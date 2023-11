S copri la guida per chi deve fare regali a un appassionato di tecnologia: tutte le novità tech da regalare per il Natale 2023

Regali di Natale tecnologici 2023

I regali di Natale tecnologici sono un must se devi fare un regalo importante ad un appassionato/a di tecnologia e non solo. Ottima idea per chi è in cerca di regali di Natale per lui, ma anche per le amiche nerd e non solo.

Fra le novità tech di Natale 2023 dedicate alla casa troviamo gli elettrodomestici in grado di dialogare fra loro e aiutare i risparmi consumando meno. Insieme agli assistenti vocali, veri e propri aiutanti di casa facili da attivare con il semplice controllo della voce, i trend per una smart home vedono l'arrivo di oggetti come la pentola a cottura lenta e il forno a cottura differenziata.

Fra i gadget tech più cercati troviamo le piccole soluzioni smart in grado di migliorare la vita di tutti i giorni, dal laptop ultraleggero al mouse ergonomico Bluetooth o gli auricolari Bluetooth, un'idea regalo utile anche in viaggio.

Dedicate ai giovanissimi e agli appassionati di videogiochi, le idee regalo che riguardano visori per la realtà virtuale e action cam, per immergersi in un'esperienza di gioco totale e filmare le proprie avventure sportive. Andiamo a scoprire le idee regalo tech per Natale 2023, adatte davvero a tutti i gusti

Action Cam

Insieme a GoPro Hero11 Black, Akaso Brave 7 LE e Insta360 One R (1 inch edition) sono considerate le action cam più desiderate del 2023. Ma le proposte sono tantissime e diversificate a seconda della fascia di prezzo: l'idea per un regalo che piacerà anche agli adolescenti.

Visore per la realtà virtuale

Ecco l'idea per un regalo dedicato agli appassionati di videogiochi: un tuffo nella realtà virtuale per immergersi nell'atmosfera del proprio gioco preferito, un'esperienza totale.

Fotocamera

Un regalo classico che non passa mai di moda, capace di intercettare i desideri degli esperti o diventare l'occasione per andare alla scoperta di un nuovo hobby. Quale macchina fotografica acquistare? La scelta è vastissima, dai modelli Reflex e Mirrorless, utile per l'ingombro ridotto e le riprese video, alle compatte subacquee, perfette per sperimentare riprese in acqua: appassioneranno anche i meno esperti!

Soluzioni Hi-Tech per l'illuminazione di casa

Cosa ne dici della lampada da comodino con stazione di ricarica Wireless? L'idea per regalare una lampada dal design accattivante e funzionale. Fra le piccole idee smart più gettonate per l'illuminazione di casa troviamo le strisce led con controllo vocale da azionare tramite Alexa e Google Assistant e i proiettori per illuminare sala e camere da letto in modo speciale. L'emozione dell'aurora boreale o il piccolo astronauta capace di far sognare con una magica visione della galassia conquisteranno grandi e piccoli.

Idee tecnologiche per la casa

Uno degli oggetti più desiderati è l'intramontabile robot aspirapolvere, ma non solo. La tendenza per il futuro emersa in occasione del CES 2023, la celebre fiera di Las Vegas, riguarda elettrodomestici che siano in grado di dialogare fra loro e in grado di farci risparmiare, con benefici sull'ambiente e sul portafoglio. I trend smart home e gli elettrodomestici preferiti? Abbattitore, friggitrice ad aria, pentole a cottura lenta e forno a cottura differenziata. Fra i trend in crescita gli assistenti vocali per il controllo remoto come Alexa, che ci danno il buon giorno, offrono news, buona musica e possono connettersi perfino con le luci.

Accessori hi-tech per tutte le tasche

Mouse ergonomico Bluetooth (hai mai provato quello verticale?), auricolare Bluetooth, portatile ultraleggero, Power Bank e l'ufficio nello zaino è pronto, perfetto per studiare e lavorare da ovunque. In futuro il lavoro diventerà sempre più smart e in grado di aiutare la gestione del nostro tempo? I modelli Ultrabook sono utili per lo studio e per il lavoro: leggerissimi, ricchi di funzionalità e facili da portare con sé.

