S copri le idee dedicate al giovane mago e agli amici della scuola di Hogwarts

Regali per appassionati di Harry Potter

Che cosa regalare a un appassionato di Harry Potter? La serie di romanzi fantasy scritti da J. K. Rowling è stata pubblicata fra il 1997 e il 2007, ma continua a riscuotere un grande successo. Il 10 ottobre 2023 è prevista l'uscita del libro "Harry Potter Wizarding Almanac", che sarà tradotto in 34 lingue: un compendio con tante curiosità, illustrazioni e dettagli sul mondo magico della celebre scuola di Hogwarts.

Nel frattempo l'attesa per "Hogwarts Legacy" è terminata: dal 5 maggio scorso il gioco è disponibile su PS4 e Xbox. Si tratta di un gioco di ruolo ambientato nella magica atmosfera della saga. Insomma, gli spunti per un regalo a tema Harry Potter non mancano: dai gadget agli oggetti, le idee possono essere numerosissime. A proposito, dedicato ai veri appassionati: perché non puntare sul libro? Magari da rilaggere in lingua originale. Ecco di seguito i migliori regali per appassionati di Harry Potter di tutte le età.

Harry Potter Lego

Alzi la mano chi non ama i Lego. L'idea è perfetta se stai cercando un regalo per un bambino: i celebri mattoncini riescono a coinvolgere anche genitori e fratelli o sorelle più grandi. Sarà bellissimo costruire il magico mondo di Harry Potter insieme a tutta la famiglia.

Personaggi Harry Potter Lego

Un regalino per un appassionato? Punta su un personaggio della saga in formato Lego: diventerà il protagonista di nuove avventure per immergersi nel mondo fantastico dei giovani maghi.

Sciarpa di Harry Potter

Un accessorio per la stagione fredda capace di portare un soffio di magia: la sciarpa di Harry Potter con lo stemma ricamato. Un portafortuna per la scuola dedicato agli appassionati e alle appassionate di magia.

Giochi di società su Harry Potter

I giochi di società sono un'idea regalo per tutta la famiglia perché sanno trasformare le serate o le giornate insieme coinvolgendo tutti, di qualsiasi età. Allora perché non scegliere Harry Potter come soggetto? Dal classico "Uno" in versione Harry Potter a un gioco da tavolo come "Un anno a Hogwarts", ambientato nel luogo della celebre saga, sarà un modo per divertirsi e passare tempo insieme.

Videogiochi di Harry Potter

Un'idea regalo dedicata ai gamer? "Hogwarts Legacy" è l'ultima uscita. Grazie al gioco di ruolo e all'ambientazione in un'ottocentesca Hogwarts il giocatore potrà esplorare un favoloso mondo magico e scrivere la sua storia combattendo i Maghi Oscuri e creando nuove alleanze

Cancelleria ispirata a Harry Potter

L'agenda (con tanto di bacchetta-penna!), il set cancelleria con matite e gomma, quaderni e diario segreto, carta da lettere con inchiostro invisibile, porta penne, zaino: tutto a tema Harry Potter. L'idea regalo per chi ama scrivere, perfetta per l'inizio del prossimo anno scolastico.

Puzzle 3D Harry Potter

Un totale di 197 pezzi per costruire il castello ispirato alla saga di Harry Potter, l'ispirazione per condividere tanti momenti liberi insieme e immergersi nel fantastico mondo del giovane mago, costruendo fianco a fianco pezzo dopo pezzo.

I libri di Harry Potter

Un idea regalo dedicata a chi ama leggere? Dalla sceneggiatura con il testo originale ai libri della saga in inglese: un modo per (ri)leggere e scoprire il celebre giovane mago, trasformando Harry Potter nell'occasione per scoprire un'altra lingua (in un altro modo!).

