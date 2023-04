S copri le idee per far felice l'amica in attesa e festeggiare insieme la nascita

Regali per un'amica incinta

Che cosa regalare a una futura mamma? Le idee regalo per un'amica incinta possono essere davvero tantissime perché puoi puntare sia su un oggetto utile per il bambino che per la futura mamma. Cosa ne dici del necessario per prendersi cura della pelle? La gravidanza è uno dei periodi delicati dell'esistenza in cui ci rendiamo conto quanto sia fondamentale dedicare attenzione all'epidermide: il risultato non ha a che fare solo con elasticità e compattezza, ma con una sensazione di autentico benessere capace di diffondersi dal corpo alla mente.

Ecco un altro punto essenziale: il rilassamento. La capacità di rilassarsi agisce attraverso corpo, mente e cuore: si dimostrerà un allenamento utile nel parto e... non solo! Ancor di più quando inizierà l'avventura di una nuova nascita in famiglia sarà importante sapere quali sono le cose importanti e essere capaci di allentare la tensione, soprattutto quando il caos ci circonda. Di seguito abbiamo raccolto un po' di idee super utili per regali per una futura mamma.

Idee regalo beauty per lei

Parliamo di regali beauty e skincare. Un olio vegetale che utilizza materie prime naturali e una lavorazione di qualità può diventare un vero alleato di salute e bellezza. Si utilizza facilmente, massaggiando la pelle sotto la doccia, perfetto quando con i bambini piccoli non c'è molto tempo da dedicare a sé. Inoltre, nutre la pelle in profondità e l'eccedenza sarà subito assorbita dall'asciugamano. Aggiungi guanti, spugna e ciò che può servire per un bagno o una doccia da trasformare in un piccolo trattamento spa fai da te.

Diario della gravidanza: idea regalo

Scrivere è un modo per "fermare" il tempo che passa, senza contare l'utilità per il nascituro. A distanza di anni il diario di gravidanza e nascita potrà essere letto e consultato in modo da conoscere l'inizio della propria storia e ricordare, insieme, anche i dettagli che negli anni rischiano di perdersi. Il diario della gravidanza può essere scelto fra i modelli pensati per questo evento, con tante note da aggiungere, oppure un semplice quaderno da trasformare in un taccuino speciale dove collezionare dati utili, ma anche disegni, attaccare scontrini e chiedere agli amici e familiari una dedica speciale.

Idee regalo per le future mamme

Cosa ne dici di una festa a sorpresa per la futura mamma? Regalare un baby shower, con l'aiuto delle altre amiche e dei familiari, potrebbe essere davvero divertente. Fra le ispirazioni per festeggiare insieme tante magliette a tema con una dedica personalizzata per tutti e un picnic all'aria aperta, dedicarsi una giornata insieme all'aria aperta sarà bellissimo.

Regali utili per neonati

Prima di ogni acquisto, soprattutto se si tratta di un oggetto "ingombrante", sarebbe sempre bene chiedere. Tuttavia ci sono piccoli oggetti che in genere si rivelano sempre utili, per esempio pannolini, i prodotti per l'igiene e la cura del neonato (torneranno utili anche alla doccia di mamma e papà!), i set per il taglio delle unghie e i cuscini, da quello specifico per l'allattamento ai modelli classici (magari da rendere speciali con una dedica personalizzata), che torneranno utili per sonnellini e relax.

Regali per rilassarsi

La gravidanza è un ottimo momento per dedicarsi alla cura di sé e farsi tante coccole, per esempio alle terme: nuotare nell'acqua tiepida allevierà le tensioni e i gonfiori donando un meraviglioso senso di leggerezza. Fra le idee per rilassarsi anche a casa oli aromatici per il massaggio, acqua termale spray (da tenere sempre in borsa!) e un oggetto come il diffusore di aromi, perfetto per trasformare l'atmosfera di casa grazie al potere rilassante degli oli essenziali.

Dal massaggio per i piedi e il cuoio capelluto ai dispositivi per la ginnastica pelvica (un'ottima idea per il dopo parto) agire sulla muscolatura permette di beneficiare di due aspetti positivi: da una parte esercitiamo il corpo a restare elastico, dall'altra ci rilassiamo. Le contratture rischiano di diventare dolori cronici nel tempo per questo, sia nel momento del parto, sia quando la mamma porterà in braccio (per molto tempo!) il peso di un bambino che diventa sempre più grande, essere allenate è fondamentale, gli effetti riguardano anche la calma mentale. Un'ottima occasione per trasformare lo stretching in una pratica quotidiana.

