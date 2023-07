U n presente senza spendere troppo? Ecco le idee regalo per un pensiero bello con un piccolo budget

10 regali economici sotto i 20 euro

Adori fare regali agli amici ma li budget è sempre un problema? Pensare a un'idea regalo originale e simpatica restando in un budget ridotto non è un'impresa impossibile, anzi. Nella maggior parte dei casi dietro a un regalo di successo si nasconde un'idea semplice ma pensata su misura per la persona. E se l'ispirazione latita ci pensiamo noi: abbiamo selezionato 10 idee di regali economici sotto i 20 euro.

Fra le idee regalo intramontabili troviamo gli accessori da indossare, dalla cintura nuova al foulard o un cappello, i libri e gli oggetti per la casa, senza contare le cose utili che possono sempre servire, per esempio il necessario per lo sport, o quelle capaci di solleticare le papille gustative (evviva!). Trova l'idea giusta, ecco alcune ispirazioni.

Accessori moda

Che cosa ne dici di un cappellino? Unisex, può trasformarsi in una piccola idea regalo perfetta anche per gli adolescenti. Troverai moltissime varianti, sia nella forma, sia nel colore. Punta sulla sfumatura cromatica preferita dalla persona che lo riceverà.

Idee regalo economiche per la casa

Le idee regalo per la casa sono davvero tantissime. Semplice e utile: il set di presine o il guanto da forno, una piccola caffettiera nuova, la tazza per la colazione (magari da personalizzare con una dedica speciale) o il servizio di bicchieri (non ce ne sono mai abbastanza in una casa!).

Il set di infusi

L'idea regalo per gli amanti del tè? Puoi puntare su un cofanetto di infusi. Una piccola ispirazione perfetta anche da condividere con i colleghi durante il prossimo break e magari variare rispetto al solito caffè delle macchinette.

La cornice

Cosa ne dici, invece, di una cornice? Un oggetto che piace particolarmente a mamme e nonne, felici di poter creare un album fotografico in divenire aggiungendo l'immagine di un momento felice in famiglia.

Il ricettario per gli amanti della cucina

E se il libro fosse... da scrivere? Il ricettario è una piccola idea regalo preziosa perché sarà l'occasione per raccogliere tutte le ricette di famiglia trasformandole in una memoria da condividere anche negli anni a venire. Bellissimo da compilare insieme ai bambini (un esercizio anche di scrittura e matematica!).

La sacca per lo sport

Piacerà a tutta la famiglia perché è coloratissima e non è utile solo in palestra o in piscina, all'occorrenza è perfetta anche per fare la spesa o da tenere in borsa e in auto, pronta per un picnic o i giocattoli. Scegli la sacca sportiva con i colori e i personaggi preferiti.

Il foulard

Ecco un'idea semplice che può diventare utile in tanti contesti: il foulard è un accessorio versatile, da indossare contro i colpi di freddo improvvisi o persino come fascia per i capelli. Un'ispirazione dolcissima che potrebbe piacere a mamme e nonne.

La chiavetta USB

Mai come oggi avere una chiavetta usb in borsa può fare la differenza: c'è sempre qualche documento da stampare senza contare i documenti personali, di cui sarebbe avere una copia in caso di eventuali furti o smarrimenti. La chiavetta usb è un piccolo regalo tecnologico semplice e utile, perfetto a qualsiasi età.

Piccole idee regalo golose

Non passano mai di moda i cioccolatini e le piccole cose buone. Da assaggiare e condividere insieme a parenti e amici durante la prossima cena o la pausa caffè, sarà una dolce tentazione capace di far sorridere. Un'alternativa originale? I prodotti regionali a base di pistacchi, mandorle e frutta secca, salutari anche per il benessere.

Idea regalo: multiuso

Cosa ne dici di un multiuso? Potrebbe piacere a lui e al papà ma non solo: è sempre utile avere a portata di mano uno strumento dotato di lama, cacciavite, lima, tronchesi e apribottiglie. Una piccola idea regalo da tenere nel cassetto di casa e portare in gita o al prossimo picnic.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.