Regali per appassionati di giardinaggio

Che cosa regalare a un appassionato di giardinaggio? Dal kit per la cura delle piante a un piccolo albero da frutto le idee sono tantissime. Per chi ama la natura potrebbe essere appassionante anche una selezione di aromatiche e germogli da coltivare indoor. Inoltre, in primavera è tempo di orto: un'ottima occasione per regalare nuovi semi, un piccolo pensiero prezioso che tornerà certamente utile e che figura tra i migliori regali per appassionati di giardinaggio.

Hai pensato a una novità negli attrezzi o un'ispirazione utile in giardino? Il kit di irrigazione potrebbe diventare un'idea regalo utile per l'estate. Ma a fare la differenza possono essere anche le nuove forbici per la potatura, il robot tagliaerba o... una panca pieghevole da giardinaggio! Ecco le idee regalo dedicate agli appassionati del verde.

Il robot tagliaerba

Il robot tagliaerba lavora in autonomia mantenendo il prato perfetto senza fatica. Un regalo importante per quanto riguarda il budget ma capace di fare la differenza, soprattutto quando gli spazi sono estesi.

Regali utili per il giardinaggio

Lo sgabello richiudibile portatile o l'inginocchiatoio da giardino possono trasformarsi in un'idea regalo originale e smart, utile per evitare i soliti doloretti. Fra le ispirazioni utili per il giardinaggio ovviamente i grandi classici come il kit di accessori, cesoie e attrezzi nuovi, ma anche la mini serra, perfetta per crescere le giovani piantine prima di trapiantarle.

Regalare un albero

Dal punto di vista simbolico si tratta di un dono importante e indimenticabile: attenzione, però. Prima di regalare una pianta o, a maggior ragione, un albero sarebbe bene informarsi prima ed eventualmente chiedere. Un albero, infatti, necessita di cure e dello spazio adeguato. Nel caso ci siano i presupposti sarà un'idea regalo perfetta per chi ama la natura, perché crescerà nel tempo e anno dopo anno porterà la memoria della persona con cui è stata piantata.

Irrigazione piante

L'estate si avvicina e il caldo è in agguato. Che cosa ne dici di un'idea regalo utile in giardino? I set di irrigazione programmabili da gestire a distanza e in modalità automatica saranno un grande aiuto in giardino. Alcuni set possono essere connessi anche a un'app come Alexa.

Regalare semi e nuove piante

Un piccolo pensiero estremamente gradito potrebbe essere una selezione di semi per l'orto, oppure nuove piantine, che potranno essere cresciute in vaso o trasferite in giardino. Hai mai sentito parlare delle bombe di semi? Si tratta di palline di terriccio e argilla dense di semi: inventate dal botanico giapponese Masanobu Fukuoka per i terreni che avevano subito incendi, oggi sono diffuse ovunque e possono diventare una piccola idea regalo coloratissima.

Idee regalo per un giardino in casa

Perché non trasformare la casa in un angolo verde? Sarà un'ispirazione meravigliosa, capace di farci assaporare un piccolo giardino fra le pareti domestiche in ogni stagione, anche durante il periodo invernale. Puoi puntare sulle serre indoor, piante da coltivare anche in appartamento e i bonsai. Dedicato a chi proprio non può fare a meno del verde.

