalo a un runner: le Asics Nimbus sono un modello ottimo per la corsa e super tecnico, ottima idea approfittare dello sconto.

