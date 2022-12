A mici, colleghi, lontani parenti e secret Santa: per un motivo o per un altro spunta sempre fuori qualcuno a cui fare regali di Natale last minute, ecco le idee risolutive con spedizione prima di Natale

Regali di Natale last minute

I regali di Natale per amiche e non solo sono croce e delizia del mese di dicembre. Se è vero che - soprattutto per le persone più strette - i regali a Natale sono pressoché obbligatori, e magari è anche un piacere farli, molto spesso spunta fuori la necessità di fare molti più regali di quelli che avevamo preventivato.

Tra cene di Natale con amici che non vedevano da un po', parenti di terzo grado che si aggregano al pranzo di Natale e il classico Secret Santa con i colleghi organizzato all'ultimo - ecco che scatta la necessità di fare regali di Natale last minute che in un primo momento non avevamo preso in considerazione.

In questi casi la regola è avere a portata di mano una manciata di idee regalo di Natale last minute che siano smart, un po' adatte a tutti e facili da procurarsi. Di seguito trovate un po' di idee regalo che rispondono a questo identikit, e che soprattutto fate in tempo a ordinare adesso perché arrivino prima di Natale. Buona lettura!

Bracciale con perline

Il regalo adatto un po' a tutte le amiche o colleghe dai gusti classici: un braccialetto bello e d'effetto ma non troppo impegnativo, da portare davvero tutti i giorni.

Lo speaker bluetooth originale

Gli speaker bluetooth sono ormai un accessorio diffusissimo, ma chi ha uno speaker capace di cambiare aspetto secondo la propria fantasia? Questo può riprodurre un disegno da creare tramite una app collegata al device. È un oggetto originale e insolito per chi vuole fare il classico regalo simpatico.

La scatola per amanti delle tisane

Cosa c'è di meglio di una bella tisana per coccolarsi nelle fredde serate invernali? Per gli amanti di divano e plaid ecco una scatola con una selezione di tisane davvero completa, che è anche bella da vedere.

Il regalo simpatico per la coppia di amici

Ecco la trovata simpatica ed economica se avete bisogno di fare un pensierino natalizio a una coppia di amici: le tazze che si baciano!

Il gioco di società

L'idea simpatica e apprezzata da tutti, famiglia e amici, anche perché diventa automatico sfruttare l'occasione per giocarci subito, già che si è in compagnia. Pictionary in particolare è perfetto perché piace davvero a tutti, grandi e bambini.

La Moka di design

Con in regali per la casa non si sbaglia (quasi) mai, perché risultano comunque utili. Se qualsiasi italiano dovrebbe avere in casa una Moka, questa è davvero originale e non passa inosservata.

L'idea regalo per gli appassionati di wellness

Ecco un'idea utile ma anche originale per gli amici appassionati di yoga, pilates, meditazione o di wellness in generale. Il tappetino per agopressione è utile per praticare, e a quanto pare dovrebbe apportare tutta una serie di benefici.

Per gli amanti dei puzzle

Il puzzle è un grande classico per passare del tempo insieme specie durante le feste natalizie, quando c'è più tempo a disposizione: quindi è davvero un'ottimo regalo di Natale adatto un po' a tutti.

Il regalo doppiamente utile

Quando si dice un oggetto da avere davvero sempre con sé: ecco il power bank con specchio incorporato da avere sempre in borsa e da regalare alle amiche.

Il regalo per gli amanti delle fragranze

Il regalo perfetto per chi ama avere sempre la casa profumata e ha sempre il diffusore di fragranze acceso: una pratica box con una selezione di oli essenziali.

