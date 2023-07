S copri tutte le ispirazioni e trova il regalo giusto per festeggiare il nonno con un dono speciale

Idee regalo per il nonno

Su quali regali puntare per rendere felice un nonno? Scegliere il giusto regalo per un nonno può non essere facile, ma è assolutamente obbligatorio: se ci sono persone davvero speciali nella nostra vita a cui donare tutto il nostro affetto quelle sono quasi sempre i nostri nonni.

E allora torniamo a noi: quali sono i regali giusti per un nonno? Non c'è una vera regola, osserva i suoi hobby: le passioni di una persona sono un ottimo punto di contatto e offrono tante ispirazioni che andranno ad alimentare e arricchire ciò che ama fare nel tempo libero. Un altro spunto riguarda le idee regalo personalizzate: dal portachiavi a un attrezzo da lavoro, la dedica da incidere sarà una vera sorpresa.

Se lui è un goloso, la scatola di cioccolatini (o magari il kit per farli a casa) potrebbe essere uno spunto appetitoso. Per i nonni amanti di aperitivi e birra, invece, il necessario per prepararla a casa: sperimentare insieme sarà divertentissimo. Dalla passione per il bricolage all'interesse per l'orto e il giardinaggio, fare un'attività insieme potrebbe costituire lo spunto per un doppio regalo. Perché il piacere di dedicarsi a un'attività fianco a fianco, imparare uno dall'altro e vivere momenti liberi insieme sarà il dono più bello. Ecco la nostra lista di idee regalo per il nonno.

Idee regalo: tutto per il bricolage

Che cosa ne dici di un trapano nuovo o, per esempio, di uno strumento multifunzione per i lavoretti di bricolage? Fra le idee regalo per gli appassionati di fai da te i nuovi attrezzi possono essere un'ispirazione utile e risultare estremamente graditi. Punta su un oggetto di buona qualità e resistente, nel caso fatti consigliare da chi ne sa più di te... persino dal nonno, purché non sospetti che il regalo sia per lui!

Regali golosi

Il kit per fare dolci e cioccolata direttamente a casa, oppure... la classica scatola di cioccolatini, da gustare tutti insieme! Lui ama le degustazioni? Potresti regalargli una gita in cantina o una cena speciale. Se il nonno ama stare ai fornelli e sperimentare punta su un manuale di ricette con cui scoprire la cucina di Paesi lontani, il kit per preparare la birra o il sushi a casa, o un nuovo elettrodomestico. Si divertirà a esplorare e rendere i suoi piatti ancora più appetitosi.

Idee regalo per persone creative

Lui è una persona creativa e ama sperimentare? Le ispirazioni per un regalo originale sono tantissime, dagli strumenti per realizzare incisioni ai piccoli passatempi come la realizzazione di candele o il cucito. Qual è il suo hobby? Potresti scegliere un libro a tema, sarà un modo per avere nuove informazioni e saperne di più. Se ha la passione della musica fra le idee regalo ci sono gli strumenti, da suonare o persino da realizzare con le proprie mani, come l'ukulele da costruire fai da te.

Regali personalizzati per il nonno

Lui è più un tipo da super barretta di cioccolato o martello e kit per il fai da te? Ovviamente in entrambi i casi a rendere speciale l'idea regalo non è tanto l'oggetto in sé, bensì la dedica. Dal boccale per la birra al decanter e i calici da vino o la tazza per la colazione, il regalo personalizzato sarà un modo per dire "ti vogliamo bene!".

Idee regalo per appassionati di modellismo

L'aerografo potrebbe essere un buono spunto per chi ama cimentarsi nel bricolage e nel modellismo. Fra i modellini preferiti le auto da corsa e la ricostruzione di mezzi storici, velieri e navi o treni, ma anche locomotive da realizzare nei classici mattoncini da costruzione e puzzle 3D. Costruire insieme sarà un momento bellissimo, un dono da ricordare.

Regali per orto e giardinaggio

Il grembiule tecnico con tante tasche o il nuovo kit di attrezzi, con la borsa dotata di sgabello pieghevole e l'inginocchiatoio, ecco alcuni fra i regali utili perfetti per chi ama fare l'orto e occuparsi di giardinaggio. Un'idea semplice e originale? I semi! La primavera è un ottimo momento per piantare il nuovo orto: il nonno sarà felice di ricevere piante e semi da coltivare.

