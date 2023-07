C he cosa regalare alla nonna? Trova le ispirazioni che la faranno felice

Idee regalo per la nonna

Che cosa regalare alla nonna? Le nonne non sono più quelle di una volta, questo è certo. Le nonne sono scattanti, piene di passioni e si trovano in quel periodo della vita in cui finalmente possono prendersi qualche meritata rivincita: la prima riguarda il tempo e il piacere di passare momenti di felicità con le persone del cuore, primi fra tutti i nipotini. Un'altra è la capacità di andare di nuovo in cerca dei piccoli e grandi sogni che fanno bella l'esistenza. Che sia il ballo o i viaggi, trovare nuovi hobby e chiedersi ciò che fa bene all'anima adesso è finalmente possibile, e proprio tenendo a mente tutto questo dovremmo scegliere i regali per la nonna.

Se la nonna va in pensione è proprio il caso di celebrare insieme con una festa indimenticabile e un dono simbolico capace di ricordare gli anni trascorsi, ma anche i tanti sacrifici fatti. Esprimere gratitudine verso genitori e e fare regali ai nonni è un gesto che apre il cuore, il dono più grande perché significa riconoscere che al di là della storia personale, che può essere stata difficile e non sempre come si sarebbe desiderato, comprendiamo l'amore e lo sforzo fatto per sostentare e sostenere la famiglia. Ecco un ottimo motivo per non far mancare mai un piccolo oggetto spesso considerato scontato: il biglietto, o una lettera, dove scrivere "grazie" e semplicemente esprimere amore, a volte c'è proprio bisogno di sentirselo dire.

Regalare un ricordo

Cosa ne dici di un album da scrivere e comporre con tante dediche? Un'idea dolcissima che non passerà inosservata. Dalla cornice, fra le ispirazioni regalo classiche, all'album dove custodire le fotografie più belle, i ricordi per una nonna sono un vero tesoro. Se desideri un'ispirazione originale puoi puntare su un album davvero speciale, che potrete scrivere insieme in modo da raccogliere la storia della nonna, dall'infanzia fino a oggi.

Che cosa regalare per dire che le vuoi bene?

Realizzare un regalo personalizzato significa rendere unico un oggetto del quotidiano grazie al potere delle parole e dell'amore che proviamo verso una certa persona. Le nonne potrebbero apprezzare la coperta o i cuscini del divano personalizzati con una frase scritta per lei, oppure con un'immagine di tutta la famiglia. In alternativa, la lampada notturna personalizzata, la tazza della colazione, lo zerbino o la lavagna, senza contare gli attrezzi da cucina e il grembiule personalizzato, dedicato a chi ama stare ai fornelli.

Idea regalo: bijoux per la nonna

Un simbolo antico come l'albero della vita, oppure un cuore, o ancora, una parola da incidere: un modo per dire "ti voglio bene!" e il ciondolo diventa un portafortuna da indossare ogni giorno, custodire con amore negli anni. A seconda dei gusti il ciondolo potrà essere inserito in una collana o in un bracciale diventando un accessorio versatile da portare sempre con sé.

Idea regalo: il viaggio

Soprattutto per chi ha lavorato per tutta la vita, anteponendo i propri desideri alle necessità della vita quotidiana, il viaggio diventa un'occasione di esplorazione e scoperta: una vera e propria terapia per il corpo e l'anima. Si tratta dell'idea regalo perfetta da condividere con amici e parenti, soprattutto in vista di una ricorrenza come il compleanno o un anniversario.

Idee regalo per la casa

Fra le idee regalo per la casa che potrebbero piacere alla nonna c'è il set per il pediluvio, sali e bombe da bagno o un nuovo elettrodomestico per la cucina: se ama stare ai fornelli le idee sono tantissime, dalle macchine per il caffè come al bar all'essiccatore. Un altro regalo che di solito viene apprezzato (e non solo dalle nonne!) è la coperta elettrica riscaldabile, un dolce piacere perfetto per le serate più fredde. Ama la natura e il verde? Punta su una nuova pianta: le aromatiche da far crescere indoor o un bonsai di cui prendersi cura, diventerà un rito quotidiano.

Idee regalo per chi va in pensione

Che cosa regalare alla nonna che va in pensione? Le ispirazioni non mancano. Un'idea che colpisce è la dedica personalizzata da declinare a seconda del gusto personale. Il regalo da scegliere potrebbe essere la classica targa, una pergamena oppure un piccolo gioiello da far incidere con una data e una parola speciale.

