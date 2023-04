C osa regalerai a lei per la festa della mamma? Ecco alcune ispirazioni per sorridere con un'idea regalo divertente

Se sei in cerca di idee per i regali per la festa della mamma un'ispirazione top è puntare su regali divertenti per la mamma. Che si tratti di gadget ironici o oggetti che facciano riferimento a episodi divertenti della vita famigliare (pensaci, ce ne saranno numerosi), regalare un sorriso o una risata è sempre un'idea indovinata.

Se non riesci a scovare l'idea giusta dài un'occhiata a questa nostra piccola raccolta, con tante ispirazioni e idee divertenti per la festa della mamma 2023. Trova uno spunto per sorprenderla con un gadget ironico, con il sorriso sulle labbra proprio come lei che ti ha insegnato a ridere delle avversità e trasformare i momenti negativi in avventura.

Dalle magliette ironiche da indossare in coppia agli accessori più simpatici, di seguito trovi una raccolta adatta a tutte le mamme e a tutte le tasche, con tante idee da acquistare comodamente online.

MAGLIETTA MAMMA E FIGLIA

Una coppia fantastica... anche in t-shirt! Con la maglietta mamma e figlia il sorriso è assicurato: morbido tessuto 100% cotone, doppia cucitura su maniche e cintura, manica corta fanno di questo capo un must da sempre: chi non ha nell'armadio o nella borsa della palestra una t-shirt? In questo caso la grafica dedicata a mamma e figlia rende il capo d'abbigliamento un'idea regalo simpatica per festeggiare due donne speciali.

PETALI DA BAGNO

Meravigliosamente profumate grazie a una delicata fragranza e coloratissimi, ecco le bombe da bagno da lasciar cadere dolcemente nell'acqua per un momento di bellezza all'insegna del relax. Per un bagno o un pediluvio da trasformare in un rito, ricreando le vibrazioni di bellezza e calma capaci di far dimenticare ogni stress.

GLI ANIMALETTI... VASO

Sono davvero buffi gli animaletti da utilizzare come vaso: decorativi e anche super simpatici, quello in foto si può anche appendere ed è perfetto per le piante rampicanti. Regalo perfetto per la mamma con il pollice verde che è perennemente in cerca di nuovi contenitori per le sue piantine.

La pochette per mamme modeste

"Praticamente perfetta", chi non ricorda la celebre descrizione dell'indimenticabile personaggio Disney? L'elegante pochette Disney ispirata a Mary Poppins è il regalo perfetto da dedicare alla mamma "praticamente perfetta" (o imperfetta!) della nostra vita. Realizzato in poliestere, questo portafoglio si presenta spazioso: è dotato di scomparti per tessere, carte di credito, oltre a una sezione per le banconote e una tasca centrale con zip dedicata al portamonete.

LIBRO AGENDA PER LA MAMMA

La copertina è... indimenticabile! Non sarà facile trattenere il sorriso di fronte a questo libro-agenda estremamente versatile. Quaderno e molto altro, potrà trasformarsi in un diario personale, nella rubrica degli indirizzi o nel libro delle ricette o addirittura diventare un diario di famiglia in cui annotare tante storie e aneddoti da custodire nel cuore.

UN CUSCINO... DECISAMENTE SPECIALE

"Volevo un gatto nero" cantava una vecchio ritornello ben noto. Eccolo, è un piccolo gatto nero perfetto da regalare a una mamma superstiziosa: il cuscino riscaldabile con semi di grano può essere utilizzato per collo e cervicale o per la pancia, anche dei neonati. Grazie alla forma ergonomica sarà una dolce coccola contro il freddo e contro le contratture muscolari. Basta scaldarlo in microonde e posizionarlo sulla zona interessata. A proposito, è disponibile anche in tanti altri colori.

PER LE SERATE SUL DIVANO

Un caldo plaid in cui avvolgersi e sognare di... essere una sirena! Proprio così, la coperta in maglia è realizzata a forma di coda ed è disponibile in tanti colori, dal verde e azzurro ai toni caldi del porpora, rosso e rosa. Può essere lavata in lavatrice e sorprenderà chi la riceve grazie alla sua ispirazione all'insegna della fantasia. Dedicata alla mamma che non può fare a meno di appisolarsi davanti ai film e sognare.

PER la mamma con I PIEDI SEMPRE FREDDI

Calzini caldi-caldi per avvolgere i piedi in una soffice carezza. Se anche la tua mamma soffre per i piedi sempre gelidi ecco una simpatica soluzione per la buona notte: buffi calzini morbidi, termici e antiscivolo. Confortevoli e traspiranti, queste calze con i colori e le forme ispirate a divertenti animaletti possono essere utilizzate anche come pantofole da casa.

PER LA MAMMA CHE AMA GLI INFUSI

Dedicato alla mamma che ama gli infusi un contenitore in vetro decisamente particolare, capace di aggiungere un pizzico di buon umore alla pausa: la tazza da tè a a forma di gatto è dotata di infusore (a forma di pesce!). Pratica da portare ovunque e usare a casa, in viaggio o in ufficio, potrà contenere la tisana della buona notte ma non solo. Un piccolo regalo per sorridere insieme.

