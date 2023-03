C he cosa regalare a chi ama il design? Certamente un'ispirazione capace di vestire la casa con un pizzico di estro creativo e funzionalità

Idee per un regalo di design

Se state cercando regali per appassionati di design e arredamento è d'obbligo scovare idee uniche ed eleganti, oggetti unici e originali che possono sorprendere e rendere felice chi li riceve. Che si tratti di un compleanno, un anniversario o un'altra occasione speciale, i regali di design sono un modo perfetto per dimostrare il proprio affetto e apprezzamento in modo creativo e raffinato. In questo articolo esploreremo alcune delle opzioni di regali di design più interessanti, per aiutarvi a trovare l'idea giusta per la vostra occasione speciale.

Non solo ciò che è bello: l'anima più autentica del design sa intrecciare originalità e gusto per il bello alla funzionalità. Lo studio dei materiali e delle forme si trasforma in una modalità con cui dare risposta ai bisogni della persona e una via d'accesso privilegiata per giocare con i sensi e con gli oggetti, ritrovando la bellezza creativa che nasce dall'inesplorato.

Chi ama il design di solito ha un gusto particolare verso ciò che è originale e inedito. Le idee regalo capaci di colpire nel segno? Inizia a guardare con gli occhi di un bambino e imparerai a scovare ciò che è divertente. Perché proprio questo, in fondo, desiderano i migliori designer: sono capaci di divertire e ci spingono a ridere e sorridere, giocare con le forme, scoprire nuovi usi. Anche e soprattutto fra gli oggetti di casa.

Lo zerbino di casa

Si tratta di un accessorio di frequente del tutto dimenticato, invece lo zerbino di casa è l'oggetto che prima di ogni altro fa le presentazioni: in un'occhiata può raccontare noi e il nostro stile, ciò che amiamo e gli abitanti di casa. Perché non stupire con un piccolo regalo originale? Tutto da calpestare!

Regali di design per la cucina

Celebre lo spremiagrumi disegnato da Philippe Starck nell'ormai lontano 1988, prodotto dall'azienda italiana Alessi. Esposto al Museum of Modern Art di New York, è considerato un emblema del design di stampo industrial: Juicy Salif nelle sue forme presenta una goccia centrale rovesciata, in alluminio lucidato a specchio, che richiama il corpo di un ragno. Il succo è progettato per scivolare direttamente nel bicchiere attraverso le scanalature. Ancora oggi un pezzo cult.

Lampada da lettura

Passione per la luce? Se anche tu ami illuminare casa curando il dettaglio sai già che la luce permette di arredare casa creando un'atmosfera unica. Dalle creazioni in legno per la camera dal letto al libro lampada in carta, magari da lasciare aperto su un tavolo del salotto, lasciati ispirare dall'originalità. Una lampada può staccare totalmente dal resto dello stile di casa, sarà un particolare eccentrico capace di fare la differenza.

Poltrona design

Funzionale, ecco come deve accordarsi il design di una buona poltrona rispetto al suo concept: comodità, comfort, sostegno. Quando è scelta attentamente, con cura verso i materiali e la lavorazione, la poltrona può trasformarsi nel prezioso rifugio di fine giornata, dove riposare il corpo e fermare la mente. Punta sui colori che ti fanno emozionare e le forme capaci di ricordarti il calore di un abbraccio dell'infanzia.

Tavolo, centro della casa

Il tavolo che mette a sedere tutti ha un posto per ognuno, occupa lo spazio con eleganza ed è versatile perché all'occorrenza si trasforma anche nel posto perfetto per il coworking, il nostro o quello dei figli con gli amici. Per rivoluzionare lo spazio di casa realizzando un centro vibrante di ispirazione, idee, sapori e musica, da suonare e ballare tutti insieme. I materiali del momento? Legno, materia calda e antica, insieme a vetro e acciaio, per una sinergia capace di fondere insieme passato e futuro.

Oggetti design per la casa

Il portariviste, la cornice, uno specchio o la mensola... quante sono le idee capaci di creare un'atmosfera speciale! L'ispirazione per un regalo originale può essere dietro l'angolo e far felice proprio tutti.

Il pouf creativo

Morbido, coloratissimo, prodotto dalla creatività dell'artigianato: il pouf è l'oggetto d'arredo votato al relax e sa unire la tradizione di eredità antiche alla ricerca attuale sui nuovi materiali. Può stare invisibile in un angolo, perfetto per accogliere le letture del momento, oppure essere spostato e reinventare lo spazio a seconda dei bisogni del momento.

Idee regalo per la camera da letto

Il letto? La bellezza dell'essenziale è semplice nelle forme e funzionale. I cassettoni, utili per riporre lenzuola e completo per il letto, diventano un elemento a vista capace di contribuire a struttura e decorazione. Dal Giappone ormai sdoganata è l'idea del futon, dove il materasso potrebbe essere ripiegato ogni giorno ed è in grado di trasformare la camera da letto in una stanza del relax all'insegna del vuoto, per praticare meditazione, giocare e studiare in libertà. L'oggetto che stupisce? Il comodino! Rispetto al passato oggi viene reinventato all'insegna della creatività.

Eco design per il bagno

Il design dialoga felicemente con gli spunti che ci fanno riscoprire l'attenzione per l'ambiente: materiali eco, lavorazioni artigiane e capacità di riciclo sono la chiave per migliorare il nostro oggi e vivere aggiungendo un pizzico di felicità alle nostre giornate. Perché quando eco e design si combinano sappiamo che ad aumentare è la nostra qualità di vita, un parametro necessario da considerare se desideriamo rivoluzionare le nostre vite a partire dal quotidiano.

