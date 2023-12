T rova le idee dell'ultimo minuto per l'ultimo regalino di Natale a cui non avevi pensato

Regali di Natale last minute 2023

Su quali regali last minute puntare per il Natale 2023? Arriva sempre quell'ultimo regalino a cui non avevi pensato. I più organizzati probabilmente avranno già acquistato qualche ispirazione in più, un'idea utile per il Secret Santa e per gli ultimi piccoli doni da presentare in occasione di una cena a sorpresa o un invito natalizio dell'ultimo minuto.

Se sei in cerca degli ultimi regali e la creatività non ti aiuta, ecco qualche soluzione. Soprattutto, ricorda che il periodo delle feste è considerato uno dei più stressanti dell'anno, tuttavia fare regali non deve diventare un obbligo! Un dono dovrebbe essere qualcosa che ci fa pensare proprio a una certa persona: un oggetto o un'esperienza capaci di portare il sorriso, un semplice momento di buon umore. Pensare alle abitudini del destinatario (e non solo a noi!) aiuterà a capire se si tratta di una scelta azzeccata.

Pianta idroponica: idee regalo

Le piante come il marimo o il photos, resistente e capace di generare una cascata verde, sono perfette per l'idrocoltura. Facili da gestire e belle anche a livello decorativo, le piante da crescere nell'elemento acqua sono perfette anche per un pollice nero... e meravigliose per creare un angolo verde in casa!

Regali per amanti degli infusi

L'idea regalo che piacerà agli amanti del tè e degli infusi: una confezione con nuove miscele. La scelta è vastissima! Per chi è davvero appassionato anche un prodotto apparentemente semplice come il tè verde in realtà può rivelare tanti segreti e ispirazioni di qualità differente. In alternativa puoi puntare su teiere o un nuovo servizio da tè.

Idee regalo: coperta plaid per il divano

Fra i regalini semplici ma d'effetto troviamo la coperta per il divano: piace proprio a tutti, perché è utile e sarà un caldo abbraccio in queste fredde serate invernali, una coccola da dedicarsi in compagnia di un buon libro o davanti al prossimo film. A seconda della persona a cui è destinata potresti declinarla in una calda coperta elettrica, o un regalo personalizzato con una dedica speciale che farà felice i nonni.

Idee regalo: pacchetto viaggio

Cosa ne dici di una sorpresa che non passerà inosservata? Facile, ma di sicuro successo: dentro a ogni proposta la persona che la riceverà potrà scegliere la modalità dell'esperienza che preferisce. Perché il tempo per fare le cose che amiamo è uno dei migliori doni che possiamo concederci.

Infusore: idea regalo per la pausa

Cosa ne dici di un regalino utile per la pausa? L'infusore a forma di cuore o foglia, perfetto da infilare direttamente nella tazza, è facile da portare ovunque e sarà perfetto anche in ufficio o all'università. Per la merenda a casa puoi puntare sulla pratica teiera con infusore oppure la tazza con infusore integrato, bella e funzionale.

Agenda e calendario dell'anno nuovo

Fra i pensieri natalizi troviamo l'agenda e il calendario dell'anno nuovo, un grande classico, che si trasforma in un modo per fare gli auguri in modo speciale, perfetto anche per un pensierino dell'ultimo minuto. Punta su un calendario con una frase speciale al giorno: un piccolo dono originale che aiuterà ad affrontare il 2024 con grinta. Auguri!

