S copri le idee per chi pratica la meditazione: vivere meglio con uno stile di vita più consapevole

Regali per amanti della mindfulness

Che cosa regalare a chi ama la mindfulness o si interessa di meditazione? La parola mindful è associata a un concetto di consapevolezza. Consapevole è l'atteggiamento da allenare e non solo nella meditazione, bensì nella semplicità delle nostre azioni quotidiane. Oggi la mindfulness si applica a diversi ambiti, per esempio l'alimentazione. L'obiettivo? Imparare a "staccarci dal flusso" degli eventi che ci travolge continuo e implacabile per prendere un respiro e imparare a osservarci. Questo è ciò che rende un "regalo mindfulness" un dono adatto per tutti e non solo dedicato agli appassionati.

I benefici della meditazione sono tantissimi, testimoniati da anni di ricerche sul campo. Per chi vuole saperne di più punta su un libro o un manuale che faccia chiarezza. Non solo: per avvicinarsi in maniera più leggera è possibile coinvolgere i cinque sensi e le nostre emozioni profonde. Piccoli messaggi da leggere ogni giorno, profumi, musica e il necessario per ricreare un ambiente dove rilassarsi completeranno la ricerca del proprio posto da trasformare in un rifugio dell'anima.

Libri per saperne di più sulla mindfulness

Quanto ne sai di mindfulness? Il libro giusto potrà aiutare i curiosi e tutte le persone seriamente interessate a sviluppare un approccio per una vita più consapevole. Buona lettura!

Cartoncini da meditazione per sfide mindfulness

Hai mai sentito parlare dei cartoncini da meditazione? Un'idea per trovare ogni giorno un momento per meditare e non solo: un piccolo gioco da fare con se stessi che potrà trasformarsi in un regalo originale per un'amica. L'idea per ritagliare tempo consapevole per sé, senza scuse.

Diario mindful

Tenere un diario ha effetti terapeutici ed è in grado di produrre benefici nell'immediato. Il motivo? Attraverso un diario rivediamo la giornata, i nostri comportamenti, ciò che ci ha fatto sorridere e arrabbiare o reso tristi: alleniamo la capacità di osservarci e questo genera una maggior consapevolezza verso le nostre emozioni e dinamiche. Nel caso del diario della gratitudine sarà una vera avventura allenarci a un atteggiamento più grato e positivo, un'autentica rivelazione.

Pensieri per meditare

Tante meditazioni, un dono per scaldare il cuore: ogni giorno una frase o un insegnamento su cui riflettere, l'idea per un regalo piccolo ma d'effetto. Perché il cambiamento spesso parte così, con una semplice azione quotidiana, attimo per attimo.

Accessori per la meditazione

Tutto per trasformare un angolo di casa nel proprio tempio zen, in grado di favorire la concentrazione e la capacità di ritagliare un momento di sé: l'ambiente può aiutarci moltissimo. Cosa ne dici di un piccolo giardino zen o una fontanella zampillante? Grazie a luci e profumi coinvolgerai i sensi. Con gli oli essenziali e gli incensi trasformi l'aria di casa creando un'atmosfera rilassante, un modo per staccare con gli impegni della giornata e trovare un attimo da dedicare alla propria esplorazione interiore.

Album per colorare e passatempi per adulti

Anche colorare può trasformarsi in un'attività ispirata alla mindfulness, capace di svuotare la mente, rilassare e alleviare lo stress. Quindi via libera a libri da colorare dedicati agli adulti, mandala, ma anche musica di accompagnamento o materiali per attività creative come l'occorrente per dipingere, dai pastelli agli acquarelli. Per trovare la nostra fonte creativa attraverso la meditazione.

