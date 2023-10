T rova l'idea giusta per un regalo dedicato a tutti quelli che hanno la musica nel cuore e non possono fare a meno della playlist preferita ogni giorno

Regali musicali

Cosa ne dici di puntare su un regalo musicale? La musica non è solo un accompagnamento, ha letteralmente il potere di cambiare la giornata e l'umore: lo sanno bene gli appassionati che non potrebbero mai fare a meno di circondarsi dei propri artisti e generi preferiti. Ritrovare il piacere della radio e dei nuovi supporti con cui ascoltare buona musica potrebbe essere una rivoluzione anche per la casa. Per esempio, è molto diffusa la (brutta!) abitudine di tenere acceso il televisore come sfondo delle attività quotidiane: la musica rappresenta una compagnia, ma in un modo totalmente diverso, veicola contenuti capaci di svegliare la mente e accendere l'ispirazione.

Su quali regali puntare per chi ama la musica? Naturalmente l'ultima uscita dell'autore preferito, oppure un grande classico. Fra le ispirazioni che risulteranno gradite troviamo accessori tecnologici che aiutano e migliorano l'ascolto, dagli speaker portatili, perfetti per la prossima gita, agli impianti da posizionare in casa. Uno strumento musicale potrebbe risultare un'altra bella ispirazione per i curiosi: imparare è possibile a ogni età e sarà una nuova splendida avventura capace di solleticare l'entusiasmo. Sai che la musica e imparare nuove cose aiuta a mantenere giovane il cervello? Ecco le idee per un regalo musicale.

Idee regalo: Dedicato A Noi (CD Deluxe) di Ligabue

Si tratta dell'album fra i più amati del momento: "Dedicato A Noi" (CD Deluxe)" è il quattordicesimo album di inediti di Luciano Ligabue: un tuffo nella musica italiana.

Idee regalo: speaker cassa portatile

L'idea perfetta per avere musica ovunque. Sarà utile in viaggio e in gita, ma non solo. Basta un piccolo speaker portatile da tenere nello zaino per trasformare la grigliata o il prossimo appuntamento con la propria musica, il regalo che piacerà anche agli adolescenti.

Idee regalo: Anime parallele, CD Autografato di Laura Pausini

Un altro fra i più amati: il cd "Anime Parallele" di Laura Pausini, ma con una sorpresa davvero speciale grazie all'autografo della cantante.

Regalare uno strumento musicale

Che cosa ne dici di uno strumento musicale? Chi suona generalmente ama collezionare nuovi strumenti; per chi lo sperimenta come principiante, invece, potrebbe essere la scoperta di una nuova incredibile passione. Fare musica ci permette di esercitare manualità e fantasia. Anche una semplice (all'apparenza!) armonica da tenere in tasca può cambiare la giornata e fare una rivoluzione.

Idee regalo: The Dark Side Of The Moon

Nuova uscita o un grande classico? Ci sono capolavori che non passano mai di moda, come "Dark Side Of The Moon" in versione remastered. Il vinile sarà bellissimo da riascoltare, un'occasione per un regalo speciale a figli e nipoti, un pezzo di storia della musica.

Il giradischi

Giradischi, un oggetto che negli ultimi anni ha incontrato una vera e propria riscoperta: modificato con l'evoluzione degli ultimi supporti tecnologici, oggi rappresenta un trend. Cosa ne dici della valigia giradischi con lettore a 3 velocità? Piacerà proprio a tutti.

Idee regalo per la casa: altoparlanti

Fra le idee regalo per la casa dedicate a chi ama la musica troviamo altoparlanti e set audio da posizionare fra le pareti domestiche. Ne esistono di ogni forma, colore e prezzo: decisamente fuori dall'ordinario i modelli di altoparlante in versione galleggiante senza fili a levitazione magnetica.

