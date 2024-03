T rova l'idea giusta per fare gli auguri a una donna speciale con un pensiero per l'8 marzo

Regali per la festa della donna

La Giornata Internazionale delle donne (meglio conosciuta come Festa della Donna) è l’occasione perfetta per fare regali piccoli ma significativi alle amiche. Se desideri rendere speciale gli auguri per l’8 marzo puoi scegliere un piccolo regalo capace di trasmettere il tuo messaggio: sarà un modo per dire alla persona a cui stai pensando quanto è importante per te.

Fra i regali perfetti per un’amica speciale ci sono i regali da personalizzare con una dedica su misura, i regali selfcare o un dono simbolico in grado di raccontare il rapporto che vi lega. E poi è un’ottima occasione per regalare un libro femminista. Perché in fondo, la società sarà a un nuovo punto di svolta quando non avremo più bisogno di festeggiamenti come quelli per la Festa della Donna: non abbiamo bisogno di mimose, bensì di riconoscimento, rispetto e capacità di affermare noi stesse. Abbiamo bisogno di consapevolezza e che nasca prima di tutto da noi stesse: da una capacità di riconoscere il nostro valore.

Regali personalizzati

Un regalo personalizzato è un modo per rendere speciale un oggetto trasformandolo in una storia. Trova le parole giuste e crea una dedica su misura per l’amica a cui stai pensando: le darà forza, trasmettendole amore e coraggio.

Libri femministi da regalare

Che cosa ne dici di regalare un libro femminista? L’8 marzo potrebbe essere l’occasione giusta per regalare un libro del cuore a una giovanissima: il momento delicatissimo in cui si cresce è anche il momento in cui aiutare una bambina a trasformarsi in una donna consapevole. Ma perché no, un libro femminista per la Festa della Donna potrebbe anche essere l’idea azzeccata per un uomo! Sarà di ispirazione.

Regalare un’esperienza

Anche un semplice pomeriggio diverso dal solito può essere un viaggio. Viaggiare è ritagliarsi tempo per sé, ispirarsi, conoscere e andare alla scoperta, uscire dalla porta di casa e di ciò che conosciamo, ecco un’ottima occasione per regalare un’esperienza, un dono sempre gradito.

Regali selfcare

Il prodotto giusto, scelto con cura e di qualità, rappresenta un’autentica coccola. Può essere semplice come un’acqua profumata, l’olio o la candela da massaggio, un tonico per la buona notte oppure la crema del mattino ma può fare davvero la differenza. Puoi puntare su un’idea regalo vegan e sarai certa delle caratteristiche delle aziende produttrici, anche a livello ambientale e per quanto riguarda la sperimentazione sugli animali. Un piccolo dono selfcare, quando è ben scelto, spesso è in grado di introdurre una nuova abitudine positiva: dedicare ogni giorno attenzione al nostro corpo e a noi stesse.

Gioiello dell’amicizia

I gioielli dell’amicizia sono contraddistinti da un’incisione speciale, oppure si tratta di bijoux doppi, da scambiarsi: ognuna delle due persone ricorderà quanto per l’altra è importante. Un piccolo dono per raccontare la profondità di un legame per la vita.

Album regalo

Anche in occasione della Festa della Donna regalare un album può diventare un dono davvero speciale. Scrivilo tu: puoi andare in cerca di fotografie vecchie e nuove, aggiungere appunti, dediche e raccontare il senso dei tanti momenti vissuti insieme. Sfogliarlo nei momenti bui sarà una forza a cui attingere per trovare nuova energia vitale e risorse.

Regali classici per la Festa della Donna

Fra le ispirazioni che si regalano per la Festa della Donna troviamo anche i cioccolatini e i fiori, anche nella versione dei fiori eterni, un regalo che di solito piace a mamme e suocere, ovviamente tutto a tema giallo, che ci ricorda il colore delle mimose, fiore simbolo della Festa della Donne, ma anche del sole e della vitalità di noi donne, che mai ci arrendiamo e troviamo sempre un modo per splendere.

