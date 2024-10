Regali divertenti per una donna, ecco i più spiritosi

S u quali idee puntare per fare un presente simpatico pensato per lei? Ecco una selezione di ispirazioni col sorriso

In questo mondo in cui abbiamo tutto, forse l'idea giusta punta proprio sull'inessenziale, ovvero tutto ciò che indispensabile non è. Attenzione, però. Superfluo sì, ma con un tocco in più, capace di colpire e far sorridere. Spazio quindi, per la vostra amica donna, a regali divertenti!

10 regali divertenti per una donna

I piccoli oggetti utili della vita quotidiana diventano lo spunto per un regalo divertente che si prende la libertà di ispirare facendo ordine, per esempio, o cucinando. Ecco una selezione di idee per tutte le età, il pensierino per la collega, l'amica o la vicina di casa a cui desideri fare un presente puntando sulla simpatia.

Serve una bacchetta magica?

Forse non sarà davvero magica, ma agitare questa originale saliera davanti alle pentole sul fuoco sarà impagabile. Naturalmente è possibile scegliere le spezie che preferite.

Riviste simpatiche

Il terzo numero de "Il Satiro Scientifico" è una puntata dedicata alla bruttezza: sì, perché bisogna ammetterlo, come spiega l'autore, delle fotografie e delle vite che appaiono perfette sui social non ne possiamo davvero più. Ecco l'idea per prenderci un po' in giro con il sorriso.

L'idea per l'ufficio

Un gadget carino per la scrivania? Ovviamente il portapenne simpatico in silicone colorato effetto "scena del crimine", ottimo anche per sfogarsi nei momenti di nervosismo.

Per la casa

Un piatto per le caramelle come si usava una volta, ma concepito con un design decisamente particolare. Cosa ne dici di un regalo per la casa? Anche un semplice soprammobile può diventare un'ispirazione fuori dal comune.

A prova di distrazione

Lei non sa mai dove sono i suoi occhiali? Facile! Il supporto in legno dalle sembianze feline è così simpatico che non rischierà più di dimenticarli in giro.

Antistress da colorare

Se non sempre è possibile dire a tutti ciò che pensiamo davvero, allora.... coloriamolo! Un'idea regalo antistress per sorridere.

Un grande classico

Chi non ricorda "obbligo o verità?", uno dei giochi più celebri dell'infanzia? Eccolo in versione gioco di società... perfetto a ogni età. Per rendere piccante una serata fra amici: risate garantite.

Ordine... con allegria

Un pensiero piccolo ma d'effetto: il dispenser a forma di pecora è l'oggetto da posizionare sulla scrivania o in ufficio. Per affrontare il caos con lo spirito giusto.

Dalla colazione all'aperitivo

Impossibile non sorridere di fronte alle formiche porta stuzzichini. Per un regalo dedicato alla casa capace di stuzzicare il buon umore.

Per lei che ama i gatti

I gatti sono una forza, si sa. Ecco il supporto per lo smartphone dedicato a chi non può fare a meno di avere nella propria vita un amico felino.

