E cco la guida ai regali di Natale per bambini, per chi non sa mai cosa regolare ai più piccoli: scopri le idee più utili e belle per i piccoli di casa

Regali di Natale per bambini

I regali di Natale per i bambini sono spesso un annoso problema, soprattutto per chi non ha figli, ma nipoti e figli di amici da accontentare. Del resto se c'è qualcuno a cui non possiamo non fare regali sono proprio i più piccoli, pena finire in fondo alla classifica degli zii preferiti.

Ma cosa regalare ai bambini per Natale? La prima regola è chiedere lumi ai genitori: quasi sempre i pargoli hanno già la loro lista desideri da smistare ad amici e parenti, a cosa servirebbero altrimenti le letterine a Babbo Natale? In mancanza di indizi una delle strategie migliori è documentarsi online semplicemente lavorando per fascia d'età: si tratta di un dettaglio importantissimo per non sbagliare mai regalo.

Di seguito abbiamo raccolto alcune idee regalo di Natale per i bambini, spaziando in diverse categorie e fasce di prezzo (ebbene si: ci sono anche regali economici), con regali originali ma anche tradizionali. Buona lettura!

Regali utili per i bambini: l'abbigliamento

L'abbigliamento rappresenta un'idea regalo che prima o poi torna sempre utile. Orienta la scelta sui capi che possono essere comodamente indossati in qualsiasi stagione, come pantaloni e jeans o maglioncini, felpe, tute. Ricorda che nel dubbio è sempre meglio scegliere una misura più abbondante. Un'idea regalo utile? Il completo da pioggia con pantaloni o tuta impermeabile.

Idee per l'area giochi dei bambini

Scivolo e altalena sono fra le idee regalo classiche per arredare l'area giochi in giardino da destinare ai piccoli di casa. Fra le ispirazioni più amate c'è il tappeto elastico (che, tuttavia, potrebbe incontrare un problema di spazio) e la sabbiera, in plastica o legno. La cassetta dove inserire la sabbia diventerà un meraviglioso passatempo, ideale per impastare, costruire e divertirsi con le formine. Un altro gioco interessante? I bambini, se permettiamo loro di farlo, in genere amano arrampicarsi ovunque: nel caso ci sia spazio disponibile un'ottima idea è il triangolo o il set da arrampicata.

Regali per bambini amanti della natura

Che cosa ne dici del set da giardinaggio dotato di guanti e attrezzi? Potresti pensare di confezionare un cesto speciale anche tu, con tanto di forbici, set per la coltivazione o semi da piantare. In alternativa, un'idea creativa adatta anche per ragazzi o da fare insieme agli adulti è la pressa per foglie e fiori, magari da abbinare a un manuale per riconoscere gli alberi: le passeggiate si trasformeranno all'insegna della fantasia grazie a tanti lavoretti da fare tutto l'anno.

Idee regalo per bambini: come scegliere un libro

Dovremmo sempre tenere ben presente che in fondo non esiste chi non ama leggere. La questione è affinare l'ascolto e colpire al cuore l'interesse autentico: non sarà mai un libro il centro del problema. Il vero problema è saper comprendere che cosa interessa all'altro e, attraverso un libro, dare modo all'attenzione di avere un campo aperto pronto per l'esplorazione. Quindi sì a fiabe, manuali, best seller o volumi tecnici a seconda delle preferenze dimostrate: i bambini sono lettori e curiosi insaziabili quando sono ispirati.

Se c'è una cosa che amano i bambini è il "fare": avere le mani in pasta, sperimentare, creare. Dalle perline con cui realizzare meravigliosi intrecci e collane coloratissime agli stampi in resina da utilizzare accompagnati da un adulto o il kit arte per la creazione del Diamond Painting, la pittura iridescente, ogni avventura può essere l'inizio di una storia bellissima con cui scoprire nuove passioni e hobby.

Peluche, idea regalo per Natale

Un morbido peluche gigante da abbracciare quando si ritorna a casa, per il divano o da lasciare sul letto della cameretta: l'idea che strapperà una risata anche all'adolescente di casa. Fra i regali più amati dai piccoli ci sono gli animaletti classici in peluche, per esempio scoiattoli, gatti e cani, senza contare i personaggi delle serie preferite, come il coniglietto nero Bing.

Idee regalo per i bambini fra 5 e 10 anni d'età

Bicicletta, monopattino, skateboard (e casco!) e pattini a rotella: via con la velocità! Ecco alcuni dei regali classici per Natale che segnano la vita di ogni bambino fra 5 e 10 anni d'età. Non dimenticare casco e ginocchiere protettive, saranno utili per correre e pedalare in sicurezza.

Regali tecnologici

La console di gioco costituisce un regalo ambito, tuttavia è importante ponderare bene l'acquisto, valutando di caso in caso a seconda del bambino e delle esigenze specifiche. Stessa cosa vale per i dispositivi tecnologici come portatile o tablet: oggi costituiscono un valido aiuto anche con la scuola, purché utilizzati con consapevolezza. Ricordiamoci che lo strumento tecnologico di per sé non ha né particolari meriti, né colpe: siamo noi a decidere come utilizzarlo. Per questo, gli adulti per primi dovrebbero acquisire la necessaria consapevolezza tecnologica, che servirà a vivere la tecnologia al meglio, con intelligenza e creatività, insieme ai più giovani. Un regalo tecnologico originale che potrebbe davvero far felici bambini e ragazzi? La macchina fotografica! Da scegliere con complessità e funzionamento differente a seconda dell'età ed eventualmente da accompagnare con la stampante.

Idee regalo economiche per bambini

Pennarelli, pastelli a cera, tempere e acquarelli o colori da usare con le dita, senza contare tutto l'occorrente per colorare, fra cui quaderni, album o addirittura tele e quadretti, che i bambini saranno elettrizzati all'idea di provare. Per sentirsi un piccolo artista in erba e vivere la creatività senza limite per la fantasia. Un regalo con un budget piccolo ma con un cuore grande. Auguri!

