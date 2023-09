D esideri un regalo speciale per la bambina in arrivo? Ecco le ispirazioni più belle

Regali per neonata

Stai cercando un regalo per una bambina neonata? Se c'è una neonata in arrivo ricorda che non tutto deve essere rosa! Anzi, differenziare e circondarla di un mondo colorato sarà una bellissima ispirazione per tutti, e proprio per questo non ci sono grandi differenza rispetto ai regali per neonato classici. Fra i doni classici troviamo i medaglioni da appendere alla culla, ma anche braccialetti e collanine, in oro o ambra, considerata un talismano portafortuna.

Se stai cercando idee per regali utili per neonata puoi considerare i prodotti per il bagnetto e il set per l'igiene, l'accappatoio, la borsa fasciatoio o un olio vegetale di qualità, che sarà gradito anche alla neomamma per un dolce massaggio in grado di idratare profondamente l'epidermide. Riguardo a lenzuolini e occorrente per il letto meglio accettarsi su quale soluzione per la nanna verrà scelta dai genitori. Ispirazioni evergreen che piacciono sempre? Libri di favole, carillon (la musica rilassa i piccolini!), una luce notturna capace di rendere magica la camera, abiti e calzini (da scegliere di taglia più grande!). Continua a leggere per scoprire tutte le nostre idee per regali per neonata.

Idee regalo classiche per una neonata

Il braccialetto o una sottile catenina in oro sono doni scelti di frequente dai nonni o l'idea regalo per il battesimo. Si tratta di un simbolo da custodire nel tempo e tenere come ricordo, a cui si può aggiungere un ciondolo o una pietra correlata al segno zodiacale a seconda del mese di nascita.

Vestitini per neonate

Mai scegliere vestitini per il primo mese! A meno che tu non stia preparando questo dono per la nascita e quindi il regalo arrivi con largo anticipo è quasi sempre meglio evitare. Nel dubbio opta per vestitini e calzini (molto utili!) di taglia sei mesi o fino a un anno d'età. Un'altra ragione fondamentale per farlo è che spesso nei primi mesi i neogenitori sono letteralmente inondati di nuovi vestitini e doni: ritrovare indumenti da indossare anche più in là nel tempo potrebbe essere una sorpresa davvero gradita. Fai attenzione al fatto che siano semplici da mettere e togliere, con la chiusura che consenta di cambiare il pannolino senza sfilare tutto il vestito. Se vuoi andare sul sicuro punta sui body per neonati in cotone: di solito se ne fa largo uso, sono comodi da soli (nel periodo estivo) o sotto a un pagliaccetto e averne un paio in più è sempre utile, anche da tenere per i cambi in emergenza.

Regali utili per neonate: pannolini

I genitori sceglieranno i pannolini usa e getta? Regalare una fornitura può essere davvero una bella idea: li troveranno ad aspettarli quando torneranno a casa dall'ospedale. Ricorda di verificare la taglia; per i neonati quella giusta è "newborn". Nel caso ci sia interesse dall'altra parte potresti anche optare per i pannolini in tessuto che comunque possono essere utilizzati in alternativa agli usa e getta a seconda del contesto e delle abitudini.

Regali classici per una neonata

Il medaglione da appendere alla culla o il carillon per la nanna, ma anche il kit per le impronte e la copertina per il passeggino, ecco alcuni dei doni classici da pensare per una bimba in arrivo.

Regali utili per una bambina neonata

Quando vengono scelti di qualità i prodotti per l'igiene sono perfetti per tutta la famiglia: dureranno a lungo perché, come consigliano le ostetriche, ne basta una goccia e solo salturiamente; spesso è sufficiente l'acqua per sciacquare i neonati e anche le creme non vanno spalmate a ogni cambio. Punta su oli vegetali nutrienti (li amerà anche la mamma!), shampoo e detergenti con una formulazione naturale, oppure due oggetti utili immancabili: kit per il taglio delle unghiette e borsa fasciatoio.

Idee regalo dolcissime per una neonata

Al di là delle piccole e grandi cose utili ci sono tutte le ispirazioni in grado di portare un soffio del buon umore nelle nostre vite. Questa neonata è solo all'inizio della sua esistenza: intorno a lei quali suggestioni desiderate creare? Giocate a costruire gli spazi con luci soffuse e sognanti come le profondità marine o i cieli stellati, buona musica (perfetti i dischi di classica o jazz) e scaffali di fiabe da leggere insieme per addormentarsi tra fiaba e sogni dolcissimi. Sarà bellissimo.

