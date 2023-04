Sei in cerca di un regalo per amanti della vita attiva? Scopri le ispirazioni per il benessere del corpo e della mente

Regali per amanti del fitness

Che cosa regalare a sportivi e amanti del fitness? Fra i regali per gli appassionati di fitness la prima idea è sicuramente puntare su oggetti utili collegati a questa passione: quindi accessori e abbigliamento tecnico che verrà sicuramente sfruttato .

Non solo: un'altra ispirazione divertente potrebbe riguardare un manuale o un oggetto capace di far scoprire un'ulteriore disciplina. Spesso chi ama impegnarsi in uno stile di vita attiva e fare sport nasconde un'anima estremamente curiosa ed è felice di sperimentare nuove situazioni in cui mettersi alla prova.

A proposito, non dimenticare il fattore post-allenamento. Dal manuale per sapere tutto sullo stretching (un'attività che dovremmo davvero praticare tutti!) ai prodotti per la doccia e il massaggio, ciò che ha a che fare con il self care può rappresentare un pensiero dolcissimo, l'idea per concludere la seduta di fitness con il buon umore che viene dal sapersi prendere cura di se stessi al meglio. Buon allenamento!

Accessori fitness da regalare

Ormai è un must l'orologio pensato per chi ama la vita attiva, e sicuramente è uno dei regali tecnologici più gettonati . Grazie alle funzioni dello smartwatch come il contapassi è possibile monitorare le proprie condizioni di salute e rimanere aggiornati in un attimo sull'attività sportiva quotidiana, senza contare la possibilità di connettersi ai servizi di messaggistica e alle chiamate in arrivo. Fra gli accessori utili per gli amanti del fitness cuffie e auricolari wireless, un'idea piccola ma estremamente utile che consente di avere le mani sempre libere e un audio ottimale, oltre a tutto ciò che riguarda l'occorrente per le sedute sportive, come sacche e borsa per l'allenamento.

Abbigliamento sportivo da regalare

La scelta è pressoché illimitata perché si va dagli accessori utili in una singola disciplina, come il costume nuovo o le ciabatte da piscina per chi pratica il nuoto, a tutti i capi tecnici, utili anche in altri contesti. Chi ama uno stile di vita all'insegna dello sport di frequente è una persona incline alla praticità: sì a leggings, felpe e maglie da indossare ovunque, durante l'allenamento e non solo.

Regali personalizzati per il fitness

Trofei, coppe e targhe, che sia in occasione di una gara oppure una premiazione scherzosa con una dedica speciale, ma anche parastinchi, t-shirt e borse sportive: un pensiero personalizzato può diventare l'idea regalo perfetta per chi ha già tutto. Fra le ispirazioni utili e originali per gli sportivi anche le borracce e gli asciugamani personalizzati.

Libri di sport

Il celebre scrittore giapponese Haruki Murakami è anche un appassionato di corsa, lo sapevi? Il suo libro "L'arte di correre" nasce proprio dalla sua esperienza: un cambiamento nello stile di vita che coincise con la chiusura del suo locale per la professione di scrittore e i pomeriggi votati alla corsa, un modo per allenare il corpo ma anche la mente. Che sia un manuale sullo yoga, esercizi da imparare o la propria disciplina preferita oppure un libro d'ispirazione sulle grandi storie degli sportivi, immergersi nella lettura è un altro modo per andare alla scoperta dell'affascinante mondo del fitness.

Attrezzi e accessori fitness

Conosci la mini cyclette? Pieghevole e facile da riporre potrebbe essere l'accessorio per il fitness da tenere in casa o persino in ufficio, pronta da utilizzare nelle pause e con un ingombro minimo. Fra le idee regalo per chi ama lo sport gli accessori come la racchetta nuova, il pallone e naturalmente tutti gli accessori utili per la propria attività del cuore, dal tappetino per gli esercizi agli attrezzi da tenere in casa per praticare fitness in qualsiasi momento.

Prodotti self care

La doccia dopo l'allenamento spesso necessita di una costante fondamentale: velocità! Ecco perché chi fa sport ama utilizzare prodotti efficaci che consentano di prendersi cura di sé senza perdere tempo. Un modo per trasformare il tempo a disposizione in un alleato di bellezza e benessere. Sì agli oli vegetali naturali, in grado di nutrire la pelle in profondità (più delle creme!) e facili da massaggiare sulla pelle direttamente sotto la doccia. Da provare acque di profumo, creme con filtri di protezione per chi fa sport outdoor, balsami labbra e prodotti per i capelli in versione solida compatta, perfetti da portare con sé senza il rischio di essere rovesciati.

