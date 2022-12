S copri le idee per il regalo perfetto da scegliere in base al mese di nascita

Regali in base al segno zodiacale

Scegliere un regalo in base al mese di nascita e al segno zodiacale può essere un'idea super interessante, specie in caso di amici appassionati di astrologia. Ogni segno zodiacale presenta caratteristiche e peculiarità che potrebbero ispirare l'idea perfetta per un regalo originale. Dalle pietre simbolo ai doni capaci di entrare nelle sfere di interesse, ecco come intercettare i desideri dell'altro facendoti guidare dallo zodiaco.

Scopri tutte le cose da sapere su ciascun segno zodiacale e lasciati ispirare dalle stelle!

Idee regalo per i nati sotto il segno dell'Ariete

Primo segno dello zodiaco, è guidato da Marte e Plutone: i nati sotto il segno dell'Ariete, dal 21 marzo al 19 aprile, sono testardi, pratici, animati da grandi passioni e un'incredibile riserva di energia; amano lanciarsi all'avventura, sono curiosi e ricchi di fantasia. Fra le idee regalo più belle per l'Ariete tutto ciò che riguarda la vita attiva, la scoperta di uno sport e le esperienze da vivere insieme. La pietra simbolo del segno Ariete è il rubino.

Idee regalo per i nati sotto il segno del Toro

I nati fra il 20 aprile e il 20 maggio appartengono al segno del Toro e hanno come pietra simbolo lo smeraldo, il cui colore in fondo ci ricorda proprio, come questo segno, l'appartenenza alla Terra, l'equilibrio, nonché la prosperità e il successo a cui lo smeraldo sembra essere legato come segno di buon auspicio. Gli appartenenti al segno del Toro sono leali, hanno un forte senso della giustizia e tenaci al limite della testardaggine. Amano sperimentare e adorano gli oggetti che durano nel tempo, per questo un'idea di design per la casa o da collezionare, così come tutto ciò che riguarda una passione artistica, dal necessario per fotografare al vinile con la musica preferita, potrebbe far breccia nel loro cuore.

Idee regalo per i nati sotto il segno dei Gemelli

Chi appartiene al segno dei Gemelli, che riguarda i nati fra il 21 maggio e il 20 giugno, ha la fame di essere volubile, ma questo riguarda anche l'inesauribile curiosità e capacità trasformista. La propensione verso tutto ciò che è novità può portare i Gemelli a confusione, per questo tenere in tasca l'agata o un gioiello con un topazio, pietre simbolo del segno, secondo la tradizione può aiutare a chiarire gli obiettivi, supportare con coraggio e accompagnare gli indecisi nelle scelte. Fra i regali più adatti ai Gemelli puoi puntare su libri, novità tecnologiche, viaggi, l'agenda (ideale per mettere ordine fra i loro mille interessi!) e tutto ciò che è capace di accendere la curiosità.

Idee regalo per i nati sotto il segno del Cancro

La perla è la pietra simbolo dei nati sotto il segno del Cancro, fra il 21 giugno e il 22 luglio: una pietra speciale, che viene dal mare e segna il grande legame di questo segno, così sognatore e amante dell'acqua, profondamente connesso alle emozioni e agli affetti familiari. Fra i regali perfetti per il segno del Cancro tutto ciò che riguarda le ispirazioni per l'anima e la crescita spirituale, le coccole morbide (il Cancro ne ha bisogno!) e le idee per il relax, che per questo segno zodiale è sacro.

Idee regalo per i nati sotto il segno del Leone

Il Leone, che riguarda i nati dal 23 luglio al 23 agosto, è il segno dei temerari, coraggiosi e animati da forti passioni, che possono sconfinare anche nella rabbia e nella difficoltà di gestire la grande energia che anima questo segno. La pietra simbolo del Leone? Ambra, ma anche topazio e occhio di tigre, dominio del giallo e dell'arancione. Punta su un oggetto su misura per lui e in grado di intercettare i suoi gusti, dalla bottiglia d'annata (in genere è un buongustaio) al gioiello o il gadget personalizzato. Il Leone non ha mezze misure, dunque meglio stupirlo o... evitare oggetti inutili!

Idee regalo per i nati sotto il segno della Vergine

I nati sotto il segno della Vergine, fra il 24 agosto e il 22 settembre, sono instancabili come formiche laboriose, capaci di grande precisione e di sacrifici; amano la serenità e tutto ciò che li fa sentire in pace con l'esistenza. La pietra simbolo del segno è il quarzo rosa, ma anche l'ametista, che secondo la tradizione aiutano l'introspezione, la fiducia in sé e negli altri. Per far felice un nato della Vergine puoi puntare su un oggetto utile per la casa o nella vita, per esempio sul lavoro. In alternativa, un qualsiasi piccolo pensiero d'affetto purché scelto con il cuore.

Idee regalo per i nati sotto il segno della Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, dal 23 settembre al 22 ottobre, hanno come pietre simbolo giada e malachite, che con il loro verde intenso aiutano l'equilibrio dell'organismo e ispirano la calma. Amanti della bellezza, gli appartenenti al segno della Bilancia sono osservatori, hanno gusti raffinati, amano aiutare e sentirsi utili. Un regalo che può essere adatto? Un'idea speciale creata dalla fantasia, per esempio le ispirazioni legate all'artigianato.

Idee regalo per i nati sotto il segno dello Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione, fra il 23 ottobre e il 21 novembre, hanno come simbolo pietre rosse, prima fra tutti il rubino, ma anche diaspro rosso e corniola. Hanno la fama di essere seduttori, passionali nonché vendicativi: sono animati da grandi passioni e... grandi ire. Colpiscili al cuore con un'idea regalo capace di accendere la loro passione per la vita, da un viaggio a un gioiello o un oggetto per la casa, di cui amano prendersi cura con cose belle e ricercate.

Idee regalo per i nati sotto il segno del Sagittario

Chi appartiene al segno del Sagittario, che riguarda i nati fra il 22 novembre e il 21 dicembre, è creativo, estroso, ama viaggiare ed esplorare nuove cose, dagli hobby alle nuove discipline che possono riguardare la sua crescita. Pietra del Sagittario? Turchese, che con il suo intenso blu azzurro dona calma aiutando a gestire i suoi tanti interessi e impegni. Fra i regali che possono piacere al Sagittario tutto ciò che stimola la sua creatività, dal settore tecnologico a quello artistico, gli accessori per lo sport e gli hobby preferiti o le discipline capaci di calmare la mente, come la meditazione o le arti marziali.

Idee regalo per i nati sotto il segno del Capricorno

Chi è nto sotto il segno del Capricorno, tra il 22 dicembre e il 19 gennaio, ha come pietra simbolo l'ossidiana, che aiuta il miglioramento di sé. Si tratta di un segno che secondo la tradizione riguarda persone con un carattere forte (persino testardo!), generoso e capace di grandi slanci, ambizioso e onesto. Fra i regali per il segno del Capricorno le idee essenziali: sì a abbigliamento, un gioiello o una fragranza classica.

Idee regalo per i nati sotto il segno dell'Acquario

I nati fra il 20 gennaio e il 19 febbraio appartengono al segno dell'Acquario e hanno come pietra simbolo l'acquamarina. Amano l'originalità, l'estro creativo e la generosità. Un regalo per chi appartiene al segno dell'Acquario? Qualcosa di unico, per esempio un oggetto da personalizzare con una dedica speciale, oppure di design, o un gioco di società da fare tutti insieme.

Idee regalo per i nati sotto il segno dei Pesci

Chi appartiene al segno dei Pesci, nato fra il 20 febbraio e il 20 marzo, ha come pietra simbolo l'ametista, che aiuta a fare chiarezza dentro di sé e non lasciarsi sommergere dalle emozioni. Gli appartenenti al segno dei Pesci amano le cose raffinate, sono incuriositi dall'arte e dal design, amano la casa. Fra i regali più riusciti per il segno dei Pesci i piccoli e grandi oggetti per il comfort domestico, dal pezzo per l'arredamento alle decorazioni, i libri capaci di suscitare interesse per una nuova passione o l'occorrente per l'hobby del cuore.

