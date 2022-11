C he cosa regalare a un adolescente? Le ispirazioni per un'idea regalo originale

Regali di Natale per gli adolescenti

Cosa c'è di più difficile di fare un regalo di Natale per bambini? Probabilmente solo dover fare i regali di Natale per un adolescente. E questo vale anche se sei stata adolescente fino a non molti anni fa.

L'adolescenza è il periodo della vita dei grandi ideali, dei sogni e delle passioni (amorose, prima di tutto!) che fanno battere forte il cuore e passare eterne notti insonni: la stagione dei concerti, dei grandi miti e della voglia di libertà, indipendenza, sperimentazione. Ritorna a quel periodo magico con la mente e prova a metterti nei suoi panni, noi ti aiutiamo con una raccolta di idee per regali di Natale per adolescenti da cui prendere spunto.

Per chi ama lo sport

Calcio, pallavolo, nuoto, danza, pattini o sci sono alcune delle scelte più classiche in fatto di sport: Natale potrebbe essere l'occasione giusta per regalare un nuovo accessorio, dalla borsa per allenarsi agli attrezzi con cui dedicarsi alla propria disciplina del cuore.

Idee regalo preziose

Un anello, il ciondolo da portare tutti i giorni oppure un braccialetto speciale, ecco alcuni doni che potrebbero far felice un'adolescente. Il gioiello è un regalo che resta nel cuore e fa sentire grandi.

Per gli indecisi: il buono regalo

Fa felice tutti, anche gli incontentabili, e permette di scegliere il proprio regalo sfruttando un'ampia gamma di idee. Cosa chiedere di più? L'idea del buono regalo, con un budget differente a seconda dell'occasione, è smart e perfetta anche da acquistare all'ultimo momento.

Regali di Natale moda

Dalla classica t-shirt alla giacca tecnica o la camicia , ideale per i primi appuntamenti importanti, l'abbigliamento per un adolescente può rappresentare un'ottima idea regalo adatta per tutti. L'importante è fare attenzione ai segnali e chiedere ai genitori o agli amici per qualche dritta sul look preferito.

Regala un'esperienza

Che sia la fuga del week end, un pomeriggio nell'escape room o il primo volo, una cosa è certa: regalare un'esperienza significa puntare sul piacere della sperimentazione, uno dei bisogni più forti durante l'adolescenza.

Idea regalo per l'anno nuovo: calendario o agenda?

Un anno di pensieri positivi, con tante frasi con cui darsi il buon giorno, il calendario a tema oppure l'agenda della gratitudine dove segnare tutti i grazie della giornata, ecco alcune idee per trasformare l'inizio del nuovo anno in un rito e tirar fuori il meglio di sé.

Piccole idee per un regalo originale

C'è il pigiamone con gli unicorni o la felpa-coperta per godersi i film nel massimo comfort sul divano o, ancora, le ciabatte della squadra del cuore: sono gli spunti per un regalo soft, capace di arrivare come un abbraccio. Fra le idee per un regalo originale il giradischi in formato valigetta (i vinili sono tornati di moda!) e gli oggetti da personalizzare con una dedica speciale.

Regali tecnologici

L'idea giusta potrebbe essere la mini cassa compatta portatile da connettere direttamente allo smartphone, il nuovo tablet, l'e-reader o persino un portatile, per chi ha in mente un budget importante, ideale anche per gli studi e la scuola. Un regalo interessante? La macchina fotografica: oggetto del desiderio che non passa mai di moda, ne esistono di tanti prezzi e diverse fasce.

