C he cosa regalare a chi sta per raggiungere questo importante traguardo? Le ispirazioni più belle per un regalo capace di restare nel cuore

Regali di laurea non banali

La laurea rappresenta un traguardo fondamentale, a cui spesso si arriva dopo tanti sacrifici, proprio per questo festeggiare è praticamente obbligatorio, così come è sacrosanto celebrare il traguardo dei nostri amici con un bel regalo di laurea.

Il vero problema però è trovare un regalo per laurea non banale: infatti spesso si punta sui regali di laurea classici: penne, orologi, gioielli e via dicendo. Ma forse è ora di impegnarsi per trovare regali di laurea non banali, anche se non è sempre facile.

Ma come si trovano regali per laureati originali? Le direzioni possono essere molte: dal regalo utile ai regali personalizzati o ironici, come la maglietta dove scrivere una frase scherzosa da far indossare a tutti gli invitati. L'importante è fare festa tutti insieme e vivere il traguardo della laurea come il simbolo di un futuro da progettare e creare grazie ai propri sogni, con dedizione, impegno e un pizzico di leggerezza, consapevoli che la vita ama scombinare i piani. A proposito, per chi ama organizzarsi e continuare a progettare può essere una bella idea regalo il taccuino digitale, l'ispirazione per non smettere di sognare a occhi aperti e prendere spunto dalla propria immaginazione.

Andiamo a vedere le altre idee regalo originali per la laurea.

Regalo per laureata classico: il gioiello

Si tratta di una delle idee classiche, ma non è mai banale. Regalare un gioiello resta nel cuore perché è un dono importante e a livello simbolico sarà un portafortuna da indossare per ricordarsi di "brillare" anche nei momenti difficili, quando il lavoro scatenerà nuovi interrogativi e sfide.

Biglietti da visita regalo

Uno dei doni classici in occasione delle feste di laurea è il porta biglietti da visita, magari in argento o con un'incisione personalizzata. Per un regalo originale che cosa ne dici di regalare direttamente i biglietti da visita? Vedere il proprio nome preceduto dalla qualifica finalmente raggiunta sarà un'emozione. In alternativa, la stampante... per poter ideare e stampare direttamente i propri biglietti da visita!

Regali tecnologici per la laurea

Insieme alla stampante, un regalo tecnologico che può destare interesse ha a che fare con i dispositivi in grado di semplificare la vita quotidiana. Fra gli esempi più ovvi tablet, e-reader (gradito a chi fa vita vita da pendolare!), ma anche piccoli oggetti utili come auricolari e cuffie over-ear o wireless, per parlare ovunque senza difficoltà nelle prossime riunioni di lavoro.

Regalo moda per la laurea: la borsa giusta

Ventiquattrore oppure... zaino trekking? Dipende! A seconda dei gusti e delle scelte personali possono rappresentare entrambe un'ottima scelta. Una cosa è certa: la borsa contenitore, declinata in ogni forma e materiale, ci accompagna nel grande viaggio del quotidiano fra lavoro, sport e passioni. Ogni borsa segna un periodo e un capitolo di vita con cui procedere insieme agli oggetti che ci servono, i nostri sogni e i progetti del momento.

Il viaggio di laurea

Regalare un viaggio in occasione della laurea è sempre un'ottima idea perché viaggiare significa andare alla scoperta di nuovi mondi, mettersi alla prova e uscire dalla zona di comfort, provare meraviglia e ampliare i propri orizzonti mentali. Può essere l'idea regalo perfetta da condividere con parenti e amici. In allegato, al posto del biglietto d'auguri, perché non includere una guida di viaggio a tema?

Regali di laurea utili: il taccuino digitale

Ideale per iniziare a organizzare meglio la vita quotidiana, ma non solo. Il taccuino digitale è utile per disegnare e prendere appunti ovunque, perfetto per chi è attento a non sprecare carta. Sui taccuini digitale si scrive con una speciale penna, direttamente sullo schermo, poi il tutto viene salvato e condiviso. A prodotti come Moleskine Smart Writing si affiancano varianti, utili a seconda delle specifiche esigenze, quali i paper tablet e dispositivi come Kindle Scribe, che desidera trasformare l'esperienza di lettura sull'ereader grazie alla possibilità di prendere appunti.

Regali per la laurea personalizzati

Un'idea unica, da declinare a seconda della persona a cui stai pensando. Che cosa ne dici di una bottiglia con una dedica speciale? Potrebbe essere perfetta da stappare insieme per festeggiare il momento della laurea. In alternativa, cornici, targhe, bracciali o magliette (magari da far indossare a tutti gli invitati!): aggiungi una frase scherzosa e il gioco è fatto.

