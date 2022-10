S tai cercando l'idea regalo giusta? Ecco alcune ispirazioni per chi festeggia il compleanno in novembre

Regali per i nati a novembre

Novembre è il mese dei nati sotto il segno dello Scorpione. Pungenti, vendicativi e grandi amanti innamorati dell'amore, ecco le definizioni in cui più di una persona appartenente a questo segno potrebbe rispecchiarsi: insomma non è sempre facile scegliere i giusti regali per i nati a novembre. La fine del mese, invece, entra nel segno del Sagittario, un segno che di solito vede fra le sue caratteristiche la tendenza al viaggio e all'esplorazione, vivacità, lealtà e altruismo.

Che cosa regalare ai nati nel mese di novembre? Bijoux collegati alle pietre e al segno di appartenenza possono costituire uno spunto interessante. Fra le idee regalo utili, inoltre, tutto ciò che è collegato alla casa e alle nostre passioni. Inizia la parte dell'anno dove andiamo incontro al freddo e alla routine, che ci accompagnerà fino alla prossima primavera, fra impegni di lavoro e di famiglio. Questo è un ottimo motivo per (ri)partire dalle nostre esigenze profonde e imparare a donare a noi stessi almeno un po' di tutta l'attenzione che di solito concediamo agli altri. Iniziamo a rivolgerci al "dentro" e fuori accadrà una rivoluzione.

Pietra del mese di novembre: topazio

Il topazio insieme al citrino, con il loro giallo intenso, sono le pietre collegate al mese di novembre, quasi che queste sfumature abbiano il potere di portare un raggio di sole nella stagione in cui il buio inizia a farsi più cupo e persistente. Che sia un ciondolo o un bracciale con le pietre, sarà un piccolo pensiero luminoso.

Idee regalo per i nati sotto il segno dello Scorpione

Dalla maglietta da indossare con ironia al ciondolo o il bracciale, l'idea del segno zodiacale come ispirazione per il regalo di compleanno: dedicato agli Scorpioncini con orgoglio.

Idee regalo per i nati sotto il segno del Sagittario

La fine del mese di novembre appartiene al Sagittario, un segno di solito contraddistinto da ospitalità, gentilezza e passione per il viaggio. La felpa con il cappuccio, che con i primi freddi diventerà utile, potrebbe anche trasformarsi nell'occasione giusta per un regalo a tema.

Giochi di società: i più belli

L'autunno è il periodo in cui ci si ritrova di più fra le pareti domestiche. Perché non ritrovare lo spirito del gioco aggiungendo colore alle cene di famiglia e amici? Fra i giochi di società da regalare i grandi classici, come Monopoli e RisiKo, per tornare un po' bambini, senza contare i passatempi capaci di portare allegria e tante risate, per esempio Taboo e i mimi.

Passione per la cucina? Le idee da regalare

Potrebbe essere un regalo utile, per esempio il set di coltelli ma in versione coloratissima, oppure un regalo a tema, come il libro di ricette per la preparazione del sushi da dedicare agli amici amanti del Giappone. Scegliere la cucina di un Paese lontano può diventare l'idea per assaporare la magia di una cultura lontana a partire dai piatti e al tempo stesso un'occasione per ritrovarsi insieme a cucinare e chiacchierare.

Idee per un regalo relax

C'è la selezione speciale di infusi, per un regalo piccolo-piccolo ma fatto con il cuore, la teiera in ghisa o la coperta da tenere sul divano, o ancora, il pouff, morbido come un abbraccio: che cos'hanno in comune tutti questi oggetti? Relax. Ovvero, la capacità di arrivare come una coccola a fine giornata. Nel tempo libero dell'autunno abbiamo più che mai bisogno di ritrovare la calma, vivere il tempo con lentezza e prenderci cura di noi stessi.

Idee regalo per la casa

Dalla camera da letto al bagno, tante piccole idee per trasformare la casa in un piccolo rifugio votato al relax. In questo periodo, a causa delle giornate più corte e buie, l'umore può diventare difficile. Perché non portare una ventata di felicità con ispirazioni basate su cromoterapia e aromaterapia? Oggetti come il diffusore di aromi o le luci speciali da posizionare fra le pareti domestiche aggiungeranno un sorriso alla quotidianità.

Idea regalo: abbigliamento per l'inverno

Soffici e calde, capaci di dare comfort e al tempo stesso leggere sulla pelle: giacche e felpe in autunno sono un'ottima ispirazione per un regalo pratico e utile, che potrà essere indossato dai momenti liberi alla routine quotidiana, fra casa e lavoro. Opta per una sfumatura sgargiante, scanzonata, contro il grigiore autunnale oppure per il nero o i toni della terra, in grado di accordarsi con ogni abbinamento.

