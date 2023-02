C he cosa regalare a chi è innamorato degli splendidi scenari ad alta quota? Scopri le ispirazioni che possono fare la felicità per gli amanti della montagna

Regali per appassionati di montagna

Dite che è difficile fare regali per gli appassionati di montagna? La loro passione è ben comprensibile: la natura in montagna diventa maestosa e gode di una bellezza senza rivali perché è libera, selvaggia, incontaminata: a regnare incontrastati sono gli animali nel loro ambiente e il silenzio, che aiuta a riscoprire la pace autentica dentro di sé. In montagna si perde di vista il tempo che regola la vita in città e ci sprona a andare veloci. Passo dopo passo, il cuore si apre alla bellezza della quiete mentre lo sguardo trova la magia fra orizzonti immensi e i colori, così diversi a seconda della stagione.

Ma allora che cosa regalare a chi ama la montagna? Per i regali per gli amanti della montagna un must, semplice e pratico, riguarda l'abbigliamento tecnico e gli oggetti utili per la montagna, fondamentali per affrontare trekking e giornate all'aria aperta anche nei mesi più freddi. Ma la montagna torna, come ispirazione, anche nei piccoli oggetti del quotidiano, per ricordare i momenti più belli e aggiungere alla routine ciò che più amiamo dei boschi. Ecco le nostre idee per regali per chi ama camminare in montagna e non solo.

Agenda e calendario ispirati alla montagna

Per portare la montagna sempre nel cuore, accanto a noi ogni giorno: grazie all'agenda a tema e al calendario fotografico la giornata si tinge con la bellezza dei panorami che ci fanno andare lontano e viaggiare con la mente. Un ottimo modo per combattere anche lo stress della routine.

Idee regalo per chi ama fare trekking

L'elemento fondamentale per una buona giornata di trekking o un viaggio a piedi ha a che fare con i piedi: sì, hai capito bene. Si tratta delle scarpe perché le calzature giuste hanno davvero il potere di salvarti l'umore e i talloni. Ma non dimentichiamo anche tutto ciò che può essere utile per riparare da pioggia e intemperie. Gli accessori perfetti sono capi tecnici in grado di asciugarsi in fretta, occupare poco spazio e poco peso, ma scaldare quanto basta.

Zaino per la montagna: il regalo perfetto

Tu di che zaino sei? Ci sono i modelli per il trekking o, per esempio, quello ideale per chi ama andare a funghi, dotato di tasche e della speciale rete sul fondo che consente alle spore di essere disperse, in modo da salvaguardare il benessere del bosco. Per chi ama i viaggi a piedi può essere utile uno zaino capiente, ma attenzione a non eccedere: viaggiare con l'essenziale permette di portare meno peso sulle spalle e procedere più leggeri, alla lunga una strategia vincente.

Montagna da leggere

Ci sono vette che non scaleremo mai, eppure leggere le imprese di chi lo ha fatto e ammirare l'orizzonte da lì è un'emozione unica. Questo ci permettono di fare i libri; condividere le passioni ed esultare insieme, provare paura ed eccitazione: meravigliarsi attraverso le fotografie e i racconti di vita. Perché “Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre ma avere nuovi occhi”, ricorda con saggezza una frase dello scrittore francese Marcel Proust.

Idee regalo per chi ama la natura

Che cosa ne dici di un binocolo professionale corredato di manuale sul birdwatching? Potrebbe essere l'occasione per veder nascere una nuova passione di famiglia, adatta a tutte le età. Fra le idee regalo per chi ama la natura anche un volume per imparare a riconoscere alberi, fiori e funghi: diventerà un compagno di viaggio da portare con sé durante le escursioni per studiare la natura sul campo.

Ami raccogliere i funghi? Le idee utili

Tutto per i funghi, dall'occorrente per la raccolta, che sia il cesto in vimini classico o lo zaino tecnico, all'essiccatore, funzionale in cucina perché permette di conservare in modo naturale e creare tante ricette gustose.

Idee utili imperdibili in montagna

Uno degli accessori di cui non fare a meno è il coltellino multiuso, essenziale in tante situazioni. Ma anche la borraccia, da portare sempre con sé nello zaino. E che dire di un oggetto dal sapore romantico come la coperta impermeabile da picnic o addirittura il cesto attrezzato con tutto l'occorrente per pranzi outdoor? La montagna è un'emozione da vivere in ogni stagione.

