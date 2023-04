S e non hai ancora trovato l'idea giusta, ecco le ispirazioni per i regali per la festa della mamma

I regali per la festa della mamma sono un must: essendo una ricorrenza molto sentita festeggiare con un pensiero gentile per la mamma è sempre bello.

Il regalo giusto per la festa della mamma non ha a che fare con un oggetto materiale, bensì con l'idea che c'è dietro, e infatti può essere un regalo economico. Sì, perché, lo sai anche tu, la mamma è quella persona che ci ha sostenuto, curato e aiutato; ci ha dato il bacio del buon giorno e provato la febbre. Ci siamo scontrate, a volte; abbiamo litigato e ci siamo urlate addosso. Eppure, nessuna ci conosce come lei.

Il segreto per fare regali originali per la festa della mamma è spesso puntare su regali fai da te o regali fatti in casa, creati con le nostre stesse mani. Anche i regali personalizzati per la festa della mamma possono essere una buona idea: ordinati online per tempo fanno fare un figurone perché sono regali molto pensati e con un tocco personale.

Regali festa della mamma: le tendenze 2023

Ogni mamma è diversa, ecco perché il pensiero perfetto sarà un piccolo dono capace di corrisponderle, in linea con il suo carattere e con ciò che ama. Fermati a riflettere sulle cose che ti racconta, sui suoi sogni e le aspirazioni: in uno dei suoi ultimi discorsi potrebbe aver fatto capolino l'idea capace di farle battere il cuore.

Di certo se cerchi idee regalo per la festa della mamma sei capitata nel posto giusto: abbiamo raccolto un po' di idee regalo tutte diverse tra loro e adatte a tanti tipi di mamme diverse. Dai regali solidali per la festa della mamma fino ai gioielli, passando per le idee regalo più di tendenza quest'anno o ai regali divertenti. Regali per chi ha budget come possono essere i regali tecnologici, ma anche alcuni regali economici per la mamma per chi vuole fare regali più semplici.

Regali per la festa della mamma su Amazon

Se non hai un'idea precisa di cosa regalare ma vuoi trovare qualche ispirazione perdendoti nei meandri di tantissime idee diverse che possano attirati a colpo d'occhio, una buona idea può essere dare un'occhiata alla vetrina di Amazon dedicata proprio alla festa della mamma. Ci sono davvero tantissime idee, clicca qui sotto:

Per la mamma amante dei gioielli

Un pendente... decisamente speciale. Ricevere in dono un prezioso è una gioia per gli occhi e per l'anima, e se la mamma ama i gioielli Pandora questo è il regalo giusto. Il charm "Mother-Daughter" diventa il simbolo di un amore per la vita: il legame che c'è fra madre e figlia. Indissolubile come questi due ciondoli che potrete indossare entrambe, scambiarvi e condividere.

Qui sotto trovi una piccola selezione di gioielli per tutte le tasche perfetti per la festa della mamma.

Se sei in cerca di altre idee guarda anche la nostra guida ai gioielli da regalare.

Per la mamma fan degli anelli

Gli anelli sono gioielli un po' più complessi da scegliere rispetto a un braccialetto o una collana: si tratta di un regalo che deve calzare alla perfezione, quindi piuttosto personale. E poi si tratta di un accessorio che verrà indossato su una parte molto in vista come possono essere le mani. Ecco alcune idee per tutti i gusti:

Per la mamma amante dei regali simpatici

Quale mamma non arriva a sera stanca e con la schiena a pezzi? Ecco un ottimo motivo per regalarle un morbido cuscino, da tenere sul divano o in auto. Se a questo aggiungi la dolcezza di un pensiero d'amore il gioco è fatto. Sì, perché a volte ricordarci quanto i figli ci vogliono bene è la ricarica di energia più preziosa che possa arrivare alla fine di una lunga giornata.

Per la mamma amante dei fiori

Un grande classico, una rosa: simbolo di amore assoluto, pensiero romantico, nota di colore fra le pareti di casa. In questo caso la bellezza dei fiori, di solito destinata a svanire in breve tempo, vincerà il tempo. La rosa stabilizzata è un fiore autentico, ma grazie a un processo di preservazione viene lavorata in modo da durare a lungo. Un dono semplice e d'effetto, adatto anche per le persone allergiche ai fiori.

Regali Thun per la mamma collezionista

Se la mamma colleziona gli accessori targati Thun il regalo per lei si fa praticamente da solo, in special modo se sai che già colleziona questi deliziosi oggetti in ceramica. La scelta è vastissima e puoi scegliere tra le tantissime novità, gli oggetti a tema primaverile o i classicissimi Angeli che sono un vero e proprio evergreen. Inoltre trovi sia accessori puramente decorativi che utili da utilizzare in cucina e in casa e in generale. Ecco qualche idea:

Bracciali Kidult dedicati alle mamme

Se la mamma è amante dei gioielli e ti piacerebbe regalare un accessorio con un messaggio o comunque un significato simbolico molto forte dai un'occhiata alla linea Kidult. Questo brand è famoso per i bracciali e le collane con ciondoli incisi con frasi suggestive, e ne trovi moltissimi dedicati proprio alla mamma. Di seguito ecco una selezione:

Per la mamma lettrice

Lei ama leggere? Un regalo capace di capace di segnare una svolta per la mamma lettrice è il dispositivo Kindle, pensato per la lettura. Grazie alla luce integrata permette di leggere ovunque e in qualsiasi contesto, di giorno e di notte. Inoltre, consentirà di trovare libri e periodici di tutto il mondo, tradurre ed evidenziare i passaggi preferiti. Per gli iscritti a Prime accesso illimitato a una vasta selezione di periodici, libri e molto altro. Di seguito tutti i modelli disponibili:

Per la mamma amante dei regali personalizzati

Immagina il suo sorriso felice quando vedrà il viso di tutte le persone a cui vuole bene... riunite in un regalo creato apposta per lei! La lampada personalizzata è un'occasione per raccogliere le foto di famiglia più belle e realizzare un pezzo unico, composto da un cuore in materiale acrilico con luci led, da appendere nella stanza preferita di casa per illuminare la notte con un collage all'insegna dell'amore.

Per la mamma tecnologica

I dispositivi Echo sono gli altoparlante intelligenti più venduti, e i diversi modelli si adattanno a ogni budget. La tua mamma si divertirà a chiedere a Alexa la sua musica preferita, le ricette di cucina, le previsioni meteo e tante informazioni, senza contare i dispositivi per la Casa Intelligente, che potranno essere programmati e controllati in maniera semplice e veloce. Un modo facile per disporre della tecnologia più all'avanguardia al suono della voce. Alexa può impostare la sveglia del mattino e narrare anche la storia della buona notte, che racconterà prima di augurare un felice riposo. Ecco i modelli più venduti:

Per la mamma amante delle tisane

Quale pensiero migliore per una pausa di dolcezza? A fine giornata o durante il pomeriggio sorseggiare una delle deliziose fragranze delle tisane biologiche Pukka sarà un piacere capace di unire il benessere per il corpo al relax per la mente. Bastano quindici minuti e una tazza di acqua bollente per sperimentare una delle miscele di fiori: gli ingredienti sono tantissimi, dalla scorza d'arancio alla menta piperita e i fiori di sambuco, tutti lavorati con fonti rinnovabili per un prodotto realizzato eticamente con materiale riciclato.

Per la mamma che ama cucinare

Un grande classico dei regali da fare alla mamma se si ha un bel budget a disposizione: il robot da cucina è ottimo come regalo per chi ama cucinare, ma anche per chi non è così appassionato ma ha bisogno di un tool che velocizzi e semplifichi le operazioni culinarie. Oltre tutto quello dei robot da cucina è un universo sconfinato, in cui troviamo prodotti di ogni tipo: da quelli di design (come il Kitchen Aid in foto) a quelli più pratici, da quelli super multifunzioni a quelli pensati per impastare con tanto di planetaria. Insomma non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Per la mamma amante delle fragranze Acquista la tua idea regalo su Amazon Da massaggiare su un polso, lasciare in esposizione su una mensola del bagno o per lasciar cadere due gocce sul cuscino, ecco una piccola collezione di essenze profumate per un'idea regalo semplice e preziosa. Il profumo veicola le nostre emozioni più antiche e ci avvolge, restituendo l'abbraccio di chi amiamo anche a distanza. Questo cofanetto, prodotto in Francia, contiene dieci profumi in miniatura, da collezione.

Per la mamma appassionata di yoga

Si tratta di un libro, ma... non è solo un libro! Sì, perché il bestseller "Yoga terapeutico" (Fitness Academy), disponibile in versione cartacea o formato Kindle, si infila in borsa e ci segue in ogni momento della giornata. Perfetto per iniziare a sperimentare le più semplici tecniche yoga e imparare tanti piccoli esercizi quotidiani in grado di ridurre le tensioni e abbassare lo stress favorendo la calma mentale e la pace interiore. Il mal di schiena della mamma ringrazierà!

Per la mamma amante della spa in casa

Chi non ama i trattamenti benessere o più banalmente farsi una coccola casalinga appena possibile? Per questo regalare prodotti benessere, magari profumati e a base di ingredienti naturali, è sempre una mossa super indovinata, in particolar modo se si ha una mamma molto attenta a questo tipo di trattamenti. L'ideale è scegliere un kit completo di prodotti di vario tipo, che ovviamente si adatti alle esigenze della destinataria del regalo. Eccone una piccola selezione:

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.