D ai dolci della tradizione alle idee originali, tante idee da regalare per l'Epifania

Regali da mettere nella calza della befana

Cioccolatini in ogni forma, tante caramelle e, naturalmente, il torrone e il carbone dolce come indica la dolce tradizione: tu quali regali da mettere nella calza della befana sceglierai? L'Epifania segna l'ultimo giorno di festa e per i bambini la fine delle vacanze natalizie. Ma la calza della befana non è solo per i più piccoli, sarà un dolce pensiero di Natale anche i per i grandi.

Non dimenticare di inserire nella calza della befana tante monete di cioccolato, simbolo di buona fortuna per il nuovo anno, oltre a mandarini, arance e frutta secca, capaci di riportare l'aroma dell'inverno e ottimi come snack. Per familiari, colleghi di lavoro e amici sarà una deliziosa sorpresa ricevere una calza piena di leccornie (e non solo!): l'occasione per l'ultimo regalo di Natale, perfetto se hai una persona in mente a cui non hai ancora dedicato un piccolo pensiero. Auguri!

Grandi classici: il torrone

Una cascata di torroncini da sgranocchiare quando c'è bisogno di un momento goloso oppure la stecca tradizionale: tu che cosa preferisci? Per gli appassionati il torrone è un must. In versione soft morbissima piacerà anche ai più piccoli.

Idea regalo al cioccolato

Boeri e cioccolato al rum o al sale per gli adulti amanti dei gusti particolari, senza contare i piccoli grandi classici come le praline ripiene e i cremini o persino il set per un'ottima cioccolata calda: la pausa caffè in un attimo diventerà dolcissima.

Carbone dolce per la calza della befana

Siete stati buoni o cattivi? Nel dubbio meglio concedersi una risata e regalarsi un sacchetto di carbone dolce. Attenzione ai denti, però!

Caramelle e dolcetti

Per un ritorno ai gusti dell'infanzia sì a zuccherini colorati, semplici e amati anche dai bambini più piccoli, morbide gelatine e caramelle assortite alla frutta. Dedicate ai tabagisti e per chi ha mal di gola le caramelle balsamiche, alle erbe o gusto liquirizia.

Dolci portafortuna per la befana

Un tempo nella calza della befana non mancavano mai mandarini, datteri, mandorle e arachidi, i frutti capaci di ricordare l'inverno e il sapore delle feste. Per sorridere alla fortuna aggiungi una manciata di cioccolatini a forma di moneta d'oro o in versione banconota.

Calza della befana per chi non ama i dolci

Cosa ne dici di una piccola agenda tascabile per il nuovo anno da aggiungere alla calza della befana? Perfetta per augurare un buon inizio. In alternativa, puoi puntare su un calendario, il portachiavi o un accessorio beauty come il rossetto preferito o la matita per il make, da mescolare con frutta secca, mandarini e, per i colleghi dell'ufficio o gli appassionati, una pioggia di pennarelli e oggetti di cartoleria utili da condividere.

Per una befana tecnologica

Dedicato a chi ama scrivere il nuovo eReader Kindle Scribe, dotato di penna, che consente di prendere appunti e creare note. Amanti dello sport e della vita attiva? Aggiungi lo smartwatch nella calza della befana! Per un piccolo (o grande!) regalo dedicato agli amanti della tecnologia puoi puntare su chiavette USB personalizzate, auricolari, cuffie, casse mini e tutti i gadgets con il magico potere di semplificare la nostra vita quotidiana.

Idee per una calza della befana originale

Il berretto per l'inverno, la sciarpa, un buono regalo, il ciondolo prezioso o perfino un week end, per festeggiare l'ultima delle feste e iniziare il nuovo anno con il piede giusto. Per te che ami l'originalità punta su un piccolo dono capace di soddisfare un desiderio del cuore: sarà un portafortuna meraviglioso. Buon Anno nuovo!

