I n cerca di regali ecologici e sostenibili? Ecco gli accessori giusti da scegliere per il bagno e per i momenti di selfcare da regalare alle amiche e non solo

Regali ecologici: idee per bagno e selfcare

Se sei in cerca di regali ecologici i il primo passo da fare è circostanziare la ricerca a un preciso contesto. Un esempio? Il bagno di casa è un posto speciale, votato alla privacy e al relax. Sì, perché si tratta di una stanza che con pochi accorgimenti possiamo trasformare in un rifugio che copia la spa, dove prenderci cura del corpo e della mente. Abbiamo bisogno di svuotare la testa dagli impegni e dalle corse della giornata, allentare la morsa dello stress e dello smog. Nei momenti di pausa e riposo prendersi cura di sé diventa un rito benessere capace di rilassare e rigenerare. Un vero e proprio momento di selfcare che può sposarsi alla sostenibilità: basta scegliere regali ecologici per il bagno.

Scegliere prodotti etici e fare attenzione a non sprecare aiutando l'ecologia è un elemento in più che aggiunge benessere alla nostra salute e ci fa stare meglio. Sì, perché siamo parte del mondo e della natura: sono le nostre azioni di ogni giorno a fare la differenza. Ecco qualche idea regalo per gli accessori da bagno eco all'insegna della sostenibilità.

Se ti interessano questi argomenti può esserti utile la guida sui regali ecologici per la cucina, e quella sui regali per amanti della natura.

Dispenser di sapone

Un piccolo oggetto prezioso che diventa accessorio di design e ha una funzione ecologica: è il dispenser. Invece del solito usa e getta in plastica, scegli un dispenser in vetro e metallo: a seconda dei gusti della persona che lo riceverà potrai regalarlo nello stile più amato. Di volta in volta potrà essere riempito con i saponi e le essenze preferite: un oggetto che ci segue nel tempo e diventa protagonista del bagno invece di scadere dopo poche settimane.

Struccarsi... eco

I dischetti sono molto utili per struccarsi: scegli quelli eco. Non rimarrai più senza perché sono in tessuto naturale, di solito bambù o cotone sostenibile. Possono essere lavati facilmente insieme agli asciugamani e riposti in una comoda scatolina in legno, da lasciare sul ripiano del lavandino pronti per essere utilizzati ogni volta che ce n'è bisogno.

Saponi eco bio

Il mondo dei detergenti è variegato e vastissimo. Ma chi ha una pelle sensibile (un numero sempre più alto di persone!) sa che non tutti i saponi sono uguali per la pelle: bisogna scegliere al di là dell'effetto glam dato da colore o bolle. Questo è un ottimo motivo per andare in direzione di materie prime naturali e case impegnate nella produzioni per una cosmesi eco bio. A proposito, controlla sull'etichetta se i prodotti che utilizzi sono cruelty free

Spugna... eco!

Che doccia (o bagno!) è senza spugna? Aiuta a detergere ed esfoliare con dolcezza. In più, la spugna giusta fa bene alla pelle e al pianeta. Come le spugne di Konjac, che non vengono dal mare, bensì dalle terre dell'Asia. Utilizzato dai contadini cinesi per lavare i bambini, il konjac è un tubero ricco di fibre solubili: ha un effetto esfoliante e può essere utilizzato sull'epidermide perché completamente naturale. Una volta asciutto si indurisce, prima dell'utilizzo basta bagnarlo completamente in acqua tiepida. Può essere utilizzato anche senza sapone!

Asciugamani e teli

Cotone Eco-Friendly e fibra di bambù per asciugare la pelle dopo il bagno o la doccia con il morbido benessere dei tessuti naturali. La lavorazione a nido d'ape, piacevole sull'epidermide e in grado di assorbire l'acqua velocemente, può essere particolarmente gradita da chi ama i teli leggeri e in cotone, perfetti anche per avvolgere i più piccoli dopo il bagnetto. Il set di asciugamani non passa inosservato quando è di qualità: la pelle se ne accorge immediatamente!

Diffusore oli essenziali

Cosa ne dici di riservare un angolo del bagno o un ripiano per il diffusore di oli essenziali? Diffonderà l'aroma delle tue essenze preferite creando subito un'atmosfera speciale. Inoltre se usi oli essenziali di origine naturale, combinando l'ambiente umido creato dal vapore della doccia, potrai goderti l'effetto di una seduta di aromaterapia, prezioso d'inverno per sbloccare le vie respiratorie e rinfrescante d'estate.

Quale olio essenziale scegliere?

Rosmarino, che ha proprietà rigeneranti per la pelle, menta rinfrescante (ottima anche nell'acqua del bagno o del pediluvio), tea tree da versare nello shampoo per tenere lontani i pidocchi (un problema frequente nelle scuole!), oppure lavanda, un grande classico, con qualche goccia nel diffusore o in un detergente neutro, oppure da massaggiare direttamente sulla fronte e la nuca, un trattamento semplice e prezioso per chi soffre di cervicale. Gli oli essenziali sono tantissimi, tutti da scoprire. Attenzione, però a distinguere le semplici essenze, ideali nel diffusore ma solo per profumare l'ambiente, dagli oli essenziali puri, che invece sono completamente naturali, possono essere usati sulla pelle e hanno numerose proprietà.

Tappeto da bagno sostenibile

In legno d'acacia, con funzione antiscivolo, in fibra di bambù oppure in cotone naturale: il tappetino da bagno non è solo un aiuto per evitare acqua e schizzi, ma il piacere di camminare a piedi nudi su un morbido tessuto. Oltre a diventare un complemento d'arredo per la stanza da bagno, che possiamo abbinare ai colori delle piastrelle e degli asciugamani.

Accessori per un bagno sostenibile

Chi ha una vasca non può non avere il vassoio "da bagno"! Ecologico ed ergonomico, si incastra perfettamente; è utile per contenere il necessario per il bagno o per... l'aperitivo! Un altro accessorio funzionale in bagno è il portasciugamani: in legno di bambù, ecosostenibile, se lo scegli mobile potrai spostarlo a seconda delle esigenze sfruttando anche gli spazi minimi.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.