Regali di Natale? Approfitta del Black Friday per pensarci in anticipo e risparmiare

Come ogni anno è scattata le frenesia per il tanto atteso Black Friday. La Settimana del Black Friday di Amazon è iniziata giovedì 21 novembre e durerà fino alle 23:59 di lunedì 2 dicembre 2024: ancora una volta darà la possibilità a tantissimi clienti Amazon.it di accedere a centinaia di migliaia di offerte usufruendo di sconti fino al 35% su moltissime categorie, dai prodotti di uso quotidiano fino ai giocattoli dedicati ai più piccoli, elettronica, e smart home. E se il Black Friday ci fosse utile anche per il Natale?

Black Friday: l’occasione perfetta per anticipare i regali di Natale

Appunto, la domanda è: "perché non trasformare il Black Friday nell'occasione per pensare in modo intelligente ai regali di Natale?". L'effetto positivo sarà duplice. Da una parte il risparmio. Non solo: a tuo vantaggio avrai anche il beneficio - non da poco - di acquistare senza stress i regali che ti piacciono, evitando la folla e creando le tue wishlist in modo da scegliere consapevolmente budget e prodotti, senza fretta. Le ispirazioni sono tantissime, eccone alcune fra le idee regalo più desiderate di sempre.

Il cesto enogastronomico

Si tratta di un grande classico. Il cesto enogastronomico rappresenta sempre un'idea regalo di successo, utile e golosa. A seconda dei prodotti selezionati possiamo creare un dono unico e allora perché non confezionare con le nostre mani un cesto su misura per la persona a cui stiamo pensando? Al risparmio aggiungeremo leccornie selezionate e scelte fra i sapori preferiti di chi è destinato a riceverle. Puoi puntare su tanti prodotti made in Italy appartenenti a specialità regionali, acquistare una scatola o un cesto e confezionare il tutto con un risultato d'effetto. Anche i prodotti Made in Italy partecipano alla settimana del Black Friday, una presenza utile per pensare al Natale!

Casa intelligente

I dispositivi in grado di rendere smart la nostra casa ci incuriosiscono, dobbiamo ammetterlo, perché sono in grado di farci sentire con un piede nel futuro. I più piccoli di solito provano una passione istintiva verso questi compagni invisibili e sempre presenti, ma in fondo ne siamo affascinati anche noi adulti. Il vantaggio? Impariamo a usare molto di più la voce per chiedere (ricette, canzoni, informazioni) e facciamo a meno degli occhiali: lo spunto per un regalo che potrebbe risultare gradito anche a nonni e nonne.

Regali utili

Il robot aspirapolvere, la friggitrice ad aria, il lavatappeti, l'asciugatrice, la macchina per fare il caffè come al bar: questi prodotti sono alcuni degli elettrodomestici più desiderati (anche per il 2024!) e c'è un'altissima probabilità che almeno uno fra quelli citati possa intercettare un desiderio segreto della mamma o della suocera. O magari l'occasione per salvare dal caos un fratello che non ha mai tempo per le pulizie. Anche in questo caso il Black Friday ci può venire in soccorso per le idee di Natale.

Giochi: tutte le idee

Ovviamente i giochi: che cosa sarebbe Natale senza? Ne vorremmo meno, è vero; più intelligenti, in grado di stimolare intelligenza e creatività. Quel che è certo è che non possiamo - e non vogliamo - farne a meno. Perché dopo tutto un gioco rappresenta anche un momento dell'infanzia, un sogno, un desiderio dove si nascondono immaginazione, fantasia, felicità. Allora si tratta di scegliere bene: evita di esagerare. Crea delle wishlist; confronta, punta su ciò che riesce davvero a emozionare, poi scegli. Un regalo potrebbe essere un desiderio che i piccoli hanno manifestato, un altro riguardare una cosa utile. Non dimenticare, naturalmente, i libri, da leggere insieme, senza contare i giochi di società, capaci di unire tutta la famiglia.

Regali tecnologici

Soprattutto quando abbiamo a che fare con teenager e i bambini non sono più così piccoli, le idee possono vacillare. Ma Natale può anche diventare l'occasione per un regalo importante, dal computer al tablet: fra i regali considerati più utili troviamo mouse e cuffie specificamente pensate per appassionati gamer.

Idee per un pensierino natalizio

Desideri fare un presente senza troppo impegno? Le ispirazioni non mancano. Dalla candela profumata con l'aroma preferito, un evergreen, fino a idee mirate come lo scaldasonno o le ciabatte invernali Memory Foam, sarà un modo per augurare buon Natale con un piccolo regalo utile e bello.

