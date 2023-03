S copri le idee strane e curiose per un regalo originale decisamente fuori dal comune

Regali curiosi

Desideri stupire la persona a cui stai pensando e sei in cerca di idee per regali curiosi o strani? Che sia un regalo di compleanno o semplicemente un dono per un giorno apparentemente anonimo, l'ispirazione capace di trasformare in originale un oggetto qualunque è l'attenzione per il dettaglio.. e la fantasia!

Quali regali possono stuzzicare la curiosità di amici e parenti? Persino per chi ha proprio tutto l'idea giusta potrebbe essere dietro l'angolo: dall'ispirazione coccola, come la coperta in pile che si illumina al buio, fino cappello di lana per chi passa molto tempo all'aperto, ideale durante la stagione fredda. Lasciati guidare dall'istinto.

Regali per chi sta all'aperto

Grazie alle cuffie integrate il cappello Bluetooth permette di ricevere chiamate in qualsiasi condizione atmosferica, un particolare che potrebbe risultare decisivo per chi trascorre molte ore all'aperto in pieno inverno. In alternativa, utili i guanti touchscreen, ideali per rispondere e digitare anche quando fa freddo.

Il vaso luminoso

Un vaso, ma... non il solito vaso! Perfetto per chi ama la natura e gli oggetti per la casa il vaso luminoso permette di prendersi cura delle proprie piante e al tempo stesso realizzare una decorazione originale per la casa. Aggiungi una pianta e il risultato sarà decisamente d'effetto.

Idee regalo per fare ordine

Di design, in legno e ideale per riporre tutti gli oggetti trovando per ogni cosa il suo posto: lo svuotatasche con cui organizzare tutto, facile da smontare e perfetta sia per l'ufficio, sia per casa. Per i beauty addicted? Organizer e valigetta professionale, l'idea perfetta per tenere sempre in ordine la propria collezione di cosmetici.

Regali curiosi per la casa

Cosa ne dici del mappamondo magnetico galleggiante? Dalla libreria di design ai piccoli oggetti utili per la cucina, come i sottobicchieri creativi, le idee originali sono tantissime. Per gli appassionati punta sul decanter versatore elettronico che permette di versare direttamente senza sgocciolare e contribuisce a mantenere le qualità organolettiche del vino.

Idea regalo coccola

Morbida, calda e... capace di illuminarsi al buio! La coperta luminosa è un'idea regalo dolcissima a qualsiasi età. In alternativa, dediche speciali con il plaid da personalizzare con una scritta o l'immagine di un ricordo da non dimenticare, oppure il pile con le maniche, perfetto, per esempio, per chi vuole le mani libere per leggere o ricamare.

Regali stravaganti e antistress

Conosci la filosofia dei coloring book? Si tratta di album da colorare per adulti. Sì, perché colorare non è solo per i più piccoli, anzi secondo le ricerche si tratta di un'azione capace di liberare fantasia e creatività a ogni età, che contribuisce ad abbassare i livelli di stress. Per chi ha bisogno di rilassarsi da provare il massaggiatore shiatsu capace di agire su schiena e cervicale grazie al calore.

Idee regalo curiose e divertenti

Fra gli strumenti musicali più bizzarri l'africana Kalimba, di origine antichissima, e il tamburo etereo, che i curiosi potranno sperimentare lasciandosi guidare dall'orecchio e dall'istinto. In cerca di ispirazioni per il tempo libero? Il kit per la pittura diamante e, per chi ama la natura, la serra indoor per fare giardinaggio in qualsiasi stagione anche in appartamento.

Idea regalo curiose per i freddolosi

Freddolosi? Per chi teme il freddo non c'è solo la coperta elettrica: da provare le pantofole riscaldate, una coccola per i mesi più freddi. In alternativa, sappi che esistono anche gilet e calze riscaldate: funzionano a batteria e offrono calore da quattro a otto ore, ideali per stare a lungo all'aria aperta.

