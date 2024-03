S tai cercando il pensiero per un collega che cambia lavoro o l'amica che si trasferisce? Ecco alcune ispirazioni

Regali di addio

I regali di addio sono piccoli pensieri capaci di scaldare il cuore e lasciare un ricordo. Se stai cercando l’idea da regalare a un collega che cambia lavoro o per l’amica che si trasferisce sappi che gli spunti fra cui scegliere incontrano una gamma di sfumature pressoché infinita. Tuttavia, la cosa più difficile è colpire nel segno: emozionare l’altra persona. Per farlo, fermati un attimo e ripensa a tutto ciò che avete vissuto insieme.

Un regalo d’addio può contenere un messaggio rivolto al futuro oppure emozionare grazie al ricordo di qualcosa fatto insieme o accaduto. I ricordi sono il collante che tiene insieme le amicizie in grado di attraversare gli anni e i cambiamenti, ecco perché trovare un modo per celebrare fianco a fianco il momento (anche con una festa a sorpresa, perché no?) può davvero fare la differenza. Ecco alcune idee per un regalo di addio.

Per una collega e amica

Un morbido cuscino da lasciare sul divano o in auto… e una dedica speciale. Per ricordare una persona importante.





Regali personalizzati

Accendino, penna a sfera, calice di vino, la nuova lampada: il bello di un’idea regalo personalizzata è il messaggio che accompagnerà il dono. Punta su poche parole ma capaci di trasmettere la forza della vostra amicizia o augurare un buon inizio.

Segnalibro

Dedicato a tutti gli amanti dei libri, un’ispirazione per chi ama leggere: il segnalibro sarà certamente un oggetto che entrerà nel quotidiano, un modo per esserci con il pensiero, anche a distanza. Ogni giorno.

Bracciale per lei e per lui

Cosa ne dici di un bracciale? Puoi scegliere un ciondolo che per voi abbia un significato o un braccialetto dove sia presente un simbolo positivo come l’albero della vita, una stella, un angelo o semplicemente una pietra oppure reso speciale da un’incisione personalizzata. Un modo per salutare con un simpatico bijoux da indossare come portafortuna. Per lei e per lui.

Album fotografico: idee regalo per dirsi arrivederci

L’album fotografico da regalare può essere vissuto in due diverse modalità. Potresti consegnare l’album con le pagine in bianco, vuote, da riempire in futuro, sarà un pensiero di buon auspicio per il nuovo capitolo di vita che sta per iniziare. Un altro spunto può essere, invece, l’idea di scrivere tanti messaggi, allegando fotografie e ricordi così da trasformare l’album in un vero e proprio libro personalizzato da sfogliare. Emozione pura.

Regali per la casa nuova

Trasferimento all’orizzonte? Un semplice portachiavi, scelto con attenzione e simpatia, può trasformarsi in un’idea utile e d’effetto. Fra i regali per la casa troviamo grembiuli personalizzati, accessori nuovi per la cucina, tazze e set per la colazione o persino lo zerbino, un’ispirazione originale perché si tratta di un oggetto a cui difficilmente si pensa.

La frase di cui a volte c’è bisogno

Ogni cambiamento comporta anche la sua dose di rischi, incertezza, paura e qualche momento no. Perché non cogliere l’occasione per regalare… un pensiero positivo? Un messaggio ogni giorno per ricordare che il nostro sostegno non verrà mai meno e che dentro abbiamo la forza per affrontare tutto.

Biglietto d’addio

A proposito, non dimenticare di unire al dono che hai scelto un biglietto scritto a mano, con le firme di eventuali amici o colleghi e un pensiero. Scrivere un biglietto è un regalo per il cuore. Per sorridere, abbracciarsi, ricordarsi e… commuoversi un po’.





