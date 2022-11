C he cosa regalare senza spendere troppo? Scopri le idee semplici e d'effetto per fare bella figura

Regali di Natale sotto i 50 euro

Torniamo a parlare di regali di Natale economici ma d'effetto: cosa regolare con un budget medio? Trovare regali di Natale sotto i 50 Euro può essere insidioso: si tratta di una cifra più che rispettabile, ma sta a noi farla "fruttare" al meglio trovando un regalo d'effetto. Del resto è fin troppo facile fare regali vistosi quando si spende tanto, invece è segno di grande attenzione e affetto verso la persona destinata a ricevere il regalo riuscire a individuare un pensiero natalizio che sia in relazione con i suoi interessi.

Anche un libro o una bottiglia possono colpire nel segno purché, naturalmente, si tratti di un oggetto acquistato per una persona che saprà apprezzarlo. Questo, in fondo, è ciò che rende speciale (e non sempre così semplice!) la scelta di un regalo: dietro ci deve essere capacità di osservazione e ascolto dell'altro.

Se sei in cerca di idee qui trovi una selezione di regali di Natale sotto i 50 Euro un po' per tutti i gusti: buono shopping natalizio!

Idee regalo per i travel addicted

Fra i regali utili per chi ama viaggiare le soluzioni intelligenti come powerbank, beauty kit ma in versione viaggio (con saponi e shampoo in versione ridotta), cuscini da viaggio, sacche impermeabili e la classica guida di viaggio o il taccuino, particolarmente graditi quando c'è l'idea di un viaggio all'orizzonte. L'idea che colpirà al cuore? La mappa del mondo da appendere alla parete, per viaggiare ogni giorno con la mente.

Regali di Natale sotto i 50 euro per la casa

Cosa ne dici del set per la preparazione e degustazione di tanti cocktail? Sarà l'idea per papà, suoceri e amiche con la passione per l'ora dell'aperitivo. In alternativa, sì a portabottiglie, taglieri e set per formaggi e carne, se desideri fare un presente che possa prendere posto facilmente in ogni cucina, oppure, il set per la fonduta o le crepes, se cerchi un'idea dedicata a chi ama stare ai fornelli. Fra i regali di Natale per la casa un grande classico è rappresentato dal centrotavola, un'ispirazione elegante da donare ai padroni di casa dove trascorrerai la cena delle feste.

Piccoli pensieri natalizi sotto i 50 euro

La ghirlanda da appendere alla porta, o un oggetto speciale a tema natalizio, come una candela o la magia delle lanterne da posizionare sul davanzale, che piaceranno anche ai piccoli di casa: sono alcuni dei pensieri di Natale piccoli e d'effetto che potrebbero costituire un'ispirazione per gli autentici appassionati delle feste. A proposito, non dimenticare il calendario dell'anno nuovo o l'agenda, perfetta per le amiche e il collega o i vicini di casa. Un'idea coloratissima? Il pigiama e il classico maglione invernale di lana, tutti a tema natalizio.

Idee regalo sotto i 50 euro per mamme e amiche

Per la mamma, la suocera o le amiche: fra le idee per il regalo di Natale che possono piacere ci sono il beauty, con tanti prodotti da sperimentare o la crema preferita, i bijoux o le ispirazioni per il giardinaggio, come i semi per far crescere un bonsai di cui prendersi cura ogni giorno. Passione per il cappuccino? Il montalatte elettrico, un'idea per chi ama fare colazione a casa come nel migliore dei bar.

Regali di Natale sotto i 50 euro per lo sport

Per gli amici sportivi o il familiare che ripete in continuazione di voler dare una svolta salutista alla giornata può essere utile lo smartwatch, un alleato per la vita attiva che consente di monitorare la qualità del riposo, il battito cardiaco e favorisce il movimento quotidiano grazie a funzioni come il contapassi. In alternativa, perché non pensare a un capo d'abbigliamento tecnico? Leggings, felpe e giacche antipioggia potranno tornare utili anche in altri contesti.

Regali enogastronomici sotto i 50 euro

Cosa ne dici della classica bottiglia? Potrebbe essere un'etichetta selezionata di vino, ma anche l'amaro o una grappa speciale con cui concludere il pasto delle feste: gli appassionati apprezzeranno. Fra le piccole leccornie capaci di portare felicità per Natale i calendari dell'avvento in versione dolcissima, i dolci tipici di questo periodo e le tante bontà regionali. Natale può diventare l'occasione per condividere con la famiglia e gli amici nuove ricette e scoperte enogastronomiche.

Guarda anche:

Regali di Natale per le amiche

Regali di Natale originali

Regali di Natale per la casa

Regali di Natale per bambini

Regali di Natale ecologici

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.